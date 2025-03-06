CYD Center
form_archived
CYD Homework Suppport 2 Months Registration (8 Sessions)
CYD Center
4989 Sources Boulevard, Pierrefonds, QC, Canada H8Y 3E3
addExtraDonation
$
Homework Support for 1 Child - $100 / Child / 2 Months
CA$100
Homework Support for 1 Child - $100 per child for 2 months
Homework Support for 1 Child - $100 per child for 2 months
seeMoreDetailsMobile
closed
Homework Support for 2 Children - $90 / Child / 2 Months
CA$90
Homework Support for 2 Children - $90 per child for 2 months
Homework Support for 2 Children - $90 per child for 2 months
seeMoreDetailsMobile
closed
Homework Support for 3 Children - $80 / Child / 2 Months
CA$80
Homework Support for 3 Children - $80 per child for 2 months
Homework Support for 3 Children - $80 per child for 2 months
seeMoreDetailsMobile
closed
Homework Support for 4 Children - $75 / Child / 2 Months
CA$75
Homework Support for 4 Children - $75 per child for 2 months
Homework Support for 4 Children - $75 per child for 2 months
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout