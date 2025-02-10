CYD Center
CYD Quran Memorization Starting November 3rd for Alternate Payment Options
4989 Bd des Sources
Montréal, QC H8Y 3E3, Canada
Quran Memorization / Month for Ages 5-12
free
Starting November 3rd, 2024 on Sundays and Tuesdays from 5:45PM to 7:15PM - Offered by Al Minbar School at the CYD Center.
Starting November 3rd, 2024 on Sundays and Tuesdays from 5:45PM to 7:15PM - Offered by Al Minbar School at the CYD Center.
seeMoreDetailsMobile
add
Quran Memorization / Month for Ages 13-17
free
Starting November 3rd, 2024 on Sundays and Tuesdays from 5:45PM to 7:15PM - Offered by CYD at the CYD Center.
Starting November 3rd, 2024 on Sundays and Tuesdays from 5:45PM to 7:15PM - Offered by CYD at the CYD Center.
seeMoreDetailsMobile
add
Quran Memorization / Month for Ages 18+
free
Starting November 3rd, 2024 on Sundays and Tuesdays from 7:30PM to 9:00PM - Offered by CYD at the CYD Center.
Starting November 3rd, 2024 on Sundays and Tuesdays from 7:30PM to 9:00PM - Offered by CYD at the CYD Center.
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout