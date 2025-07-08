CYD Summer Program 2025 for Sisters:
Henna Full Course (5 sessions) on Saturdays from July 19th to August 23rd from 10:00 AM TO 11:30 AM.
(Note: there will be no session on the 2nd of August)
CYD Summer Program 2025 for Sisters:
Crochet Full Course (6 sessions) on Saturdays from July 19th to August 23rd from 11:30 AM to 1:00 PM.
CYD Summer Program 2025 for Sisters:
Islamic Art on Glass Course (5 sessions) on Sundays from July 20th to August 17th from 4:30 PM to 7:30 PM.
CYD Summer Program 2025 for Sisters:
Intro to Sewing (4 sessions) on Mondays from July 21th to August 11th from 6:30 PM to 8:30 PM. Select the number of Sisters you want to register.
CYD Summer Program 2025 for Sisters:
Sweet Decorating Full Course (5 sessions) on Wednesdays from July 23rd to August 20th from 6:30 PM to 8:30 PM.
Save $10 by registering for all 5 sessions.
CYD Summer Program 2025 for Sisters:
Sweet Decorating Course Session 1 on Wednesday July 23rd from 6:30 PM to 8:30 PM.
CYD Summer Program 2025 for Sisters:
Sweet Decorating Course Session 2 on Wednesday July 30th from 6:30 PM to 8:30 PM.
CYD Summer Program 2025 for Sisters:
Sweet Decorating Course Session 3 on Wednesday August 6th from 6:30 PM to 8:30 PM.
CYD Summer Program 2025 for Sisters:
Sweet Decorating Course Session 4 on Wednesday August 13th from 6:30 PM to 8:30 PM.
CYD Summer Program 2025 for Sisters:
Sweet Decorating Course Session 5 on Wednesday August 20th from 6:30 PM to 8:30 PM.
CYD Summer Program 2025 for Sisters:
Cooking Course - Session 1 on Tuesdays July 22nd from 6:30 PM to 8:30 PM.
CYD Summer Program 2025 for Sisters:
Cooking Course Session 2 on Tuesday July 29th from 6:30 PM to 8:30 PM.
CYD Summer Program 2025 for Sisters:
Cooking Course Session 3 on Tuesday August 5th from 6:30 PM to 8:30 PM.
CYD Summer Program 2025 for Sisters:
Cooking Course Session 4 on Tuesday August 12th from 6:30 PM to 8:30 PM.
CYD Summer Program 2025 for Sisters:
Cooking Course Session 5 on Tuesday August 19th from 6:30 PM to 8:30 PM.
CYD Summer Program 2025 for Sisters:
Sewing Full Course (5 sessions) on Thursdays from July 24th to August 21st from 6:30 PM to 9:00 PM.
CYD Summer Program 2024 for Sisters:
Car Mechanics on Saturday TBD from 4:00 PM to 8:00 PM.
