CYD Summer Program 2025 for Sisters

HENNA COURSE - 5 SESSIONS - STARTING SAT JUL 19
CA$100

CYD Summer Program 2025 for Sisters:
Henna Full Course (5 sessions) on Saturdays from July 19th to August 23rd from 10:00 AM TO 11:30 AM.

(Note: there will be no session on the 2nd of August)
Select the number of Sisters you want to register.

HENNA COURSE - SESSION 1 - SAT JUL 19
CA$20
HENNA COURSE - SESSION 2 - SAT JUL 26
CA$20
HENNA COURSE - SESSION 3 - SAT AUG 9
CA$20
HENNA COURSE - SESSION 3 - SAT AUG 16
CA$20
HENNA COURSE - SESSION 5 - SAT AUG 23
CA$20
CROCHET COURSE - 6 SESSIONS - STARTING SAT JUL 19
CA$100

CYD Summer Program 2025 for Sisters:
Crochet Full Course (6 sessions) on Saturdays from July 19th to August 23rd from 11:30 AM to 1:00 PM.
Select the number of Sisters you want to register.

ISLAMIC ART ON GLASS COURSE - 5 SESSIONS - FROM SUN JUL 20
CA$125

CYD Summer Program 2025 for Sisters:
Islamic Art on Glass Course (5 sessions) on Sundays from July 20th to August 17th from 4:30 PM to 7:30 PM.

Select the number of Sisters you want to register.

INTRO TO SEWING - 4 SESSIONS - FROM MON JUL 21
CA$100

CYD Summer Program 2025 for Sisters:
Intro to Sewing (4 sessions) on Mondays from July 21th to August 11th from 6:30 PM to 8:30 PM. Select the number of Sisters you want to register.

SWEET DECORATING COURSE - 5 SESSIONS - STRATING WED JUL 23RD
CA$115

CYD Summer Program 2025 for Sisters:
Sweet Decorating Full Course (5 sessions) on Wednesdays from July 23rd to August 20th from 6:30 PM to 8:30 PM.

Save $10 by registering for all 5 sessions.

Select the number of Sisters you want to register.

SWEET DECORATING COURSE - SESSION 1 - WED 23RD
CA$25

CYD Summer Program 2025 for Sisters:

Sweet Decorating Course Session 1 on Wednesday July 23rd from 6:30 PM to 8:30 PM.
Select the number of Sisters you want to register.

SWEET DECORATING COURSE - SESSION 2 - WED JUL 30TH
CA$25

CYD Summer Program 2025 for Sisters:

Sweet Decorating Course Session 2 on Wednesday July 30th from 6:30 PM to 8:30 PM.
Select the number of Sisters you want to register.

SWEET DECORATING COURSE - SESSION 3 - WED AUG 6TH
CA$25

CYD Summer Program 2025 for Sisters:

Sweet Decorating Course Session 3 on Wednesday August 6th from 6:30 PM to 8:30 PM.
Select the number of Sisters you want to register.

SWEET DECORATING COURSE - SESSION 4 - WED AUG 13TH
CA$25

CYD Summer Program 2025 for Sisters:

Sweet Decorating Course Session 4 on Wednesday August 13th from 6:30 PM to 8:30 PM.
Select the number of Sisters you want to register.

SWEET DECORATING COURSE - SESSION 5 - WED AUG 20TH
CA$25

CYD Summer Program 2025 for Sisters:

Sweet Decorating Course Session 5 on Wednesday August 20th from 6:30 PM to 8:30 PM.
Select the number of Sisters you want to register.

COOKING COURSE - 5 SESSIONS - STARTING TUE JUL 22ND
CA$115
COOKING COURSE - SESSION 1 - TUE JUL 22ND
CA$25

CYD Summer Program 2025 for Sisters:
Cooking Course - Session 1 on Tuesdays July 22nd from 6:30 PM to 8:30 PM.
Select the number of Sisters you want to register.

COOKING COURSE - SESSION 2 - TUE JUL 29TH
CA$25

CYD Summer Program 2025 for Sisters:
Cooking Course Session 2 on Tuesday July 29th from 6:30 PM to 8:30 PM.
Select the number of Sisters you want to register.

COOKING COURSE - SESSION 3 - TUE AUG 5TH
CA$25

CYD Summer Program 2025 for Sisters:
Cooking Course Session 3 on Tuesday August 5th from 6:30 PM to 8:30 PM.
Select the number of Sisters you want to register.

COOKING COURSE - SESSION 4 - TUE AUG 12TH
CA$25

CYD Summer Program 2025 for Sisters:
Cooking Course Session 4 on Tuesday August 12th from 6:30 PM to 8:30 PM.
Select the number of Sisters you want to register.

COOKING COURSE - SESSION 5 - TUE AUG 19TH
CA$25

CYD Summer Program 2025 for Sisters:
Cooking Course Session 5 on Tuesday August 19th from 6:30 PM to 8:30 PM.
Select the number of Sisters you want to register.

SEW YOUR ABAYA COURSE - 5 SESSIONS - STARTING THU JUL 24TH
CA$125

CYD Summer Program 2025 for Sisters:
Sewing Full Course (5 sessions) on Thursdays from July 24th to August 21st from 6:30 PM to 9:00 PM.
Select the number of Sisters you want to register.

CAR MECHANICS - 1 SESSION - SATURDAY TBD
CA$35

CYD Summer Program 2024 for Sisters:
Car Mechanics on Saturday TBD from 4:00 PM to 8:00 PM.
Select the number of Sisters you want to register.

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing