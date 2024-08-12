Hosted by

One Love Animal Sanctuary

One Love Animal Sanctuary's Silent Auction

Airbrush Facepainting Services 1 Hour item
Airbrush Facepainting Services 1 Hour
$80

Starting bid

One Hour of Airbrush Facepainting Services through Airbrush Facepainting with Chicklit. Perfect for company events all the way to birthday parties. Fast, efficient, friendly, beautiful, and clean. www.paintchicklit.ca Value $150.
Children's Book Package item
Children's Book Package
$20

Starting bid

Local Author created two amazing children books with cards. This package comes with 'The Yoga Alphabet by Go-Ya Kids' book and deck of cards which is filled with fun pages of yoga poses with poems on how to do the poses along with kids facepainted just like the poses that they are portraying. The book 'ABC to VEG' is an incredible alphabet book all about veganism. It also includes a deck of cards that are Inspirational messages by kids. Value $55.
Any Two Witty Shirts Created for Sanctuary item
Any Two Witty Shirts Created for Sanctuary
$10

Starting bid

Shirts include different sizes and colors and are all found on www.paintchicklit.ca/shop. They include witty phrases such as 'Bully This' for Bully Free (pink shirt) day, 'Section 8 Pigeons', 'Oh My Goat', and 'Guinea More' to do a play on words from Britney Spears. Value $60.
Signature Tote, All About the Benjamins, AND Strap item
Signature Tote, All About the Benjamins, AND Strap
$120

Starting bid

What a beautiful package of thirty-one including a matching duo. The signature tote is faux leather with pockets on the inside sheer liner for all of your storage needs including a space for the All About The Benjamins wallet with the strap attached. There is a space for multiple cards and a change area. The wallet is Fields of Gold Pebble. Value $250.
Three Day Transformational Workshop for 2 item
Three Day Transformational Workshop for 2
$180

Starting bid

Level One: Earth Journey Workshop valid the weekends of September 13-15 or November 15-17, 2024. Benefits include: Communications skills improved, less stress, greater ability to manage and except direction, greater productivity including with self motivation and commitment to excellence. Also, on a personal level, heightened self-awareness, recognition of limiting beliefs, realization of the wealth of personal abilities, and commitment to quality of personal relationships. Value $1194.
Wood Sign item
Wood Sign
$10

Starting bid

Wooden Sign that says 'All I want is peace, love, and a chocolate bar bigger than my head'. Value $35.
Your Way Storage Bin and Mini Storage Cube item
Your Way Storage Bin and Mini Storage Cube
$30

Starting bid

Thirty-One Your Way Storage Bin and Mini Storage Cube in a Brushed Whisper Grey. Soft, matches all decor, and stylish. Brown faux leather handles in dark brown to enhance the grey. Matching set. Value $70
Fold Over Lunch Bag item
Fold Over Lunch Bag
$10

Starting bid

Thirty- One Fold Over Lunch Bag in rainbow. Perfect for the new school year. Great size to fit a lot of snack and lunch items and lined to keep the cool in. Value $25.
Window Shopper and Strap item
Window Shopper and Strap
$25

Starting bid

Thirty- One Window Shopper in a Vintage Maple Color Canvas with the straps as a faux leather. Large Pocket on the outside alone with two smaller on the inside. Perfect for a day out shopping or spending time with the family. Value $68.
Handyman Services 3 hours item
Handyman Services 3 hours
$80

Starting bid

Do you have a job that needs fixing? Look no further! This handyman can take care of most of your household handyman needs without having to call a contractor. From humane pest control to repairing sink taps, minor electrical, appliance installation, and so much more. Twenty-five years of experience around Edmonton. Value $225.
Airbrush Facepainting for 2 Hours item
Airbrush Facepainting for 2 Hours
$125

Starting bid

Two Hours of Airbrush Facepainting Services through Airbrush Facepainting with Chicklit. Perfect for company events all the way to birthday parties. Fast, efficient, friendly, beautiful, and clean. www.paintchicklit.ca Value $250
Canvas Storage Caddy item
Canvas Storage Caddy
$20

Starting bid

Thirty-One natural color canvas storage caddy that is perfect for the artist in all of us. Five pockets all along the outside that are perfect for holding small items to go with the bigger products such as paints inside the caddy. Value $45.
All about the Benjamins Wallet item
All about the Benjamins Wallet
$40

Starting bid

Thirty-One All About the Benjamins Wallet in a caramel distressed pebble faux leather. Perfect for holding cards, change, money, and receipts with a zipper to seal it shut. Value $79.
Wood Sign item
Wood Sign
$15

Starting bid

'I will not yell in class. I will not throw things. I will not tease the other kids. I am the teacher' wooden sign. Value $30.
Three Inspiring Books item
Three Inspiring Books
$30

Starting bid

Three Inspiring Books. 'The Fire Starter Sessions' by Danielle Laporte is a guide to motivation in life. 'Make it Stick. The Science of Successful Learning' by three incredible authors appeals to all those interested in the challenge of lifelong learning and self improvement. 'the Honeymoon Effect. The Science of Creating Heaven on Earth' by Bruce Lipton brings the magic of loving relationships right down to a cellular level and teaches us how to create them for ourselves. Value $90.
Three life Changing Books item
Three life Changing Books
$30

Starting bid

'A Mindfulness guide for the Frazzled' by Ruby Wax is a practical guide, whether it's for teens, parents or those struggling in relationships. 'The 7 Habits of Highly Effective People' by Stephen Covey is a book that has been recommended by many to change your life. 'Body Sense. The Science and Practice of Embodied Self-Awareness' by Alan Fogel is filled with activities and case studies on self-awareness. Value $80.
Cook Books item
Cook Books
$20

Starting bid

'The Best of Bridge Slow Cook Cookbook' is actually my personal copy that I never used and was signed to me on the inside cover back in 2012. It is filled with amazing recipes. 'Mayam's Vegan Table' is perfect for learning some vegan recipes. Value $50.
Two Seven 80 T-shirts item
Two Seven 80 T-shirts
$15

Starting bid

Seven 80 is an Alberta company with great designs and slogans. The black shirt is large and the grey is medium in size. Value $60.
Vegan Cake by Green Thumb Bakery item
Vegan Cake by Green Thumb Bakery
$70

Starting bid

This is a very special donation as Julie McKay is no longer baking for the public. She is the former owner of Green Thumb Bakery and her baking was always so delicious! Value $100.
Everyman Original Signed Copy item
Everyman Original Signed Copy
$10

Starting bid

This original print will be signed by the artist and creator, Chris Michaud. It is unique and humorous throughout the whole book.
Batea Gold Pan item
Batea Gold Pan
$50

Starting bid

This Batea style pan has been perfected in strength and dimension to maximize the simple principle of gold separation from bank run material, black sand and other heavy concentrates. After 40 years of experience with every style of gold pan used globally this pan out performs all others in terms of proficient gold recovery. Complete instructions for use are included with purchase of pans. Value: $65
Themed Wood Letters item
Themed Wood Letters
$45

Starting bid

Themed Wood Letters. Perfect for your child's rooms! 8 Inches Tall. Get up to 6 Letters. (More can be purchased separately.) Donated by Lil Birdees Design. Value up to $120
One, Two, Three, Meditate with Me. item
One, Two, Three, Meditate with Me.
$10

Starting bid

What a beautiful book by an author in Edmonton all about meditation. It is a how to book for kids who want to learn how to meditate along with a special story to go with it. Value: $25.
Two Canadian Brewhouse Gift Cards item
Two Canadian Brewhouse Gift Cards
$80

Starting bid

What a way to spend some time out with friends, but with some food and drinks at the Canadian Brewhouse. This includes two gift cards that are worth $50 each.
Birth Stats Engraved Board item
Birth Stats Engraved Board
$35

Starting bid

An 11x16 Birth Stats engraved board with your choice of 3 colours from Lil Birdees Design. Value $60
Hell's Angels Book (Not printed anymore) item
Hell's Angels Book (Not printed anymore)
$30

Starting bid

In September 1964 a cavalcade of motorbikes ripped through the city of Monterey, California. It was a trip destined to make Hell's Angels household names across America, infamous for their violent, drunken rampages and feared for the destruction left in their wake. Enter Hunter S. Thompson, the master of counterculture journalism who alone had the ability and stature to ride with the Angels on their terms. In this brilliant and hair-raising expose, he journeys with the last outlaws of the American Frontier. A mixture of journalism, storytelling and sheer bravado, Hell's Angels is Hunter S. Thompson at full throttle. This book is very rare as they do not print it anymore. Value: $60.

