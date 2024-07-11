Hosted by

Milton-Park Food Bank

About this event

Add a donation for Milton-Park Food Bank

$

Sales closed

VOID VISION / PULSUMZ / GIRL CIRCLES / DJ XKVATOR

137 Av. du Président-Kennedy

Montréal, QC H2X 3X8, Canada

General Admission - Standing
$25
Please take note that this is a FINAL SALE, as proceeds from tickets are donated to the Milton-Park Food Bank. We thank you for your generosity and understanding! S'il vous plaît prenez note que ceci est une VENTE FINALE, car les fonds recoltés sont donnés à la banque alimentaire de Milton-Park. Nous vous remercions pour votre générosité et votre compréhension!

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!