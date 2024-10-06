eventClosed

LAMBRICK PARK PRESCHOOL WINTER 2024 ONLINE AUCTION.

Lambrick Park Preschool 4135 Lambrick Way, Victoria, BC V8N 3L1, Canada

Shiatsu Massage. item
Shiatsu Massage.
CA$40

Its me, Lucy, Arlo's mum! Most of you won’t know that I have been studying and practising Shiatsu massage and cranial sacral therapy for 20 plus years. Know of a tired mum who needs to relax? Bid on this for her! Preference that this goes to someone that I know. Message [email protected] to redeem service after January 1st 2025. $120 value. Valid for 12 months.
3-hour house maintenance service from Fraser Berry.
CA$60

Need leaves cleaning out of the gutter, fence repair, Electrical work, blinds hung? Let me tackle some house maintenance for you while you enjoy time with your family. $120 value. Contact Fraser Berry (Arlo's dad) at [email protected] to redeem your service.
Redwood Financial Planning - Portfolio Review. item
Redwood Financial Planning - Portfolio Review.
CA$150

One-hour meeting to discuss your current goals and investments. $300 value. E-mail [email protected] and schedule a call
Coach Josh party (from preschool!)
CA$50

Have coach Josh come to your house for a fun filled hour of games and joy with you and 10 friends. Coach Josh will setup inside or outside, wherever their is an ideal space to run games of the birthday persons desire. This would be great for a birthday party or an afternoon to let the children have fun and create memories with friends. Email me at [email protected]
Gift certificate for Meg Boorman Photography.
CA$80

Gift certificate for a mini-session with Meg Boorman Photography, value $200. For examples of Meg’s work, visit @megboormanphotography on Instagram. Contact [email protected] to redeem your virtual gift card.
1-hour Counselling session.
CA$50

Emily works from a person-centred perspective, informed by narrative and humanistic therapy. She/they see's you as the expert in your story, and wants to work together to deepen your understanding of how internal narratives play out in larger contexts. In your work together you will co-create a space that allows you to do work that feels relevant to your healing, growth, grief, and empowerment. for more information visit https://www.accompany.care/ and to redeem your session. $150 value. Expires December 2025. ​
Three 30-minute guitar lessons. item
Three 30-minute guitar lessons.
CA$30

Three 30-minute guitar lessons, in your home or ours. Evan Westre is trained in classical and jazz guitar and has been playing for over 30 years. He has experience teaching acoustic, electric, and bass guitar. All styles, ages, and experience levels welcome! ($90 value) Contact Nicole Westre (Owen's mum, 4's) through preschool.
Custom Celebration Cake. item
Custom Celebration Cake.
CA$60

A custom 6 inch celebration cake (12-15 servings) in the flavour of your choosing from Sarah Clancy's Cakery Menu. Includes all decorations and toppers. Valued at $140. Please see @sarahclancyscakery for more images of my work! Valid for 1 year after purchase date.
2 Dozen Custom Celebration Cupcakes. item
2 Dozen Custom Celebration Cupcakes.
CA$60

Perfect for your next birthday party! 2 dozen custom cupcakes from Sarah Clancy's Cakery in a theme of your choosing! Includes a choice of small fondant decorations or cardstock decor. Valued at $120. Please see @sarahclancyscakery for more images of my work! Valid for 1 year after purchase date.
Cakes Etc 8-inch cake. item
Cakes Etc 8-inch cake.
CA$30

Cakes Etc. has been serving the retail and wholesale trade since 1989, with speciality cakes for all occasions. Cakes Etc. team bakes with the finest quality ingredients available, such as chocolate imported from Belgium, dairy from Vancouver Island farms and fresh fruit grown in neighbouring fields. $66 value. Pick-up gift card at preschool.
Vegan Hot Chocolate Holiday Kit.
CA$20

A curated vegan hot chocolate basket including maple hot chocolate, vanilla marshmallows, two holiday mugs, holiday serviettes, double chocolate cookies, and a few ornaments. $60 value. Pick-up at preschool.
Thrifty Foods gift basket.
CA$40

A delicious mix of sweet and savoury tempting delights for the Holiday season. $100 value. Pick-up at preschool.
Olive Oil and Balsamic Vinegar. item
Olive Oil and Balsamic Vinegar.
CA$40

Award winning Organic Spanish Extra Virgin Olive Oil and Italian Balsamic Vinegar of Modena. Donated by Slater's First Class Meats, combined value of $88.
Red Barn gift certificate. item
Red Barn gift certificate.
CA$30

Red Barn stock the freshest local products, provide friendly service and are dedicated to the communities they serve. This gift certificate is for the Vanalman location. $50 value. Pick-up at preschool.
Craft Beer Market $50 giftcard. item
Craft Beer Market $50 giftcard.
CA$25

YUUUUUMMM BEER and delicious food! This place has an awesome atmosphere and is a great place to enjoy a lovely winter lunch or dinner. $50 value. Pick-up at precshool.
Gift certificate for Maude's Pub! item
Gift certificate for Maude's Pub!
CA$30

Open 7-days a week. This neighbourhood pub has everything from Music Bingo to Trivia Night, along with a regular and plant based menu. This is the place to be! $50 value. Pick-up at preschool.
Thai Corner Restaurant Gift Card. item
Thai Corner Restaurant Gift Card.
CA$30

Thai restaurant located in Sidney By-The-Sea! https://thai-corner-restaurant.ca/ Blending elements of central and North Eastern Thai cusine. Open for lunch, dinner and buffet! $50 value. Pick-up at preschool.
Sun Wah Chinese restaurant Gift Certificate. item
Sun Wah Chinese restaurant Gift Certificate.
CA$80

$100 gift certificate to Sun Wah Chinese Restaurant located on Cook Street in Chinatown, Victoria. Pick-up at preschool.
Ruth & Dean gift certificate.
CA$10

Where Community Meets Comfort. Homemade pastries, warm meals, and friendly faces. $25 gift certificate to Ruth & Dean cafe in Estevan Village. Pick-up at preschool.
Dairy Queen #1. item
Dairy Queen #1.
CA$40

Have a delicious winter with Dairy Queen ice-cream! 3993 Quadra St location. $50 value. Pick-up at preschool.
Dairy Queen #2. item
Dairy Queen #2.
CA$40

Have a delicious winter with Dairy Queen ice-cream! 3993 Quadra St location. $50 value. Pick-up at preschool.
Fernwood coffee gift certificate #1 $40 value. item
Fernwood coffee gift certificate #1 $40 value.
CA$20

Fernwood coffee company is passionate about coffee - good coffee - enjoyed anywhere. They love sourcing and sampling coffees and sharing them. Services: Whole Beans, Complimentary Brew Guide, Ethically Sourced Beans. $40 value. Pick-up at preschool.
Fernwood coffee gift certificate #2 $20 value. item
Fernwood coffee gift certificate #2 $20 value.
CA$5

Fernwood coffee company is passionate about coffee - good coffee - enjoyed anywhere. They love sourcing and sampling coffees and sharing them. Services: Whole Beans, Complimentary Brew Guide, Ethically Sourced Beans. $20 value. Pick-up at preschool.
Espresso Coffee Beans. item
Espresso Coffee Beans.
CA$10

300g bag of Funcrusher Plus coffee beans from Bows Coffee Roasters, donated by Hide + Seek Coffee. Tasting notes of caramel, nougat, and almond brittle. Retails for $22 at Hide + Seek. Pick-up at preschool.
Peaceful Blooms gift certificate. item
Peaceful Blooms gift certificate.
CA$15

Gift voucher worth $40 for a market bouquet of flowers from Peaceful Blooms, located at 1400 Allison Road. Flowers will be available spring and summer 2025. For photos of flowers from last season, visit @peaceful.blooms on Instagram. Contact Caitlin [email protected] to arrange virtual transfer.
"Polar Knight" Stained Glass Window Hanging. item
"Polar Knight" Stained Glass Window Hanging.
CA$300

Framed stained glass polar bear standing under a northern lit sky. Dimensions: 20 3/4" x 14 3/4 " Value: $450.00. Pick-up at preschool.
"Angel of Happiness" Stained Glass Suncatcher. item
"Angel of Happiness" Stained Glass Suncatcher.
CA$50

Three dimensional Angel of Happiness imparting rays of coloured sunshine into your life. Dimensions: 5" x 2.5" Value: $100.00. Pick-up at preschool.
Fairie Garden Wand (Garden decoration). item
Fairie Garden Wand (Garden decoration).
CA$40

A magical and colourful fairie wand to help your garden grow! Measures 13.5". Value: $75.00. Pick-up at preschool.
2 Permanent Jewelry Bracelets. item
2 Permanent Jewelry Bracelets.
CA$100

2 Permanent Jewelry Bracelets (any combination of Gold Filled / Sterling Silver/ Rose Gold Filled!) Please visit @Eve.Bee.Jewelry on instagram to see more beautiful designs! $120-130 value. Contact seller directly for pick-up.
Hand-crocheted tea cosy with 4-cup teapot. item
Hand-crocheted tea cosy with 4-cup teapot.
CA$5

Made with love by Arlo's nanna. $35 value. Pick-up at preschool.
Hand-crocheted tea cosy with 3-cup teapot. item
Hand-crocheted tea cosy with 3-cup teapot.
CA$5

Made with love by Arlo's nanna. $35 value. Pick-up at preschool.
Hand-crocheted seasonal tea cosy with 1-cup teapot. item
Hand-crocheted seasonal tea cosy with 1-cup teapot.
CA$5

Made with love by Arlo's nanna. $15 value. Pick-up at preschool.
Lapiz blue vase and coffee cup duo item
Lapiz blue vase and coffee cup duo
CA$20

Handmade with love at Stone Fruits Studios. $50 value. Pick-up at preschool.
2-night stay at any Hotel Zed location! Oh yeah!. item
2-night stay at any Hotel Zed location! Oh yeah!.
CA$200

This gift certificate is valid for two nights, in a standard room (single queen or king) at any Hotel Zed location--Kelowna, Victoria, Tofino. Blackout dates include July, August, and long weekends. The approximate value is $499! Pick-up from preschool.
2 x Malahat Skywalk adult tickets.
CA$30

Immerse yourself in pristine nature: a steep, forested mountain, high above the Salish Sea. Previously, only agile explorers could enjoy such experiences of the wild. Now, our TreeWalk and Spiral Tower make this environment easily accessible, including strollers and wheelchairs. Adventure time! $76 value. Pick-up at preschool.
Bolen Books gift certificate. item
Bolen Books gift certificate.
CA$10

Victoria's community bookstore since 1975! Now at almost 20,000 square feet, Bolen Books is the largest single-location independent bookstore in Western Canada. They are a general interest bookstore with large sections dedicated to kids books, science fiction, cooking, travel, fiction & mystery. On their shelves are an ever-changing assortment of over 30,000 titles by some of today’s biggest authors, as well as up-and-coming names, and self published authors from Canada and around the world. But their store doesn’t stop at the books! They also boast one of Victoria’s most popular selection of puzzles and board games. Our carefully selected non-book items come from local distributors, as well as national and international wholesalers, providing the best possible selection for our customers. $25 value. Pick-up at preschool.
2x Adult Butchard Garden tickets. item
2x Adult Butchard Garden tickets.
CA$40

The Butchart Gardens is a 120-year-old world famous 55-acre display garden located in Brentwood Bay, British Columbia. Created by Jennie Butchart, and still privately owned and operated by the family, The Gardens was designated a National Historic Site of Canada, in 2004 for its one hundredth birthday. Christmas lights and Spring blooms. Any time of year is a good time of year to visit! $73 value. Pick-up at preschool. (These tickets are currently in the mail so there may be a slight delay on their arrival at the preschool)
2x 1-hour admission tickets for Flying Squirrel. item
2x 1-hour admission tickets for Flying Squirrel.
CA$30

Flying Squirrel Trampoline Park is a Family Fun Center in Victoria with plenty of activities and attractions for all ages! Child friendly areas, and safety is a top priority! We have trampolines, climbing walls, a cafe, we are your premiere entertainment destination! $50 value. Pick-up at preschool.
Toy Gift Basket. item
Toy Gift Basket.
CA$10

This is a gift basket full of new assorted toys. It contains: 1) White bluetooth speaker with 2 microphones karaoke machine 2) Dinosaur puzzle 3) Watercolour painting book 4) Magnetic alphabet board 5) Space stickers & book 6) Soft busy board book. $127 value. Pick-up at preschool.
Vintage Storybook Animal Stories - Complete Boxed Set. item
Vintage Storybook Animal Stories - Complete Boxed Set.
CA$20

Set of eight vintage storybook tales with box slipcase. Perfect condition. $40 value. Pick-up at preschool.
Tonka Farm and Fire Truck Set - Steel Classics. item
Tonka Farm and Fire Truck Set - Steel Classics.
CA$35

New Tonka farm and fire truck set (large, steel classics). New in box. Trucks are about 13” x 7” (for scale). Age 3+. $70 value. Pick-up at preschool.
Toddler toy set. item
Toddler toy set.
CA$10

Lovely collection of toys that includes a hand crocheted item and a small handmade quilt made by LPPC Alumni! $85 value. Pick-up at precshool.
Mystery Pack Basketball Cards : 400 plus cards!
CA$20

This mystery pack has an amazing assortment of rookies, stars, inserts, and vintage. Estimated dollar value is between $200 and $500! This is an awesome way to get a young person started in collecting. Pick-up at preschool.
Mystery Pack Hockey cards: 200 plus cards!
CA$20

A mixture of vintage and recent hockey cards, including rookies, stars, and inserts! Great for a beginner collector, or to add to an already-growing collection! $100 value. Pick-up at preschool.
Nostalgia Coca-Cola Old Fashioned 12-Cup Hot Air Popcorn Mak item
Nostalgia Coca-Cola Old Fashioned 12-Cup Hot Air Popcorn Mak
CA$10

Like new in original packaging - only used once! In just minutes, family and friends can enjoy the fresh taste of crunchy, delicious popcorn! Its electric popping system uses hot air instead of oil, producing a light and healthy snack. The unit comes with a measuring cap that assures the proper amount of kernels are used in each batch. Enjoy the fresh taste of hot popcorn in minutes! $60 value. Pick-up at preschool.
Kitchen duo. item
Kitchen duo.
CA$30

Cuisinart stainless steel kitchen tool collection AND Acacia wood cheese board and knife set. Price reflects a small scratch on the cheese board. Valued at $55. Pick-up at preschool.

