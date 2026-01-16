Hosted by

Comité de Parents École Socrates V

Danse Annuelle Socrates V

3500 Bd du Souvenir

Laval, QC H7V 1X2, Canada

Titane
$5,000

Affichage de votre logo sur écran numérique géant page complète


Logo affiché sur bannière


Logo affiché sur chaque photo imprimée du photobooth


Mention lors du discours du président


Logo sur centre de table


Réseaux sociaux

Diamant
$2,000

Affichage de votre logo sur écran numérique géant page complète


Logo affiché sur chaque photo imprimée du photobooth


Mention lors du discours du président


Logo sur centre de table


Réseaux sociaux

Platine
$1,000

Affichage de votre logo sur écran numérique géant page complète


Mention lors du discours du président


Logo sur centre de table


Réseaux sociaux

Or
$500

Affichage de votre logo sur écran numérique géant page complète


Logo sur centre de table


Réseaux sociaux

Argent
$300

Affichage de votre logo sur écran numérique géant page complète

Bronze
$100

Affichage de votre logo sur écran numérique géant page partagée

