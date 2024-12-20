🌟 DEEP TALK 2 🌟 - FRIDAY December 27!

General admission (includes food)!
IF YOU CAN'T AFFORD THE 5$, PLEASE CHOOSE THE OPTION BELOW "Cash Payment at Door" & we will cover your ticket cost upon arrival In sha Allah.
General admission (includes food)!
IF YOU CAN'T AFFORD THE 5$, PLEASE CHOOSE THE OPTION BELOW "Cash Payment at Door" & we will cover your ticket cost upon arrival In sha Allah.
Cash Payment at Door
free
5$ Cash payment at the door for general admission (includes food)!
IF YOU CAN'T AFFORD THE 5$, PLEASE CHOOSE THIS OPTION "Cash Payment at Door" & we will cover your ticket cost upon arrival In sha allah.
5$ Cash payment at the door for general admission (includes food)!
IF YOU CAN'T AFFORD THE 5$, PLEASE CHOOSE THIS OPTION "Cash Payment at Door" & we will cover your ticket cost upon arrival In sha allah.