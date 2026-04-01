Défi encan au profit de la Fondation Hôpital Saint-Eustache | 7e Festin terre et mer

Hosted by
Starting bid
Chandail Fanatics Premium à domicile #14 de Nick Suzuki des Canadiens de Montréal, autographié au dos par le capitaine.
Il est conçu en tissu respirant (100 % polyester), doté du logo et d’écussons en sergé multicouche, ainsi que d’un bouclier Ligue nationale de hockey au col.
Chaque chandail est accompagné d’un certificat officiel des Canadiens de Montréal attestant de l’authenticité de l’autographe.
Starting bid
Chandail Fanatics Premium à domicile #13 de Cole Caufield des Canadiens de Montréal, autographié au dos par le joueur.
Il est conçu en tissu respirant (100 % polyester), doté du logo et d’écussons en sergé multicouche, ainsi que d’un bouclier Ligue nationale de hockey au col.
Chaque chandail est accompagné d’un certificat officiel des Canadiens de Montréal attestant de l’authenticité de l’autographe.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!