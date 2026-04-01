Défi encan au profit de la Fondation Hôpital Saint-Eustache | 7e Festin terre et mer

Chandail Fanatics Premium à domicile #14 de Nick Suzuki des Canadiens de Montréal, autographié au dos par le capitaine.

Il est conçu en tissu respirant (100 % polyester), doté du logo et d’écussons en sergé multicouche, ainsi que d’un bouclier Ligue nationale de hockey au col.

Chaque chandail est accompagné d’un certificat officiel des Canadiens de Montréal attestant de l’authenticité de l’autographe.