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Fondation Hôpital Saint-Eustache

Défi encan au profit de la Fondation Hôpital Saint-Eustache | 7e Festin terre et mer

Pick-up location

520 Bd Arthur-Sauvé, Saint-Eustache, QC J7R 5B1, Canada

Chandail Fanatics Premium #14 de Nick Suzuki autographié item
Chandail Fanatics Premium #14 de Nick Suzuki autographié
$250

Starting bid

Chandail Fanatics Premium à domicile #14 de Nick Suzuki des Canadiens de Montréal, autographié au dos par le capitaine. 

Il est conçu en tissu respirant (100 % polyester),  doté du logo et d’écussons en sergé multicouche, ainsi que d’un bouclier Ligue nationale de hockey au col. 

Chaque chandail est accompagné d’un certificat officiel des Canadiens de Montréal attestant de l’authenticité de l’autographe.

Chandail Fanatics Premium #13 de Cole Caufield autographié item
Chandail Fanatics Premium #13 de Cole Caufield autographié
$250

Starting bid

Chandail Fanatics Premium à domicile #13 de Cole Caufield des Canadiens de Montréal, autographié au dos par le joueur. 

Il est conçu en tissu respirant (100 % polyester),  doté du logo et d’écussons en sergé multicouche, ainsi que d’un bouclier Ligue nationale de hockey au col. 

Chaque chandail est accompagné d’un certificat officiel des Canadiens de Montréal attestant de l’authenticité de l’autographe.

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