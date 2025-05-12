Dégustation Froma

Sélection de 30 fromages fins québecois pour découvrir la base des fromagers participants et accès aux dégustations autres
L'amateur froma et conso
$29.99
Sélection de 30 fromages fins de base avec une consomation alcoolisée au choix (3oz de vin ou cidre, 1 oz de liqueurs) et accès aux dégustations autres
le connaisseur froma
$39.99
Sélection de 60 fromages québecois fins a déguster et accès aux dégustations autres
le connaisseur froma et conso
$59.99
Sélection de 60 fromages fins québecois avec 3 consomations alcoolisées (3 oz de vin ou cidre, 1 oz de liqueur) un panier de pain et accès aux dégustations autres
L'epicurien froma
$99.99
Sélection de 100 fromages fins québecois incluant des produits d'éxception en plus d'un panier de pain, d'une bouchée chocolatée et d'un café ainsi que l'accès aux dégustations autres
L'epicurien froma et conso
$149.99
Sélection de 100 fromages fins québecois incluant des fromages d'exception et 6 consomations alcoolisées (un cidre, deux vins blanc, deux vins rouge, une liqueur québecoise (3 oz de vin ou cidre, 1oz de liqueur)) un panier de pain, bouchée chocolatée, café ainsi que l'accès aux dégustations autres
le jeune froma 10 ans et moins
$9.99
Sélection des 15 fromages fins québecois les plus doux pour les jeunes papilles sensibles. Réservé aux enfants de 10 ans et moins, pièce d'identité obligatoire. Accès aux dégustations autres.
