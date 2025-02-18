DESA McGill
eventClosed
DESA Winter Merch Sale
Hoodie with writing on left chest
CA$37.95
COLOURS OFFERED: Black, Navy Blue, Forest Green and Burgundy Red SIZING DETAILS IN PICTURES
COLOURS OFFERED: Black, Navy Blue, Forest Green and Burgundy Red SIZING DETAILS IN PICTURES
seeMoreDetailsMobile
closed
Hoodie with writing on center of chest
CA$43.70
COLOURS OFFERED: Black, Navy Blue, Forest Green and Burgundy Red SIZING DETAILS IN PICTURES
COLOURS OFFERED: Black, Navy Blue, Forest Green and Burgundy Red SIZING DETAILS IN PICTURES
seeMoreDetailsMobile
closed
Crewneck with writing on left chest
CA$34.50
COLOURS OFFERED: Black, Navy Blue, Forest Green, and Burgundy Red SIZING DETAILS IN PICTURES
COLOURS OFFERED: Black, Navy Blue, Forest Green, and Burgundy Red SIZING DETAILS IN PICTURES
seeMoreDetailsMobile
closed
Crewneck with writing on center of chest
CA$41.40
COLOURS OFFERED: Black, Navy Blue, Forest Green and Burgundy Red SIZING DETAILS IN PICTURES
COLOURS OFFERED: Black, Navy Blue, Forest Green and Burgundy Red SIZING DETAILS IN PICTURES
seeMoreDetailsMobile
closed
McGill hot dog sticker
CA$2.50
closed
Mcgill beer can sticker
CA$2.50
closed
Lovers tarot card stickers
CA$3
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout