Club de canotage OBC
Descente du Richelieu (5e édition - 20 septembre 2025)
1577 Av. Bourgogne
Chambly, QC J3L 1Y8, Canada
2km swimming
CA$25
Registration (i have my own boat)
CA$15
You have your own boat (kayak, canoe, SUP, etc.)
I want to book a spot in a Dragon-Boat
CA$30
10-20 spots group boats. Mandatory start at the Centre Nautique Gervais-Desourdy in Chambly
I want to book a Kayak (one place)
CA$30
I want to book a Doubles Kayak (two places)
CA$30
I want to book a Stand-up paddle (SUP)
CA$30
Ticket for prize !
CA$10
Prizes will be handed to participants with tickets after the event !
