Centre Communautaire Multiculturel Auteuil Vimont Laval

Offered by

Centre Communautaire Multiculturel Auteuil Vimont Laval

About the memberships

Devenez membre du Centre Communautaire Multiculturel d'Auteuil Vimont Laval (CCMAV)

Add a donation for Centre Communautaire Multiculturel Auteuil Vimont Laval

$

Membre régulier – CCMAV
$10

Valid until March 24, 2027

Le membre régulier est toute personne qui adhère à la mission du Centre Communautaire Multiculturel d'Auteuil Vimont Laval et qui souhaite soutenir et participer aux activités de l’organisme.

Membre soutien – CCMAV
$50

Valid until March 24, 2027

Le membre soutien est une personne ou une organisation qui souhaite soutenir financièrement la mission et les activités du Centre Communautaire Multiculturel d'Auteuil Vimont Laval.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!