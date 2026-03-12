Devenez membre du Centre Communautaire Multiculturel d'Auteuil Vimont Laval (CCMAV)

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Valid until March 24, 2027
Le membre régulier est toute personne qui adhère à la mission du Centre Communautaire Multiculturel d'Auteuil Vimont Laval et qui souhaite soutenir et participer aux activités de l’organisme.
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Le membre soutien est une personne ou une organisation qui souhaite soutenir financièrement la mission et les activités du Centre Communautaire Multiculturel d'Auteuil Vimont Laval.
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