Devenir Membre au Triangle Rose

Toute personne s’identifiant à la diversité sexuelle et/ou à la pluralité des genres, qui supporte la mission de l’organisme et qui souhaite s’impliquer dans sa vie associative et démocratique. Les membres concernés ont le droit de parole et de vote aux assemblées.





Si vous vivez de la précarité de logement, nous vous offrons votre adhésion annuelle. Nous invitons les personnes dont la situation financière le permet à faire un don pour soutenir notre mission !





Il est donc possible de payer entre 0$ et 50$ pour cette adhésion.