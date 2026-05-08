Devenir Membre au Triangle Rose

About the memberships
Valid until June 22, 2027
Toute personne s’identifiant à la diversité sexuelle et/ou à la pluralité des genres, qui supporte la mission de l’organisme et qui souhaite s’impliquer dans sa vie associative et démocratique. Les membres concernés ont le droit de parole et de vote aux assemblées.
Si vous vivez de la précarité de logement, nous vous offrons votre adhésion annuelle. Nous invitons les personnes dont la situation financière le permet à faire un don pour soutenir notre mission !
Il est donc possible de payer entre 0$ et 50$ pour cette adhésion.
Valid until June 22, 2027
Toute personne ne s’identifiant pas à la diversité sexuelle et à la pluralité des genres, mais qui souhaite soutenir la mission de l’organisme. Les membres alliés ont le droit de parole et de vote aux assemblées.
Il est possible de payer entre 5$ et 50$ pour cette adhésion.
Valid until June 22, 2027
Tout regroupement, association de personnes, organisme communautaire et entreprise désirant appuyer la mission de l’organisme. Ceux-ci doivent représentés par des membres alliés ou concernés. Les membres associatifs ont le droit de parole aux assemblées mais ils n’ont pas le droit de vote.
Il est possible de payer entre 25$ et 250$ pour cette adhésion. Vous pouvez ajouter le montant de votre chois au prix de base dans la section des dons.
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