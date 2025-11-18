<span>Dig Tha' Feet présente Feeling Swing</span>

Tarif solidaire (+10 $)

Le tarif solidaire est destiné aux personnes qui souhaitent soutenir davantage l’événement. En ajoutant 10 $ à votre inscription, votre geste nous aide à couvrir les coûts réels de production, à rémunérer équitablement les artistes et à offrir une expérience de qualité à toute la communauté.

p.s: Il n'y a aucune attente ou obligation, nous sommes déjà très heureux de vous compter parmi nous le 31 janvier prochain ! 💛