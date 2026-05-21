DIRTY FAN FEST

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About this event
Brossard, QC J4Y 0B3
Tu entrada garantizada para ver el partido y gritar el gol a todo pulmón. Incluye la entrada al evento + 1 cerveza de bienvenida bien fría cortesía de la casa.
Vienes por el ambiente, te quedas por la hinchada. (Nota: Trae tu propia camiseta si no quieres ser el único sin el uniforme puesto) si no tienes camiseta trannquiiii, aqui todo lo resolvemos...
Para los que no se andan con juegos y se ponen la camiseta , literalmente.
Incluye tu entrada + 1 cerveza de bienvenida + la camiseta oficial del equipo que juega ese día (así no te confunden con la barra brava contraria).
⚠️ ¡MUY IMPORTANTE! Al avanzar con el pago, no olvides llenar el formulario con tu talla (S, M, L, XL) y la selección que apoyas para tener tu camiseta lista en la puerta.
¿Ver el Mundial solo? Ni locos. Este es el paquete definitivo para ti y tus 4 amigos más ruidosos (o tu familia, no juzgamos).
Incluye: 5 entradas garantizadas + mesa reservada + 5 cervezas de bienvenida + 5 camisetas oficiales + 1 botella con servicio para pasar los nervios del partido.
Sale más barato que pagar por separado y se aseguran el mejor spot para ver a su equipo ganar.
⚠️ ¡Atención el líder del grupo! En el siguiente paso deberás poner las tallas de las 5 camisetas para que nadie quede apretado.
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