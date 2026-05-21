DIRTY FAN FEST

Tu entrada garantizada para ver el partido y gritar el gol a todo pulmón. Incluye la entrada al evento + 1 cerveza de bienvenida bien fría cortesía de la casa.





Vienes por el ambiente, te quedas por la hinchada. (Nota: Trae tu propia camiseta si no quieres ser el único sin el uniforme puesto) si no tienes camiseta trannquiiii, aqui todo lo resolvemos...