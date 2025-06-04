DNL HEMA FESTIVAL

755 Chem. du Sablon

Laval, QC H7W 4H5, Canada

General Admission 2 days / 2 jours
$169

Entry gift + Workshops and FOOD! // Cadeau d'entrée + Ateliers et NOURRITURE!

1 day pass / 1 jour forfait
$115

Exactly that. // Exactement ça. Entry gift + Workshops and FOOD! //Cadeau d'entrée + Ateliers et NOURRITURE!

MACAHUITL tournament/turnois Saturday/Samedi
$15

Prerequisite: You take the workshop with Roberto Martinez-Loyo regarding this weapon happening that same day. // Prérequis: Vous suivez l'atelier avec Roberto Martinez-Loyo concernant cette arme qui se déroule le même jour.

Dagger tournament/turnois Sunday/Dimanche
$15

Prerequisite: You take the workshop with Phil Charlebois regarding this weapon happening that same day. // Prérequis : Vous suivez l'atelier avec Phil Charlebois concernant cette arme qui se déroule le jour même.

Season Members of Club Destreza Nova
$135

You are a proud member of Destreza Nova Laval. You wear our colors and you will assist during the event. //

Vous êtes un fier membre de Destreza Nova Laval. Vous portez nos couleurs et vous participerez à l'événement.

Add a donation for Club d'escrime Historique Destreza Nova Laval

$

