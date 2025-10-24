Pembina Crisis Connection Society
About this event

💜💡 Drayton Valley Thunder Autographed PCCS Jersey Auction

Pick-up location

5056 50 Ave, Drayton Valley, AB T7A 1P1, Canada

Archer Cooke #37
$50

Avery Watson #20
$50

Billy Hooson #28
$50

Breken Northgrave #6
$50

Caedem Emmett #77
$50

Cohen Carter #27
$50

Colson Ganser #17
$50

Damian Hill #21
$50

Daniel Zhou #16
$50

Dryden Tomkow #29
$50

Evan Segstro #19
$50

Jack Sears #11
$50

Jerrett Ross #43
$50

Kaden Clegg #30
$50

Keston Beagle #24
$50

Kingston Sauter #7
$50

Loughlan McMullan #23
$50

Lukas Miller #26
$50

Nash Nicolay #15
$50

Nathan Cole #13
$50

Taynton Lavender #12
$50

Will Jamieson #10
$50

Hudson Perry #35
$50

Team Signed Jersey #22
$100

Team Signed Jersey #18
$100

Team Signed Jersey #44
$100

Team Signed Jersey #5
$100

Team Signed Jersey #4
$100

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!