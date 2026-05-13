Driving Change: Dan Fine Golf Classic - Sponsorship Packages

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About this event
Investment: $10,000 CAD
Includes 8 golfer entries, 16 dinners
Benefits:
Event named:
“Driving Hope: Tee with Dan Classic”
Gold Sponsor
Investment: $7,500 CAD
Includes: 6 golfer entries, 12 dinners
Benefits:
🏌️ Silver Sponsor
Investment: $5,000 CAD
Includes: 4 golfer entries, 8 dinners
Benefits:
🌿 Bronze
Investment: $2,500 CAD
Includes: 2 golfer entry, 4 dinners
Benefits:
Perfect for businesses wanting targeted visibility.
Dinner Sponsor
Investment: $5,000 CAD
Includes: 4 golfer entry, 8 dinners
Benefits:
Can't make it to the event? No problem, sponsor a hole
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