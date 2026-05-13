Craig's Cause Pancreatic Cancer Society

Hosted by

Craig's Cause Pancreatic Cancer Society

About this event

Driving Change: Dan Fine Golf Classic - Sponsorship Packages

5185 University Blvd

Vancouver, BC V6T 1G6, Canada

🏆 Title Sponsor – ”Silex Canada.”
$10,000

Investment: $10,000 CAD

Includes 8 golfer entries, 16 dinners


Benefits:

Event named:

“Driving Hope: Tee with Dan Classic”

  • Premier logo placement on all materials
  • Speaking opportunity at reception
  • Full-page ad in program
  • Large banner at registration and clubhouse
  • Featured sponsor in email and social campaigns
  • Media recognition where applicable
  • Premium hole signage
  • Logo on player gift items (if applicable)
🪙 Gold Sponsor
$7,500

Gold Sponsor

Investment: $7,500 CAD

Includes: 6 golfer entries, 12 dinners

Benefits:

  • Prominent logo on event signage
  • Half-page ad in program
  • Branded hole sponsorship
  • Social media spotlight
  • Logo on website and promotional materials
  • Recognition during awards ceremony
🩶 Silver Sponsor
$5,000

🏌️ Silver Sponsor

Investment: $5,000 CAD

Includes: 4 golfer entries, 8 dinners


Benefits:

  • Logo on tournament website
  • Quarter-page ad in program
  • Tee-sign on course
  • Social media thank-you post
  • Recognition at event
🥉 Bronze Sponsor
$2,500

🌿 Bronze


Investment: $2,500 CAD

Includes: 2 golfer entry, 4 dinners


Benefits:

  • Name listed in program
  • Tee-sign on course
  • Website recognition
  • Social media acknowledgment
  • Additional Sponsorship Opportunities

Perfect for businesses wanting targeted visibility.

🍽 Dinner Sponsor
$5,000

Dinner Sponsor

Investment: $5,000 CAD

Includes: 4 golfer entry, 8 dinners


Benefits:

  • Name listed in program
  • Signage at each table with business cards
  • Tee-sign on course with booth set-up
  • Website recognition
  • Social media acknowledgment
⛳ Sponsor a hole
$1,000

Can't make it to the event? No problem, sponsor a hole

🏌Longest Drive Sponsor
$1,500
📍Closest to the Pin Sponsor
$1,500
🥂 Refreshment cart Sponsor
$3,000
🏆 Award reception sponsor
$5,000
🛍 Gift bag sponsor
$2,500
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