Dzień Dziecka Journée des enfants Kid's Day 2025

484 CH De La 1 Concession O

Hinchinbrooke, QC J0S 1A0, Canada

General admission 1 Dziecko/Enfant/Kid
CA$20
General admission 2 Dzieci/Enfants/Kids
CA$35
General admission 3 Dzieci/Enfants/Kids
CA$50
General admission 4 Dzieci/Enfants/Kids or more
CA$55
General admission dorosły/adulte/adult
CA$10
