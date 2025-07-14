e-Transfer payments | Professional workshops 2025-2026

Weather Beings | Animate Intimacies: Ritual + Radical Futurities
free

Sept. 2 to 5, 2025 — Intensive outside

Andréane Leclerc — Contortion: opening, amplitude and spinal movement
free

Sept 8 to 12, 2025

Andrew De Lotbinière Harwood — Bodies / Images / Objects in Space
free

Sept. 15 to 19, 2025

Tina Carlisi — Intimacy as Resistance
free

Sept. 22 to 25, 2025

Sylvie Tourangeau — Identity combinations / interdisciplinary combinations: a performative of existence
free

Sept. 29 to Oct. 3, 2025

Kelly Keenan — Slow Build
free

Oct. 6 to Oct. 10, 2025

Alanna Kraaijeveld — Wrestling and yarn arts
free

Oct. 13 to 17, 2025

Charly Mullot, Fano Maddix — Tales and stories for the present
free

Oct. 20 to 22, 2025

Gabriel Dharmoo — Vocal exploration
free

Oct. 27 to 30, 2025

Be Heintzman Hope — Stripper Gollum
free

Nov. 3 to 6, 2025

Denise Fujiwara — Butoh and Compositional Play
free

Nov. 10 to 14, 2025

Jacqueline Van de Geer — Becoming
free

Dec. 1 to 4, 2025

Christopher Willes — Collaborating Through Scores
free

Jan 7 to 9, 2026

Antoine Findeli — Physical Theatre | explore and create
free

Jan. 12 to 16, 2026

Katie Ward — Score to Dance Infinite Realities
free

Jan. 19 to 22, 2026

Linda Rabin — Continuum and Self-Care: the healing from within
free

Jan. 26 to 30, 2026

Ander Gates — Strangly fabulous: Celebratory explorations of Drag and Clown
free

Feb 2 to 5, 2026

Lara Kramer — Future Frequencies/Heart Raves
free

Feb. 16 to 19, 2026

Maël Cheff — Emerging Stories
free

Mar 2 to 5, 2026

Dorian Nuskind-Oder — Ballet for Wonderers and Wanderers
free

Mar. 16 to 19, 2026

Shérane Figaro — ESANS: Bodies in resonance
free

Mar. 23 to 27, 2026

Marie-Reine Kabasha — Whacking and embodied presence
free

Mar. 30 to Apr. 3, 2026

Emile Pineault, Nien Tzu Weng — More-than-Things : deepening our relationship to objects
free

Apr. 6 to 10, 2026

Pax — Free Form Lab
free

Apr 13 to 16, 2026

Ivanie Aubin-Malo — Yaliyat cocahq / Travelling Spirit
free

Apr 20 to 24, 2026

Charles Brecard — FLUIDIFY
free

Apr 27 to May 1, 2026

À corps consentants — Body, Consent & Empowerment
free

May 4 to 6, 2026

Paul Ibey — Butoh
free

May 18 to 22, 2026

B. Solomon — Title coming soon
free

June 1 to 5, 2026

James Viveiros — Vivus/movement
free

June 8 to 12, 2026

Robin Love — Voice is a wild animal
free

June 15 to 19, 2026

