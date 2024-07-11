Humboldt & District Hospital Foundation Inc.

Hosted by

About this event

Humboldt District Hospital Foundation Birdhouse Online Auction

Pick-up location

515 14th Ave, Humboldt, SK S0K 2A0, Canada

SPAC01 item
SPAC01
$65

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. This cute spring acorn shaped bird house is quite popular. The sage colored body with two tone neutral roof is what really catches the eye. approx 14"H x 12"W
TANA01 item
TANA01
$95

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. This beautiful colored red-necked Tanager birdhouse with green body and purple & blue wings would be a great addition to your backyard flower garden. approx 16"H x 12"W
GOLD01 item
GOLD01
$85

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. This striking yellow colored Goldfinch birdhouse with black and white wings would add a pop of color to your backyard area. approx 14"H x 12"W
DDBO4 item
DDBO4
$70

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. This Distinctively Different birdhouse would add a touch of pink whimsy to your garden area. approx 16"H x 12"W
DDB01 item
DDB01
$75

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. This parrot birdhouse has a big heart and its waiting for you. The subtle colors of corals, periwinkle with a lime green accent are perfect for this piece of art! approx 14"H x 12"W
YELLO01 item
YELLO01
$95

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. This Sweet Yellow Bellied Sapsucker birdhouse is bright in color and would be a great addition to your living space. approx 14"H x 12"W
PARA01 item
PARA01
$95

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. This Beautiful blue-eyed Parakeet birdhouse, with its green and orange colors is ready for you, can't you just hear its chirping? approx 16"H x 12"W
MANA01 item
MANA01
$95

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. The Manakin bird is known for its unique dancing skills, its beautiful colors of red, yellow and green make it striking to look at as well! approx 16"H x 12"W
PENG01 item
PENG01
$95

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. This white chested black & red winged Penguin birdhouse is standing on guard, even though it can't fly, it still has determination and poise. approx 16"H x 12"W
BEB01 item
BEB01
$85

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. This Beautiful Exotic birdhouse with lime green plumage, orange wings and tail will be sure to add a pop of color and unique artwork to your garden! approx 16"H x 12"W
HONEY01 item
HONEY01
$95

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. This birdhouse is a yellow-faced brown honey-eater bird, put it amongst your nectar producing flowers for a great addition. approx 16"H x 12"W
DDB03 item
DDB03
$70

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. This Distinctively Different bird house with pastel pink body, yellow chest and orange & purple wings looks like it needs a perch in your backyard area. approx 16"H x 14"W
GRAC01 item
GRAC01
$95

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. With this Great-tailed Grackle birdhouse in your backyard, you will almost hear their squacky call. approx 16"H x 12"W
TROP01 item
TROP01
$85

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. This Tropical colored Kingfisher birdhouse is perched ready to catch a fish that swims by. approx 16"H x 12"W
MINI02Blue item
MINI02Blue
$35

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. This quaint little mini chalet with its blue and grey colors is move in ready! You might even invite some mythical creatures as well! approx 16H x 8"W
GORD01 item
GORD01
$25

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. This one of a kind birdhouse is made from an actual gourd, it is truly unique! approx 11"H x 9"W
LITT01BR item
LITT01BR
$25

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. This small birdhouse with its brown blending colors would be perfect amongst your trees in your backyard. approx 16"H x 7.5"W
MINI01Sage item
MINI01Sage
$35

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. This mini chalet with its sage and grey colors would blend right into your backyard area. approx 16"H x 8"W
APP01 item
APP01
$45

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. This uniquely shaped bird house with its peachy pink and green colors will be a delightful addition to your backyard! approx 14"H x 12"W
CBH01 item
CBH01
$50

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. This classic cabin style birdhouse has colors of brown and white. approx 14"H x 12"W
CBH02 item
CBH02
$50

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. This cabin style birdhouse is fire engine red with black and white accents. approx 16"H x 12"W
CBH003 item
CBH003
$50

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. This classic style bird house is painted a beautiful blue color with grey and white trim. approx 16"H x 12"W
CBH04 item
CBH04
$50

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. This classic style bird house is painted with a blend of browns and has black accents. approx 16"H x 12"W
COAB01 item
COAB01
$55

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. This Colourful Adobe birdhouse has fun colors of red, lime green and purple. approx 16"H x 12"W
COAB03 item
COAB03
$55

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. You will love the fun pastel colors of this Colorful Adobe birdhouse, it has blends of light yellows with purples and orange. approx 16"H x 12"W
PD01-2 item
PD01-2
$55

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. This Purely Decorative birdhouse has pastel lime colors with yellow trim and red accents. approx 16"H x 12"W
PD04 item
PD04
$55

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. This Purely Decorative birdhouse has beautiful colors of light blue, with white doll house trim and yellow and pink accents, truly a little girls or BIRDS dream house! approx 16"H x 12"W
PD06 item
PD06
$55

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. This Purely Decorative birdhouse is sure to attract some colorful birds, with its yellow colors, bright orange trim and purple accents! approx 16"H x 12"W
SB01 item
SB01
$55

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. The South Beach style birdhouse boasts colors of bright yellow, orange and purples, much like a beautiful beach sunset! approx 16"H x 12"W
SF01 item
SF01
$55

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. Invite the squirrels to dine in comfort with this Interactive Squirrel feeder. approx 14"H x 8"W
VC04 item
VC04
$55

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. Go back in time with this colorful Victorian style birdhouse, which boasts bright red color with white & green trim and purple accents! approx 17"H x 12"W
VC05 item
VC05
$55

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. Pinks, blues and yellows are the colors of this beautiful Victorian style birdhouse, your birds would love to live in this one! approx 17"H x 12"W
ORAN01 item
ORAN01
$65

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. Add some retro whimsy to your sitting area with this unique orange and pink birdhouse. approx 19"H x 12"W
ALP01 item
ALP01
$75

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. This beautiful A-frame birdhouse has purple and red colors with white icing style trim. approx 18"H x 14"W
DDB02 item
DDB02
$75

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. This Distinctively Different birdhouse has a brown chest with lime greens and pink accents. approx 16"H x 14"W
BEB03 item
BEB03
$85

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. This Beautiful Exotic birdhouse has colorful feathers in purple, sunny yellow and red, it surely will make you dream of a tropical destination. approx 16"H x 12"W
DDB06 item
DDB06
$85

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. This Distinctively Different birdhouse with its red body and blue and yellow wings, would be a great addition to you back yard! approx 16"H x 12"W
EC01 item
EC01
$85

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. The Eclipse birdhouse is truly unique, it has colors of coral orange, browns, and yellows with blue accents. Definitely a conversation piece! approx 18"H x 12"W
PRAI01 item
PRAI01
$85

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. This Prairie Chicken birdhouse with its yellow, orange body and pink and lime green wings would look great in any garden space. approx 9"H x 21"W
ORI001 item
ORI001
$85

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. Put this beautiful Oriole shaped birdhouse by your fruit trees or nectar bearing flowers, it will seem right at home! approx 9"H x 21"W
KING01 item
KING01
$85

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. The small but mighty Kingfisher bird is a site to see as it swipes fish right out of the water. Add this Kingfisher birdhouse to your backyard space. approx 14"H x 12"W
GREEN01 item
GREEN01
$85

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. The brilliant green, yellow, and blue colors of this Green Jay birdhouse would be a great display, just don't let it mimic your voice! approx 16"H x 12"W
ACB01 item
ACB01
$95

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. This Alpine Chalet birdhouse looks like it belongs by the ski slopes, look at its black, grey and white colors! approx 17"H x 15"W
PMART01 item
PMART01
$95

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. This distinctive colored Purple Martin shaped birdhouse is a great find, and you don't have to have a condo for it to live in! approx 17"H x 12"W
CARD01 item
CARD01
$110

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. Bring great joy and feelings of comfort to your home with the festive color of this Red Cardinal birdhouse. This great bird symbolizes many different things to many people, you might even hear it whistle. approx 16"H x 12"W
MAM01 item
MAM01
$125

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. This Mansion Magnificent birdhouse will definitely make your birds feel regal with its elegant lacey front and white pillars. approx 18"H x 14"W
CHEST01 item
CHEST01
$125

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. You are going to want to put some seeds out on the ground for this chestnut-collared longspur birdhouse, it looks so real! approx 16"H x 13"W
ROBIN01 item
ROBIN01
$125

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. It will always be spring with this Robin Wings style birdhouse, the early bird always catches the worm!! approx 16"H x 12"W
PAINT01 item
PAINT01
$125

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. This cute Painted Bunting birdhouse is a favorite, make sure you are the first to grab this one, and you will not have to put it in a cage to keep it safe! approx 14"H x 12"W
BARN01 item
BARN01
$300

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. Add a touch of Red-Barn decor to your outdoor space with this distinctively colored multi-entrance Purple Martin birdhouse. approx 32"H x 24"W x 19"D
SCM04 item
SCM04
$300

Starting bid

Starting price reflects the fair market value of the item. Invite multiple families of birds to your backyard with this Spadina Crescent Manor Purple Martin birdhouse, it has multiple entrances for your birds to come and go. approx 32"H x 24"W x 19"D
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!