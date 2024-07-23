closed

2024 Bytown Voices Fall Membership Fee Payment Form

Adult Membership Registration - Fall 2024 session
CA$125

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Adult 2024 Fall season membership registration fee. $125 / person (September 2024 to December 2024).
Child Membership Registration Fall 2024 session
CA$60

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Child (age nine yrs and up) 2024 Fall season membership registration fee. $60 / child. (September 2024 to December 2024).

common:zeffyTipDisclaimerTicketing