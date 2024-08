Soupe Spaghetti 2024 Spaghetti Dinner

Le souper de pâtes est un excellent événement pour permettre aux familles de se réunir en dehors de la garderie et de faire la fête ! L’événement permet à tous, petits et grands, de prendre le temps de souper à une table tous ensemble, de danser et d’être avec leurs amis dans les salles de bal du DoubleTree. Pour que tout le monde soit sur la piste de danse, la musique sera fournie par 2 Piece Suit (Jeff Star et Phil Legault).

Le Souper de pâtes est la plus grande collecte de fonds du CPE. Nous avons besoin que toutes les familles participent à cette fête et amènent les membres de leur famille (grands-parents, tantes, oncles, cousins), leurs amis proches et leurs voisins. C’est vraiment une merveilleuse soirée familiale. Les familles peuvent réserver des tables pour pouvoir s’asseoir ensemble entre elles ou avec leurs amis Il suffit d’indiquer avec qui vous souhaitez être assis ou avoir près de vous sur votre formulaire de réservation.

Joignez-vous à nous pour cette soirée magique ! Si vous avez besoin d’un formulaire de réservation, veuillez faire la demande au bureau ou auprès de l’éducatrice de votre enfant.

Nous cherchons encore des dons pour l’encan silencieux. Il peut s’agir de billets de hockey, de cartes-cadeaux de restaurant, de laissez-passer de cinéma, de sacs à main, de laissez-passer de massage ou de spa, d’articles de sport (golf, hockey, soccer), de cartes-cadeaux de magasin, de nouveaux jouets, de bijoux, pour ne nommer ici que quelques idées.

