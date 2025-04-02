eventClosed

Eaton Industries (Canada) Company's Silent Auction

Framed Eagle Picture item
Framed Eagle Picture
CA$60

Framed and matted Eagle Print. Genorously donated by an employee. Reserve bid item. IF RESERVE IS NOT MET AT THE END OF THE AUCTION It will not be sold at a reduced price.
MOPAR Print item
MOPAR Print
CA$40

CALLING ALL CAR ENTHUSIASTS!!!!! Collector car heritage print. Genorously donated by an employee. Reserve bid item IF RESERVE IS NOT MET AT THE END OF THE AUCTION It will not be sold at a reduced price.
Red Floor Vases item
Red Floor Vases
CA$10

Rich Red colour floor vases all set to make a statement in your space. Generously donated by an employee.
Harley Davidson Man Cave wooden sign item
Harley Davidson Man Cave wooden sign
CA$25

Wooden Harley Davidson hanging picture Another item generously donated by an employee.
Starbucks London Fog Gift Basket item
Starbucks London Fog Gift Basket
CA$20

Generously donated by Starbucks Perth.
Navy and White Stripe Beach Chair item
Navy and White Stripe Beach Chair
CA$20

Spare Room Bowling gift certificate item
Spare Room Bowling gift certificate
CA$10

This is good for 1 lane, 5 people, shoes included. This gift certificate has been kindly donated by The Spare Room Perth.
Handcrafted Solar Lanterns item
Handcrafted Solar Lanterns
CA$10

Generously Donated by Bob’s Wood Designs. Beautiful accent to your outdoor patio space.
Illumiated Sphere item
Illumiated Sphere
CA$5

Hand controlled action Orb. Boomerang, 360 & other stunts. Floating, flashing, gravity defying. Tricks and Stunts Control with your hand Generously donated by The Score Smiths Falls.
Moto cross Knee Guards item
Moto cross Knee Guards
CA$20

Moto cross knee guards generously donated by an employee.
Handmade Metal Motorbike decor item
Handmade Metal Motorbike decor
CA$5

Handmade with many details. This hand crafting at its finest using up cycled materials. Generously donated by an employee.
Beach house Gift item
Beach house Gift
CA$15

Generously donated by Beach House Spa, which includes- 1. High frequency hair treatment 2. Body butter, soap, body lotion and hydrating mist - all in the flavor Coconut milk & Honey 3. Lip balm, Lanyard, Hanging Car diffuser
Metal Chopper Motorcycle decor item
Metal Chopper Motorcycle decor
CA$5

Handcrafted using up cycled materials Generously donated by an employee
Metal motorbike decor item
Metal motorbike decor
CA$5

Up cycled handcrafted metal decor motorcycle. Something for your man cave
Bring your pet to work item
Bring your pet to work
CA$5

Bring your pet to work for a day, if you win this bid! For safety reasons, the pet will need to stay in the front office, but they will still be part of the fun!
Tim Hortons Gift Basket item
Tim Hortons Gift Basket
CA$10

Tim Hortons Festive Gift Basket includes- Tim Hortons Original Blend Coffee (Medium), Ornament, Stainless Steel Tumbler, plastic cup, ornament , Sherpa Stocking
Ecotay June Barn Dance Tickets for 2 PEOPLE item
Ecotay June Barn Dance Tickets for 2 PEOPLE
CA$10

Ecotay, Perth has generously donated 2 TICKETS for their Barn Dance on June 27, 2025 7.00 om to 11.00 pm. Address : 133 Menzies Munroe Side Road Perth ON K7H3C5

