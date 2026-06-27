2026-2027 Registration

About this event
3 left!
All students must be 4+. Includes Friday classes, monthly Saturday Club activities, and a few community events per year. January 2026 to June 2027.
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All students must be 4+ Includes weekly virtual classes only, September 2026 to June 2027.
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All students must be under 4. Includes Friday classes, monthly Saturday Club activities, and a few community events per year. September 2026 to June 2027.
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