Hosted by

Toronto Finnish Language School

About this event

2026-2027 Registration

Regular program
$290

3 left!

All students must be 4+. Includes Friday classes, monthly Saturday Club activities, and a few community events per year. January 2026 to June 2027.

Virtual program
$185

3 left!

All students must be 4+ Includes weekly virtual classes only, September 2026 to June 2027.

Muskari (pre-school music class)
$95

3 left!

All students must be under 4. Includes Friday classes, monthly Saturday Club activities, and a few community events per year. September 2026 to June 2027.

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