Royal Flush; Y2Gay

The Royal Flush Drag Show Fundraiser is back for a 4th year!

Join us on Friday November 17th, 2023 for an incredible night out with our local drag talent as we celebrate nostalgia for the late 90s and early 2000s music.





Ticket prices:

General Admission: $30.00/ticket

Gallery: $20.00/ticket

V.I.P. Table: $500.00/6 tickets.





Drinks, snacks and Raffle tickets will be sold on site. Cash, Cheque, and Card will be accepted.





Version Francais:

Notre spectacle de drag Royal Flush est de retour pour la quatrième année consécutive !

Rejoignez-nous le vendredi 17 novembre 2023 pour une soirée incroyable avec nos artistes locaux, tout en célébrant la nostalgie de la musique de la fin des années 90 et du début des années 2000.





Prix des billets :

Admission générale : $30.00/ticket

Galerie : 20,00 $/billet

Table V.I.P. : $500.00/6 billets.





Des boissons, des collations et des billets de tirage seront vendus sur place. L'argent comptant, les chèques et les cartes seront acceptés.