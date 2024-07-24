Marquee Membership 2025/26

Renews yearly on: September 1
This fee is for those who are NOT cast or performing in a show. Just a membership to get involved, access to special events and a voting right at our Annual Members Meeting, usually held in June. This membership runs from Sept. 1-Aug. 31 annually.
This fee is for THOSE WHO ARE CAST AS A PERFORMER in a Marquee show. Membership also permits access to special events and a voting right at our Annual Members Meeting, usually held in June. This membership runs from Sept. 1-Aug. 31 annually.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!