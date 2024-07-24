Marquee Membership 2025/26

Membership Fee- General/Volunteers
$25

Renews yearly on: September 1

This fee is for those who are NOT cast or performing in a show. Just a membership to get involved, access to special events and a voting right at our Annual Members Meeting, usually held in June. This membership runs from Sept. 1-Aug. 31 annually.

Membership fee - Adult Cast members
$35

Renews yearly on: September 1

This fee is for THOSE WHO ARE CAST AS A PERFORMER in a Marquee show. Membership also permits access to special events and a voting right at our Annual Members Meeting, usually held in June. This membership runs from Sept. 1-Aug. 31 annually.

2nd adult cast show in same season
$10

Renews yearly on: September 1

Add a donation for Marquee Theatrical Productions Inc.

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!