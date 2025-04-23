Piscine Ecclestone Pool Registration 2025

1 ou 2 adultes et leurs enfants vivant régulièrement à la même adresse résidentielle / 1 or 2 adults and their children regularly living at the same residential address
Adolescent/Youth
CA$240
Jeune de 12 à 17 ans au 30 juin 2025 / Youth 12–17 yrs old as of June 30th, 2025
Adulte/Adult
CA$165
18 ans et plus au 30 juin 2025 / 18 years and over as of June 30th, 2025
Couple
CA$275
Deux adultes de plus de 18 ans au 30 juin 2025 / Two adults 18 yrs and over as of June 30th, 2025
Adulte/Adult 55+
CA$115
Adulte de 55 ans ou plus au 30 juin 2025 / Adult 55 years or over as of June 30th, 2025
Couple 55+
CA$180
Deux adultes âgés de 55 ans ou plus au 30 juin 2025 / Two adults 55 years or over as of June 30th, 2025
Adulte et bebe/Adult and baby
CA$195
1 adulte + bébé (2 ans et moins au 30 juin 2025 / 1 adult + baby (2 years and under as of June 30th, 2025)
Forfais Plus/Membership Plus
CA$585
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
Avec l'achat d'une adhésion familiale + un investissement minimum de 200 $, vous pouvez accrocher la bannière de votre entreprise sur le terrain de la piscine pour la saison.
Veuillez vous adresser à un membre du comité pour obtenir tous les détails.
With the purchase of a Family membership + $200 investment, you can hang your company banner on the pool grounds for the season.
Please speak to a committee member for full details.
