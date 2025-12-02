Eco Gallery Night

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Etobicoke, ON M8W 3E9, Canada
Room 102
Ms Brake / Ms Spahillari
FDK A
Ms MacKnight / Ms Catarino
FDK B
Ms Dottie
FDK C
Ms. Kwong / Ms. Barnett
Primary ASD ISP
Ms Baron / Ms Morrison
Grade 1
Grade 1/2
Ms. Kostiuk
Grade 2
Ms. Cruickshank
Grade 2/3
Mr. Michailidis
Grade 3
Ms. Kis
Grade 3/4
Mr. Makowiecki
Grade 4/5
Ms. Grzegorczyk / Ms Cote
Grade 5
Ms. Shears
Ms. Duke
Grade 6/7
Mr. Maxwell / Ms. Enns
Grade 7
Grade 7/8
Mr. Barnes
Grade 8
Ms Bisiesto / Ms. Valente
French
Ms. Min / Ms Spiers
ESL
Mr McShane / Mr Kobe
Spec Ed Resource
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