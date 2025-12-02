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JSB - Gallery Night

Eco Gallery Night

90 Thirty First St

Etobicoke, ON M8W 3E9, Canada

Lot # 1 - Tic Tac Toe Board
$5

Room 102

Ms Brake / Ms Spahillari

FDK A

Lot # 2 - Polar Life
$5

Ms MacKnight / Ms Catarino

FDK B

Lot #3 - Geometric Paintings on Pizza Boxes
$5

Ms Dottie

FDK C

Lot #4 -
$5

Ms. Kwong / Ms. Barnett

Primary ASD ISP

Lot #5 - The Garden of Hope
$5

Ms Baron / Ms Morrison

Grade 1

Grade 1/2

Lot #6 -
$5

Ms. Kostiuk

Grade 2

Lot #7-
$5

Ms. Cruickshank

Grade 2/3

Lot #8 -
$5

Mr. Michailidis

Grade 3

Lot #9 -
$5

Ms. Kis

Grade 3/4

Lot #10- Nature inspired Watercolor
$5

Mr. Makowiecki

Grade 4/5

Lot #11 -
$5

Ms. Grzegorczyk / Ms Cote

Grade 5

Lot #12 -
$5

Ms. Shears

Lot #13 - Stamped Wrapping Paper
$5

Ms. Duke

Grade 6/7

Lot #14
$5

Mr. Maxwell / Ms. Enns

Grade 7

Grade 7/8

Lot #15 - Balloon Cars
$5

Mr. Barnes

Grade 8

Lot #16 - Eiffel Tower
$5

Ms Bisiesto / Ms. Valente

French

Lot #17- Peace Pillows
$5

Ms. Min / Ms Spiers

ESL

Lot #18 - Bottle Nose Fish
$5

Mr McShane / Mr Kobe

Spec Ed Resource

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