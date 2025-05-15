eventClosed

EFRS Recruit Class 159 Silent Auction

9839 63 Ave NW, Edmonton, AB T6E 0G7, Canada

Firefighter Custom Clock
CA$1

Custom clock crafted from a vinyl record
Cat Care Package
CA$1

-all purpose cat scratcher house -wet food -treats
Empires of the North Board-game Set
CA$1

Donated by Red Claw Gaming. -Empires of the North Boardgame -3 expansion packs
New Parent Care-Package Kit
CA$1

Donated by Gibbons Guardian Pharmacy
Kuma Cozy Bear Chair
CA$1

Donated by Gibbons Guardian Pharmacy
Exclusive Dining Experience - $250 Value
CA$1

Donated by Joey Restaurants -A special invitation for you and 3 guests for a 3-course dining experience. -Valued at $250 dollars
Super 8 Jacuzzi Room Gift Certificate - $235 Value
CA$1

Donated by Super 8 Hotel -Fort Saskatchewan Location -Approx Value of $235
Signed Taylor Hall Oilers Jersey item
Signed Taylor Hall Oilers Jersey
CA$1

-Authentic Signed Reebok XL Oilers Jersey. -Comes with Certificate of Authenticity.
Baijiu Restaurant GC - $100 value
CA$1

Donated by Baijiu
Baijiu Restaurant GC - $100 value
CA$1

Donated by Baijiu
Firehouse Subs GC -$15 value (#1)
CA$1

Donated by Firehouse Subs
Firehouse Subs GC -$15 value (#2)
CA$1

Donated by Firehouse Subs
Firehouse Subs GC -$15 value (#3)
CA$1

Donated by Firehouse Subs
Firehouse Subs GC -$15 value (#4)
CA$1

Donated by Firehouse Subs
Firehouse Subs GC -$15 value (#5)
CA$1

Donated by Firehouse Subs
Firehouse Subs GC -$15 value (#6)
CA$1

Donated by Firehouse Subs
Firehouse Subs GC -$15 value (#7)
CA$1

Donated by Firehouse Subs
2 Record set
CA$1

Home cleaning service - $250 value (#1)
CA$1

Home cleaning service - $250 value (#2)
CA$1

Custom SCBA Lamp
CA$1

Cosmetic care package - $300 Value
CA$1

Sturgeon Brewing Co kit
CA$1

Growler with a free fill! Plus Large T-shirt
Flannel Fox’s Lid
CA$1

Kenworth TRUCKS! + Hat
CA$1

Custom Crib Board + Hat
CA$1

Home Care package - $300 Value
CA$1

Red Ribbon Gift Card - $50 value
CA$1

NICPOW led project
CA$1

The Chiropractor Shop Vouchers - $240 value
CA$1

Bvlgari Sunglasses
CA$1

Patio heater plus cover
CA$1

Donated by Canadian Tire West
Magic cards, 2 decks
CA$1

L’OCA gift card -$250 value
CA$1

Lift tickets to Rabbit Hill
CA$1

(one) DeWALT tool box (#1)
CA$1

(one) DeWALT tool box (#2)
CA$1

(one) DeWALT tool box (#3)
CA$1

(one) DeWALT tool box (#4)
CA$1

Oilers tickets for next season! Vs Knights
CA$1

Donated by Jiffy Lube, first home game against Vegas!
Jiffy Lube GC - $100 value
CA$1

Titleist Pro V1’s
CA$1

Donated by Jiffy Lube
XL golf shirt and truck
CA$1

DeWALT Pressure Washer
CA$1

Marvel LEGO
CA$1

Rep Physio GC
CA$1

Movie Night out basket
CA$1

Donated by Lisa McInnes Mortage Broker. Includes earls gift card of $25, $100 joeys gift card, candle, mug.
The Wave Metal Art
CA$1

Pulley Triple Set
CA$1

Philips power flosser
CA$1

Kids Electric toothbrush (BLUE)
CA$1

Kids Electric toothbrush (PINK)
CA$1

Honey gift basket
CA$1

Contempo Utility Chair
CA$1

Warhammer 40000 Ultimate starter set
CA$1

Warhammer Age of Sigmar Set
CA$1

Halo Flashpoint Game
CA$1

FINSPAN game
CA$1

Beats Pill Speaker plus hat
CA$1

Guinness Mini Fridge
CA$1

Ninja Slushi Maker
CA$1

Donison Dental Whitening Kit -$350 value
CA$1

Marmot Basin two 1 day lift passes
CA$1

Valid for 2025/2026 season
Snow Valley Summer 4 admission passes
CA$1

Starbucks $25 GC
CA$1

Square One Coffee GC- $25 value
CA$1

Callaway Golf Balls
CA$1

Taylor Made Golf Balls
CA$1

Odd company brewing three 4 packs
CA$1

Donated by Odd Company Brewing
Citadel Theatre Life of Pi Voucher
CA$1

2 Oilers Tickets (2025/2026 season)
CA$50

Donated by San Rufo Homes. 2 Oilers tickets to next season (2025/2026) seat location is confirmed game date is TBD, will be emailed with more information.
D&G sunglasses + cleaning kit
CA$1

