Elevate Gymnastics ProShop

ADMISSION
$5
Gatorade item
Gatorade
$3
Canned Drink item
Canned Drink
$3
Juice Box item
Juice Box
$1.50
Water item
Water
$1.50
Gummy Candy Bags item
Gummy Candy Bags
$3
Granola Bar item
Granola Bar
$2
Chips item
Chips
$2
Fruit Snacks item
Fruit Snacks
$1
Brew Co. Lunchable Tray item
Brew Co. Lunchable Tray
$9
Brew Co. Chicken Caesar Wrap item
Brew Co. Chicken Caesar Wrap
$9
Brew Co. Veggie Wrap item
Brew Co. Veggie Wrap
$9
Sweet LOTW Chocolate Bar item
Sweet LOTW Chocolate Bar
$8.50
Kids T-Shirt: Why Walk... item
Kids T-Shirt: Why Walk...
$25
Adult T-Shirt: Gym Dad item
Adult T-Shirt: Gym Dad
$25
Kids Hoodie: Elevate & Shine (Pink) item
Kids Hoodie: Elevate & Shine (Pink)
$60
Kids Hoodie: It's Time to Shine (Navy) item
Kids Hoodie: It's Time to Shine (Navy)
$60
Adult Hoodie: It's Time to Shine (Navy) item
Adult Hoodie: It's Time to Shine (Navy)
$65
Holographic Sticker: Elevate Swoosh item
Holographic Sticker: Elevate Swoosh
$2
Sparkle Sticker: It's Time to Shine item
Sparkle Sticker: It's Time to Shine
$3
Daisies item
Daisies item
Daisies
$3
Carnations item
Carnations
$2
Goldfish
$1.50

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!