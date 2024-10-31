Hosted by

Elgin Middlesex Canucks

date 2024-10-31

Elgin Middlesex Canucks's Silent Auction

Tunks Ln, Middlesex Centre, ON N0L 1R0, Canada

Signed Travis Konecny Jersey item
Signed Travis Konecny Jersey
$125

Starting bid

Signed Travis Konecny Jersey size LG
CCM Stick item
$150

Starting bid

Fully Customizable Specs on any CCM Stick
CCM Stick item
$150

Starting bid

Fully Customizable Specs on any CCM Stick
CCM Stick item
$150

Starting bid

Fully Customizable Specs on any CCM Stick
Knights Tickets x 2 item
Knights Tickets x 2
$40

Starting bid

Two Knights Tickets November 24 Section 107 Knights vs Ottawa 67s
Knights Tickets x 5 item
Knights Tickets x 5
$100

Starting bid

Five Knights Tickets November 22 Section 105 Knights vs Owen Sound Attack
Golf foursome with Cart item
Golf foursome with Cart
$350

Starting bid

Golf foursome with Cart at The Oaks. Valued at $500
Montreal Canadiens Jersey item
Montreal Canadiens Jersey
$75

Starting bid

Montreal Canadiens Jersey size adult large. Valued at $150
Calgary Flames Heritage Classic Package item
Calgary Flames Heritage Classic Package
$80

Starting bid

Calgary Flames Heritage Classic Hoodie and Toque Package. Size adult LG. Valued at $130
Mystery Mini Sticks x 2 item
$40

Starting bid

Package of two Mystery Mini Sticks
Cocomelons Hockey Wax Prize Pack item
$40

Starting bid

Cocomelons Hockey Wax Prize Pack Includes an assortment of hockey wax and Cocomelons Hoodie. Valued at $60
Howies Accessories Package item
$40

Starting bid

Package Includes: Tape Bag White tape Black Tape Stick Wax Water bottle
GLC/Rawlings Apparel Package item
$150

Starting bid

Valued at $250 Adult Package includes: XL Black GLC Shirt XL Grey GLC Shirt L Rawlings Hoodie Lucky Brand Hat PG New Era Hat GLC Tumbler Rawlings Stick/Bat wrap Rawlings duffel bag
GLC/Rawlings Apparel Package item
$150

Starting bid

Valued at $250 Youth Package includes: YXL GLC Jacket YXL GLC LS Shirt SM GLC Dri-Fit Rawlings Touque GLC SnapBack GLC Tumbler Rawlings Stick/Bat Wrap Rawlings Cinch Bag
Salty Blond Game Day Package item
Salty Blond Game Day Package
$75

Starting bid

Salty Blond Game Day Apparel Valued at $150
Salty Blond Hockey Mom Package item
Salty Blond Hockey Mom Package
$75

Starting bid

Valued at $150
Salty Blond Girls Love Hockey Package item
Salty Blond Girls Love Hockey Package
$50

Starting bid

Salty Blonde Girls Love Hockey Package Valued at $90
Fairfield 20x20 Planter item
$100

Starting bid

Valued at $219 20x20 Fairfield Planter
20x36 Fairfield Planter item
$200

Starting bid

Valued at $360 20x36 Fairfield Planter
5 sessions Interactive Metronome item
5 sessions Interactive Metronome
$100

Starting bid

Valued at $225 Interactive Metronome (IM) is an evidenced based training and assessment tool proven to improve cognition, attention, focus, memory, speech/language, executive functioning, comprehension as well as motor and sensory functioning. IM impacts cognitive processing, behavior and motor skills associated with sports as well as the degree of automaticity of action in sports and thus brings together execution of the sport without ‘thinking’ or trying’ allowing for faster processing and more accurate execution. Interactive Metronome®
Greeting Cards Package item
Greeting Cards Package
$30

Starting bid

2 boxes of 35 Greeting Cards Exponent Fusion Energy Drinks Retails for $100 each
Team Training Session item
Team Training Session
$60

Starting bid

Team Training Session with Coach Barks
Taylormade Golf Bag item
$90

Starting bid

Valued at $190 Taylormade Golf Bag
Blackfly Gift Basket item
$75

Starting bid

Valued at $150 Assortment of Blackfly Beverages
Canada Steel Package item
$30

Starting bid

Canada Steel Package Soft Cooler Bbq tools Toque 2 SnapBacks
Wooden Leaner Board Welcome Sign item
$25

Starting bid

Wooden Leaner Board Sign "Hello There Winter "
Knights Tickets item
Knights Tickets
$40

Starting bid

December 4th Knights VS Owen Sound Attack
Knights Tickets x2 item
$40

Starting bid

Sunday November 24th Section 309
Jack Astors $100 Voucher x 3 item
$150

Starting bid

Valued at $300 Three $100 Gift Certificates to Jack Astors Bar and Grill.
Charcuterie Gift Basket item
$100

Starting bid

Valued at $200 Charcuterie Gift Basket
#44 Bo Horvat Signed Vintage Chiefs Jersey item
$30

Starting bid

Vintage Chiefs Jersey signed by Bo Horvat
#16 Bo Horvat Signed Chiefs Jersey item
$30

Starting bid

Vintage Chiefs Jersey signed by Bo Horvat #16
Under Armour Winter Jacket package item
$70

Starting bid

Valued at $170 Winter Jacket size Youth Large 2 touques
Pioneer Hoodie and SnapBack item
$25

Starting bid

Roots Hoodie XL SnapBack
Knights Tickets x2 item
$40

Starting bid

Two Knights Tickets Tuesday February 4th Section 309
#8 Bo Horvat Signed Chiefs Jersey item
$30

Starting bid

Vintage Chiefs Jersey signed by Bo Horvat #8
#19 Signed Chiefs Jersey item
$30

Starting bid

#19 Vintage Chiefs Jersey signed by Bo Horvat
#7 Signed Chiefs Jersey item
$30

Starting bid

#7 Vintage Chiefs Jersey signed by Bo Horvat
#15 signed Chiefs Jersey item
$30

Starting bid

#15 Vintage Chiefs Jersey signed by Bo Horvat
#7 Signed Chiefs Jersey item
$30

Starting bid

#7 Vintage Chiefs Jersey signed by Bo Horvat
#55 Signed Chiefs Jersey item
$30

Starting bid

#55 Vintage Chiefs Jersey signed by Bo Horvat
#10 Signed Chiefs Jersey item
$30

Starting bid

#10 Vintage Chiefs Jersey signed by Bo Horvat
#22 Signed Chiefs Jersey item
$30

Starting bid

#22 Vintage Chiefs Jersey signed by Bo Horvat
#4 Signed Chiefs Jersey item
$30

Starting bid

#4 Vintage Chiefs Jersey signed by Bo Horvat
#9 Signed Chiefs Jersey item
$30

Starting bid

#9 Vintage Chiefs Jersey signed by Bo Horvat
#20 Signed Chiefs Jersey item
$30

Starting bid

#20 Vintage Chiefs Jersey signed by Bo Horvat
#91 Signed Chiefs Jersey item
$30

Starting bid

#91 Vintage Chiefs Jersey signed by Bo Horvat
#18 Signed Chiefs Jersey item
$30

Starting bid

#18 Vintage Chiefs Jersey signed by Bo Horvat

