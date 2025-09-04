ELITE de Québec 2025-2026

Inscription à l'équipe ELITE U14 pour l'année 2025-2026.
*Pour les joueuses qui auront 13 ans et moins en date du 1er août 2026.
Inscription à l'équipe ELITE U16 pour l'année 2025-2026.
*Pour les joueuses qui auront 14 ou 15 ans en date du 1er août 2026.
Inscription à l'équipe ELITE U18 pour l'année 2025-2026.
*Pour les joueuses qui auront 16 ou 17 ans en date du 1er août 2026.
Inscription à l'équipe ELITE U21 pour l'année 2025-2026. Un seul versement complet.
*Pour les joueuses qui auront 18, 19 ou 20 ans en date du 1er août 2026.
Inscription à l'équipe ELITE U21 pour l'année 2025-2026. Deux versements de 300$ (le 2e versement sera dû lors du camp d'entrainement de cet hiver).
*Pour les joueuses qui auront 18, 19 ou 20 ans en date du 1er août 2026.
