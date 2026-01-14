Porkapalooza BBQ Festival

Hosted by

Porkapalooza BBQ Festival

About this event

Embers & Ice Pitmaster Challenge 2026

49541 Range Rd 260

Leduc, AB T0C 0V0, Canada

SATURDAY ONLY
$250

Ticket Includes- KCBS 2 Meat Competition (Saturday) and Kids Que Competition (Saturday). Camping from Friday, 4pm to Sunday, 7pm.

SUNDAY ONLY
$400

Ticket Includes- KCBS Masters Competition (Sunday), Kids Que Competition (Saturday). Camping from Friday, 4pm to Sunday, 7pm.

THE WHOLE BBQ WEEKEND
$500

Ticket Includes- KCBS 2 Meat Competition (Saturday), Kids Que Competition (Saturday), KCBS Masters Competition (Sunday). Camping from Friday, 4pm to Sunday, 7pm.

