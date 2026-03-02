EMPOWERNET PH - REDEMPTORIST OUTREACH's Early Raffle

EMPOWERNET PH - REDEMPTORIST OUTREACH

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ELAINE MAKES SNACKS PACKAGE
$25

ELAINE MAKES SNACKS PACKAGE - 5 sample pack:

FURIKAKE SNACK MIX DUO,

SPICY FURIKAKE SNACK MIX DUO

UMAMI POP! DUO

CARAMEL CORN PUFFS

DENTISTRY ON THE Q: ELECTRIC TOOTHBRUSH
$25

﻿﻿DENTISTRY ON THE Q: ELECTRIC TOOTHBRUSH

MIGFIT 360: PERSONAL TRAINING
$50

﻿﻿MIGFIT 360: PERSONAL TRAINING

B-SPOT.PH: NBA JERSEY - 11 Jalen Brunson
$50

﻿﻿B-SPOT.PH: NBA JERSEY (Phillippines XL)

B-SPOT.PH: NBA JERSEY - 30 Stephen Curry
$50

﻿﻿B-SPOT.PH: NBA JERSEY (Phillippines XL)

B-SPOT.PH: NBA JERSEY - 24 Kobe Bryant
$50

﻿﻿B-SPOT.PH: NBA JERSEY (Phillippines XL)

B-SPOT.PH: NBA JERSEY 33 Larry Bird
$50

﻿﻿B-SPOT.PH: NBA JERSEY (Phillippines XL)

B-SPOT.PH: NBA JERSEY - 91 Dennis Rodman
$50

﻿﻿B-SPOT.PH: NBA JERSEY (Phillippines XL)

B-SPOT.PH: NBA JERSEY - 77 Luka Dončić
$50

﻿﻿B-SPOT.PH: NBA JERSEY (Phillippines XL)

B-SPOT.PH: NBA JERSEY - 7 Kevin Durant
$50

﻿﻿B-SPOT.PH: NBA JERSEY (Phillippines XL)

B-SPOT.PH: NBA JERSEY - 3 Allen Iverson (Copy)
$50

﻿﻿B-SPOT.PH: NBA JERSEY (Phillippines XL)

B-SPOT.PH: NBA JERSEY - 23 Lebron James
$50

﻿﻿B-SPOT.PH: NBA JERSEY (Phillippines XL)

ELAINE MAKES SNACKS PACKAGE
$50

﻿﻿ELAINE MAKES SNACKS PACKAGE:

FURIKAKE SNACK MIX DUO (2 BAGS)

SPICY FURIKAKE SNACK MIX DUO (2 BAGS)

UMAMI POP! DUO (2 BAGS)

CARAMEL CORN PUFFS (2 BAGS)

Total Car Care: Car Oil Change
$50

Total Car Care: Car Oil Change


Address: 200 Sandalwood Pkwy E, Brampton, ON L6Z 1Y4

Phone(905) 846-5555

PureMotions: 45 MIN RMT MASSAGE
$75

PureMotions: 45 MIN RMT MASSAGE

MIGFIT 360: STRETCH THERAPY
$75

MIGFIT 360: STRETCH THERAPY

Total Car Care: Rust Proofing
$75

Total Car Care: Rust Proofing


Address: 200 Sandalwood Pkwy E, Brampton, ON L6Z 1Y4

Phone(905) 846-5555

Herlashez - Lash Full-Set
$75

Herlashez

  • Lash Full-Set 
FLIPTATTS TATTOO INK VOUCHER $150
$100

﻿﻿BLAS TATTOO INK VOUCHER $150

SPIRIT OF ALOHA 'OHANA HULA: FREE TERM
$100

SPIRIT OF ALOHA 'OHANA HULA: FREE TERM

TINUNO: DINNER FOR 2
$100

TINUNO: DINNER FOR 2

KRUDAR: 1 MONTH MUAY THAI
$150

﻿﻿KRUDAR: 1 MONTH MUAY THAI

DENTISTRY ON THE Q: TEETHDENTISTRY ON THE Q: teeth whitening
$150

DENTISTRY ON THE Q: teeth whitening

Tala Entertainment - Pair of Brian Mcknight tickets
$150

Brian McKnight

Sat • Jun 06 • 7:00 PM

Great Canadian Toronto, Toronto, ON

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