EMPOWERNET PH - REDEMPTORIST OUTREACH's Early Raffle

About this raffle
ELAINE MAKES SNACKS PACKAGE - 5 sample pack:
FURIKAKE SNACK MIX DUO,
SPICY FURIKAKE SNACK MIX DUO
UMAMI POP! DUO
CARAMEL CORN PUFFS
DENTISTRY ON THE Q: ELECTRIC TOOTHBRUSH
MIGFIT 360: PERSONAL TRAINING
B-SPOT.PH: NBA JERSEY (Phillippines XL)
B-SPOT.PH: NBA JERSEY (Phillippines XL)
B-SPOT.PH: NBA JERSEY (Phillippines XL)
B-SPOT.PH: NBA JERSEY (Phillippines XL)
B-SPOT.PH: NBA JERSEY (Phillippines XL)
B-SPOT.PH: NBA JERSEY (Phillippines XL)
B-SPOT.PH: NBA JERSEY (Phillippines XL)
B-SPOT.PH: NBA JERSEY (Phillippines XL)
B-SPOT.PH: NBA JERSEY (Phillippines XL)
ELAINE MAKES SNACKS PACKAGE:
FURIKAKE SNACK MIX DUO (2 BAGS)
SPICY FURIKAKE SNACK MIX DUO (2 BAGS)
UMAMI POP! DUO (2 BAGS)
CARAMEL CORN PUFFS (2 BAGS)
Total Car Care: Car Oil Change
Address: 200 Sandalwood Pkwy E, Brampton, ON L6Z 1Y4
PureMotions: 45 MIN RMT MASSAGE
MIGFIT 360: STRETCH THERAPY
Total Car Care: Rust Proofing
Address: 200 Sandalwood Pkwy E, Brampton, ON L6Z 1Y4
Herlashez
BLAS TATTOO INK VOUCHER $150
SPIRIT OF ALOHA 'OHANA HULA: FREE TERM
TINUNO: DINNER FOR 2
KRUDAR: 1 MONTH MUAY THAI
DENTISTRY ON THE Q: teeth whitening
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!