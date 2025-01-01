Hosted by

Centre des arts visuels

About this event

Sales closed

« En couleur » (#1 to 49 / A to L) Visual Arts Centre fundraising auction

Pick-up location

350 Av. Victoria, Westmount, QC H3Z 2N4, Canada

Etty Anderson item
Etty Anderson item
Etty Anderson item
Etty Anderson
$1,200

Starting bid

Peeled Orange (2025)

Porcelaine, colorants et oxydes, cuisson au cône 10 avec soude / Porcelain, stains and oxides, cone 10 Soda Fired

20 x 20 x 50 cm


Market value

2 000 $


www.yyycollection.com

Federico Cuartas Aristizabal item
Federico Cuartas Aristizabal item
Federico Cuartas Aristizabal
$540

Starting bid

When the Snakes are Pacified (2025)

Watercolor & Gouache on Winsor & Newton 100% cotton paper

40.5 x 30.5 cm


Market value

$1,000


www.instagram.com/muerte17suerte

Michèle Atkinson item
Michèle Atkinson item
Michèle Atkinson
$150

Starting bid

Daniel (2023)

Transfert de dessin à l'encaustique / Drawing transfer in encaustic

20 x 20 cm


Market value

300 $


www.micheleatkinson.com

Kay Aubanel item
Kay Aubanel item
Kay Aubanel
$500

Starting bid

Turquoise (2015)

Huile sur toile / Oil on canvas

32,5 x 44,5 cm


Market value

700 $

Paul Ballard item
Paul Ballard item
Paul Ballard
$250

Starting bid

Alberta (1982)

Gravure, linogravure / Etching, linocut

23 x 30 cm


Market value

350 $

Guillaume Bégin Champagne item
Guillaume Bégin Champagne item
Guillaume Bégin Champagne
$325

Starting bid

Serpent siffleur mangeur de masque (2021)

Céramique / Ceramic

28 x 35 x 20 cm


Market value

450 $


www.guillaumebegin.com

Kathryn Bemrose item
Kathryn Bemrose item
Kathryn Bemrose
$650

Starting bid

Come Dance on My Table (2021)

Oil on Birchply

40 x 30 x 4 cm


Market value

$950


www.kathrynbemrose.net

Raphaël Biscotti item
Raphaël Biscotti item
Raphaël Biscotti
$200

Starting bid

Untitled (2024)

Oil painting

30 x 40 cm


Market value

$300


www.instagram.com/raphael.biscotti

Éliane-Catrie Blouin-Achim item
Éliane-Catrie Blouin-Achim item
Éliane-Catrie Blouin-Achim
$350

Starting bid

Landmark no. 1 (2023)

Brooch-box in brass, copper, bronze, silver, string, garnet, steel

2 x 2 x 1.2 cm


Market value

$450

https://catrie.com

Éliane-Catrie Blouin-Achim item
Éliane-Catrie Blouin-Achim item
Éliane-Catrie Blouin-Achim
$350

Starting bid

Landmark no. 2 (2023)


Brooch-box in brass, sterling silver, copper, steel, topaz, plastic

2 x 2 x 1.3 cm


Market value

$450


https://catrie.com

Éliane-Catrie Blouin-Achim item
Éliane-Catrie Blouin-Achim item
Éliane-Catrie Blouin-Achim
$500

Starting bid

Landmark no. 3 (2023)


Brooch-box in brass, sterling silver, copper, steel, topaz, plastic

4 x 4 x 1.4 cm


Market value

$600


https://catrie.com

Isabelle Bredt item
Isabelle Bredt
$120

Starting bid

Sarah (2024)

Photography, Inkjet print

20 x 25 cm


Market value

200 $


https://isabellemaeyenbredt.ca

Jessica Brouder item
Jessica Brouder item
Jessica Brouder item
Jessica Brouder
$500

Starting bid

The Ephemerals no. 1 (2025)

Lace, waste textiles seams, rabbit glue, house paint, cast bronze nails

60 x 28 x 5 cm


www.jessicabrouder.com

Joséanne Brunelle item
Joséanne Brunelle item
Joséanne Brunelle
$400

Starting bid

Hope (2003)

Oil

40,5 x 30,5 cm


Market value

700 $


www.jessicabrouder.com

Louise Campion item
Louise Campion item
Louise Campion
$650

Starting bid

The attractive value of greed (2022)

Oil on canvas

35,5 x 45.5 cm


Market value

950 $


www.louisecampion.net

Kristi Chen item
Kristi Chen item
Kristi Chen
$1,000

Starting bid

Tongues (2024)

Basketry sclpture

63,5 x 15,5 x 10 cm


Market value

1 750 $


www.kristichen.com

Guylaine Chevarie-Lessard item
Guylaine Chevarie-Lessard item
Guylaine Chevarie-Lessard
$500

Starting bid

Inner Space no. 46 (2017)

Acrylic on canvas

61 x 61 cm


Market value

$700


www.guylainechevarielessard.ca

Sara Colby item
Sara Colby item
Sara Colby
$900

Starting bid

Winter Abstract (2024)

Acrylic on canvas

38 x 76 cm


Market value

$1,000


www.sarapeckcolby.com

Camille Courier de Mèré item
Camille Courier de Mèré
$420

Starting bid

vulnerable I (2024)

Ink on paper

12 x 17 cm


Market value

$850


https://site2025.camillecourier.net

Andras Csaszar item
Andras Csaszar item
Andras Csaszar
$200

Starting bid

Comuna 13 (2019)

Mixed media on paper

20 x 20 cm


Market value

$300


http://andrasc.com

India Darson item
India Darson item
India Darson
$150

Starting bid

Serene Waterfall (2025)

Peinture à l'huile / Oil painting

60 x 92 cm


Valeur marchande / Market value

200 $

Kathryn Delaney item
Kathryn Delaney item
Kathryn Delaney
$190

Starting bid

Family First (2024)

Sérigraphie / Silkscreen print

23 x 40 cm


Valeur marchande / Market value

250 $

Claire Desjardins item
Claire Desjardins item
Claire Desjardins
$800

Starting bid

So Much (2024)

Acryliques sur toile / Acrylics on canvas

40,5 x 35,5 x 4 cm


Valeur marchande / Market value

1 100 $


https://clairedesjardins.com

Colleen Dwyer Meloche item
Colleen Dwyer Meloche item
Colleen Dwyer Meloche
$3,000

Starting bid

Compliant (2024)

Sculpture en céramique en pâte à papier / Paper clay ceramic sculpture

40,5 x 38 x 33 cm


Valeur marchande / Market value

3 250 $


https://colleendwyermeloche.com

Beverly Farley item
Beverly Farley item
Beverly Farley
$300

Starting bid

Red Hot (2022)

Acrylique / Acrylic

51 x 51 x 2,5 cm


Valeur marchande / Market value

600 $

Helen Fortin item
Helen Fortin item
Helen Fortin
$450

Starting bid

Iceberg White (from the series ''Arctic Melt'')

Acrylic

25 x 21 cm


Market value

$900


www.instagram.com/helen.fortin

Susan Fowler item
Susan Fowler item
Susan Fowler
$400

Starting bid

Muntu dancing (2025)

Digital image of an original watercolour (2003)

21 x 43 cm


Market value

$500


www.susanfowlerart.com

Holly Friesen item
Holly Friesen item
Holly Friesen
$500

Starting bid

Enlivened (2024)

Acrylic

35 x 46 cm


Market value

$1,200


www.hollyfriesen.com

Cynthia G.Renard item
Cynthia G.Renard item
Cynthia G.Renard
$800

Starting bid

Justine : les 100 jours de la démocratie (2017)

Oil on canvas

40 x 30 cm


Market value

$1,600


https://cynthiagirardrenard.ca

Annelise Gadoury item
Annelise Gadoury item
Annelise Gadoury
$325

Starting bid

Right where I should be (2022)

Watercolour

23 x 32 cm


Market value

$425


www.annelisegadoury.com

Elisabeth Galante item
Elisabeth Galante item
Elisabeth Galante
$375

Starting bid

A winter night (2024)

Aquarelle et graphite / Watercolour and graphite

15 x 15 cm


Valeur marchande / Market value

600 $


https://elisabethgalante.com

Sarah Galarneau item
Sarah Galarneau item
Sarah Galarneau
$150

Starting bid

Maïson (2024)

Linogravure / Linogravure

35,5 x 28 cm


Valeur marchande / Market value

200 $


www.instagram.com/sarahgalarneau

James Gardner item
James Gardner item
James Gardner
$600

Starting bid

The Sour Bath (2023)

Huile, acrylique sur toile de jute avec gesso / Oil, acrylic on burlap with gesso

50 x 40 cm


Valeur marchande / Market value

1 500 $


www.jamesgardner.ca

Sébastien Gaudette item
Sébastien Gaudette item
Sébastien Gaudette
$750

Starting bid

Fantaisie des couleurs no.7 (2024)

Acrylique et aérosol sur papier, marouflé sur panneau de bois / Acrylic and spray paint on paper, mounted on wood panel

50 x 41 cm


Valeur marchande / Market value

1 200 $


www.sebastiengaudette.com

Gianni Giuliano item
Gianni Giuliano item
Gianni Giuliano
$1,800

Starting bid

Magia Nera (2024)


Graphite et aquarelle / Graphite and watercolour

76 x 56 cm


Valeur marchande / Market value

2 600 $


www.gianni-giuliano.com

Tracy Grosvenor item
Tracy Grosvenor item
Tracy Grosvenor
$225

Starting bid

Untitled (2019)

Watercolour on paper

35 x 10 cm


Market value

$275

Melza Harvey item
Melza Harvey item
Melza Harvey item
Melza Harvey
$140

Starting bid

Mother, Maiden, Wise Woman (2019)

Ceramic sculpture

12 x 10 x 10 cm


Market value

$250


www.melzaharvey.com

Leona Heillig item
Leona Heillig item
Leona Heillig
$300

Starting bid

Transported XXXII (2025)

Watercolour on Gemini paper

19 x 14 cm


Market value

$400


https://leonaheillig.com

Anthony Hobbs item
Anthony Hobbs item
Anthony Hobbs
$650

Starting bid

Wisteria (2024)

Oil on canvas

40,5 x 51 cm


Market value

$800

www.instagram.com/anthonyjhobbs

Veronica Horlik item
Veronica Horlik item
Veronica Horlik
$4,600

Starting bid

WARNING, EXTREMELY DANGEROUS (2023)

Ceramic, painted wood

72 x 72 x 14 cm


Market value

$6,000


www.v-ron.com

Jennifer Hornyak item
Jennifer Hornyak item
Jennifer Hornyak
$1,800

Starting bid

Brick Pink (2025)

Huile sur toile / Oil on canvas

15 x 20 cm


Valeur marchande / Market value

2 200 $


https://jenniferhornyak.com

Jessica Houston item
Jessica Houston item
Jessica Houston
$1,500

Starting bid

Made Through One Another (2018)

Collage

53,5 x 76 cm


Valeur marchande / Market value

3 000 $


www.jessicahouston.net

Céline Huyghebaert item
Céline Huyghebaert item
Céline Huyghebaert item
Céline Huyghebaert
$450

Starting bid

nothing (2024)

Argile et pigment noir / Clay and black pigment

14,5 x 20,5 x 1 cm


Valeur marchande / Market value

900 $


www.fadingpaper.ca

Raymonde Jodoin item
Raymonde Jodoin item
Raymonde Jodoin
$250

Starting bid

Jacinthes no. 7 (2022)

Impression numérique sur papier Hahnemühle chiffon 308 gr. / Digital print on Hahnemühle chiffon paper 308 gr.

28 x 20 cm


Valeur marchande / Market value

400 $

Corina Kennedy item
Corina Kennedy item
Corina Kennedy
$450

Starting bid

Blue White Collar 5 (Launderer) (2024)

Crayon bleu non photographique sur papier / Non-photo blue pencil on paper

28 x 20 x 2 cm


Valeur marchande / Market value

800 $


www.corinakennedy.com

Laila Labba item
Laila Labba item
Laila Labba
$260

Starting bid

Gift (2025)

Impression graphique numérique / Digital graphic print

30 x 40 cm


Valeur marchande / Market value

475 $


www.instagram.com/labba.art

David Lafrance item
David Lafrance item
David Lafrance
$1,900

Starting bid

Le jardin déménage (2021)

Acrylique sur bois / Acrylic on wood

53 x 68 cm


Valeur marchande / Market value

2 800 $


www.davidlafrance.net

Eva Lapka item
Eva Lapka item
Eva Lapka
$600

Starting bid

Dancing with the Sun (2019)

Aquarelle / Watercolour

41 x 30 cm


Valeur marchande / Market value

900 $


www.evalapka.com

Lise-Hélène Larin item
Lise-Hélène Larin item
Lise-Hélène Larin
$3,000

Starting bid

Tenir tête / Face the Music (2023)

Crayons aquarellables / Watercolour pencils

114 x 84 cm


Valeur marchande / Market value

5 000 $


https://lisehelenelarin.com

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!