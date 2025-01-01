« En couleur » (#1 to 49 / A to L) Visual Arts Centre fundraising auction

Hosted by
Peeled Orange (2025)
Porcelaine, colorants et oxydes, cuisson au cône 10 avec soude / Porcelain, stains and oxides, cone 10 Soda Fired
20 x 20 x 50 cm
Market value
2 000 $
When the Snakes are Pacified (2025)
Watercolor & Gouache on Winsor & Newton 100% cotton paper
40.5 x 30.5 cm
Market value
$1,000
Daniel (2023)
Transfert de dessin à l'encaustique / Drawing transfer in encaustic
20 x 20 cm
Market value
300 $
Turquoise (2015)
Huile sur toile / Oil on canvas
32,5 x 44,5 cm
Market value
700 $
Alberta (1982)
Gravure, linogravure / Etching, linocut
23 x 30 cm
Market value
350 $
Serpent siffleur mangeur de masque (2021)
Céramique / Ceramic
28 x 35 x 20 cm
Market value
450 $
Landmark no. 1 (2023)
Brooch-box in brass, copper, bronze, silver, string, garnet, steel
2 x 2 x 1.2 cm
Market value
Landmark no. 2 (2023)
Brooch-box in brass, sterling silver, copper, steel, topaz, plastic
2 x 2 x 1.3 cm
Market value
$450
Landmark no. 3 (2023)
Brooch-box in brass, sterling silver, copper, steel, topaz, plastic
4 x 4 x 1.4 cm
Market value
$600
The Ephemerals no. 1 (2025)
Lace, waste textiles seams, rabbit glue, house paint, cast bronze nails
60 x 28 x 5 cm
The attractive value of greed (2022)
Oil on canvas
35,5 x 45.5 cm
Market value
950 $
Serene Waterfall (2025)
Peinture à l'huile / Oil painting
60 x 92 cm
Valeur marchande / Market value
200 $
Family First (2024)
Sérigraphie / Silkscreen print
23 x 40 cm
Valeur marchande / Market value
250 $
So Much (2024)
Acryliques sur toile / Acrylics on canvas
40,5 x 35,5 x 4 cm
Valeur marchande / Market value
1 100 $
Compliant (2024)
Sculpture en céramique en pâte à papier / Paper clay ceramic sculpture
40,5 x 38 x 33 cm
Valeur marchande / Market value
3 250 $
Red Hot (2022)
Acrylique / Acrylic
51 x 51 x 2,5 cm
Valeur marchande / Market value
600 $
Iceberg White (from the series ''Arctic Melt'')
Acrylic
25 x 21 cm
Market value
$900
Muntu dancing (2025)
Digital image of an original watercolour (2003)
21 x 43 cm
Market value
$500
Justine : les 100 jours de la démocratie (2017)
Oil on canvas
40 x 30 cm
Market value
$1,600
A winter night (2024)
Aquarelle et graphite / Watercolour and graphite
15 x 15 cm
Valeur marchande / Market value
600 $
Maïson (2024)
Linogravure / Linogravure
35,5 x 28 cm
Valeur marchande / Market value
200 $
The Sour Bath (2023)
Huile, acrylique sur toile de jute avec gesso / Oil, acrylic on burlap with gesso
50 x 40 cm
Valeur marchande / Market value
1 500 $
Fantaisie des couleurs no.7 (2024)
Acrylique et aérosol sur papier, marouflé sur panneau de bois / Acrylic and spray paint on paper, mounted on wood panel
50 x 41 cm
Valeur marchande / Market value
1 200 $
Magia Nera (2024)
Graphite et aquarelle / Graphite and watercolour
76 x 56 cm
Valeur marchande / Market value
2 600 $
Untitled (2019)
Watercolour on paper
35 x 10 cm
Market value
$275
Mother, Maiden, Wise Woman (2019)
Ceramic sculpture
12 x 10 x 10 cm
Market value
$250
Transported XXXII (2025)
Watercolour on Gemini paper
19 x 14 cm
Market value
$400
WARNING, EXTREMELY DANGEROUS (2023)
Ceramic, painted wood
72 x 72 x 14 cm
Market value
$6,000
Brick Pink (2025)
Huile sur toile / Oil on canvas
15 x 20 cm
Valeur marchande / Market value
2 200 $
Made Through One Another (2018)
Collage
53,5 x 76 cm
Valeur marchande / Market value
3 000 $
nothing (2024)
Argile et pigment noir / Clay and black pigment
14,5 x 20,5 x 1 cm
Valeur marchande / Market value
900 $
Jacinthes no. 7 (2022)
Impression numérique sur papier Hahnemühle chiffon 308 gr. / Digital print on Hahnemühle chiffon paper 308 gr.
28 x 20 cm
Valeur marchande / Market value
400 $
Blue White Collar 5 (Launderer) (2024)
Crayon bleu non photographique sur papier / Non-photo blue pencil on paper
28 x 20 x 2 cm
Valeur marchande / Market value
800 $
Gift (2025)
Impression graphique numérique / Digital graphic print
30 x 40 cm
Valeur marchande / Market value
475 $
Le jardin déménage (2021)
Acrylique sur bois / Acrylic on wood
53 x 68 cm
Valeur marchande / Market value
2 800 $
Dancing with the Sun (2019)
Aquarelle / Watercolour
41 x 30 cm
Valeur marchande / Market value
900 $
Tenir tête / Face the Music (2023)
Crayons aquarellables / Watercolour pencils
114 x 84 cm
Valeur marchande / Market value
5 000 $
