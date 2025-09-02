« En couleur » (#50 to 99 / L to Z) Visual Art Centre's fundraising auction

Pick-up location

350 Av. Victoria, Westmount, QC H3Z 2N4, Canada

Victoria LeBlanc item
Victoria LeBlanc
$600

Starting bid

Oversight 2022 Huile et graphite sur Mylar / Oil, graphite on Mylar 28 x 30 cm Valeur marchande / Market value 800 $
Leisure (Meredith Carruthers + Susannah Wesley) item
Leisure (Meredith Carruthers + Susannah Wesley)
$500

Starting bid

Menagerie 2019 Encre sur soie / Ink on silk 30 x 27 cm Valeur marchande / Market Value 1000 $
Yolande Lessard
$475

Starting bid

Lumière 2024 Calligraphy / Calligraphie 39 x 31 cm Valeur marchande / Market Value  450 $
Bernice Levi
$200

Starting bid

Best Friends 2025 Acrylique / Acrylic 27 x 33,5 cm Valeur marchande / Market value 300 $
Alexandra MacDougall
$400

Starting bid

Paysage de montagne 2023 Technique mixte - huile et crayons sur Mylar / Mixed media - oil & crayons on Mylar 39 x 29 cm Valeur marchande / Market value 800 $
G. Scott MacLeod
$600

Starting bid

Guaranteed Milk Co. Limited
2020


Graphite on Mylar


29 x 20 cm


Market value
800 $

Paul Mathieu
$500

Starting bid

Kiss Bowls (2007)

Porcelaine / Porcelain

20 x 25 x 15 cm


Valeur marchande / Market value

7 500 $


www.paulmathieu.ca

Melanie Matthews
$300

Starting bid

Still Life with fluo magenta
2025


Acrylic on paper and panel


40 x 51 cm


Market value
350 $

Madeleine Mayo
$750

Starting bid

Crotch Eye
2022


Acrylic on panel


60 x 46 cm


Market value
1 100 $

Ann McCall
$200

Starting bid

Arbores 1 (2022)

Techniques mixtes / Mixed media

55 x 55 cm


Valeur marchande / Market value

495 $


www.annmccall.com

Kelly McDonald
$250

Starting bid

Drift
2024


Oil on wood


25,5 x 20,5 cm


Market value
350 $

Jane McKenzie
$550

Starting bid

Morning dew on pine tree
2023


Oil on clayboard


18 x 12,5 cm


Market value
1 000 $

Chris Michaud
$50

Starting bid

Sean
2022


Mixed media on paper


30 x 23 cm


Market value
$120

Shelley Miller
$300

Starting bid

People, Pattern, Place: Brazil
2018


Photography and hand-sewing


54 x 54 cm


Market value
$600

Jihane Mossalim
$450

Starting bid

Scientific Question
2019


Oil on Canvas


51 x 61 cm


Market value
$600

John Drew Munro
$700

Starting bid

Palo Alto
2021


Acrylic on Mylar


61 x 43 cm


Market value
$980

Erik Nieminen
$400

Starting bid

Clear Enigma
2023


Gouache on paper


30 x 40 cm


Market value
$1,000

Iris Nowa
$900

Starting bid

Age of bloom'in gold
2025


Mixed Media


71 x 50 cm


Market value
1 600 $

Claire Olwen Stewart
$200

Starting bid

Blue Tile
2025


Cast and manipulated ceramic with glazes


18 x 17 x 3,5 cm


Market value
300 $

Stella Pace
$600

Starting bid

Abstraction 22
2025


Assemblage-collage


41 x 76 cm


Market value
850 $



Lisa Paradis
$100

Starting bid

El vestido rojo
2020


Acrylic and collage


60 x 45 cm


Market value
200 $

Theresa Passarello
$250

Starting bid

Plongeur / Diver
2025


Oil on Mylar


20,5 x 20,5 cm


Market value
550 $

Julian Peters
$200

Starting bid

Joan of Arc
2025


Aquarelle / Watercolour


30,5 x 23 cm


Valeur marchande / Market value
300 $

Elisabeth Picard
$600

Starting bid

Spirograph 02, Spirograph 03 and Spirograph 04 (triptych)
2024


Dyed nylon ties and acrylic / Acrylic


13.5 x 13.5 x 5 cm


Market value / Market value
1,000 $


*The three elements of this triptych are not sold separately.

Marcia Pitch
$100

Starting bid

His Golden Robe
2023


Collage, mixed papers / Collage, mixed papers


38 x 28 cm


Market value / Market value
400 $

Élise Provencher
$1,600

Starting bid

Old bathers in the water
2022


Ceramic / Ceramic


25 x 63.5 x 22.5 cm


Market value / Market value
3,500 $

Nicolas Ranellucci-Tremblay
$750

Starting bid

The other
2024


Oil on wood / OIl on wood


20 x 16 cm


Market value / Market value
1,200 $

Tamara Rejwan
$400

Starting bid

Sculpture with light 2024 Sculpture en céramique / Ceramic sculpture 35 x 18 x 18 cm Valeur marchande / Market value 600 $
Viviane Revez
$280

Starting bid

Eurêka! 2025 Aquarelle, encre et graphite sur papier St-Gilles / Watercolour, ink and graphite on St. Gilles paper 31,5 x 43 cm Valeur marchande / Market value 400 $
Eva Richardson
$800

Starting bid

Passage 2020 Huile sur toile / Oil on canvas 61 x 61 cm Valeur marchande / Market value 1 100 $
Malika Rousseau
$420

Starting bid

Chaîne Ludique 2024 Argent sterling/technique : par construction / Stirling silver 20 x 15 cm Valeur marchande / Market value 450 $
Joyce Ryckman
$325

Starting bid

in a time of confinement the mind travels among memories and longing 2022 Photographie numérique en couleur / Digital colour photograph 8 x 15 cm Valeur marchande / Market value 650 $
Douglas Scholes
$800

Starting bid

Leather-like, from the series "Terrible beauties", 2/5
2021


Photograph on Hahnemühle Photo Rag paper, anti-reflective glass


51 x 76 cm


Market value
2,000 $

Susan G. Scott
$500

Starting bid

Girl by a stream
2017


Watercolor and collage on terraskin


36 x 50 cm


Market value
2,000 $

Naghmeh Sharifi
$360

Starting bid

Where you can never go, series no. 3
2020


Oil and solvents on canvas


20 x 25 cm


Market value
720 $

Justine Skahan
$500

Starting bid

Shadow
2025


Oil on canvas


10 x 12 cm


Market value
850 $

Brenda Sutton Mader
$200

Starting bid

Basket with Witchhazel handle
2025


Woodfired stoneware clay


28 x 27 x 17 cm


Market value
200 $

Hazel Thexton
$150

Starting bid

Blue
2024


Acrylic on canvas


51 x 41 cm


Market value
$250

Shaune Thompson
$250

Starting bid

18 Shades of Gay
2020


Photography


61 x 91.4 cm


Market value
$500

Tristan Tondino
$425

Starting bid

Staten Island Ferry
2023


Oil on board


25.5 x 20.5 cm


Market value
$850


Cynthia van Frank
$1,600

Starting bid

Sturgeon Moon
2022


Oil on canvas


101.5 x 76 cm


Market value
$2800

Emery Vanderburgh
$500

Starting bid

Pink Aberrations
2025


Digitally collaged macro photographs of rare fasciated flowers, each individually captured and arranged in a grid on a black background. Printed as an archival pigment print face-mounted to acrylic.


91 x 91 cm


Market value
$800

Patricia Walsh
$750

Starting bid

Vernal pond in the back woods
2024


Watercolour on handmade paper


51 x 40.5 cm


Market value
$950

Elin Weinstein
$200

Starting bid

Cluster grape pearl earrings
2024


Jewellery


7 x 4 x 3 cm


Market value
$275

Elizabeth Whalley
$150

Starting bid

Red Horizon / Horizon rouge
2022


Watercolour


12 x 17 cm


Market value
$300

Pavitra Wickramasinghe
$200

Starting bid

Line Poem - Alchemy of Light
2013


Lasercut paper


27 x 24 x 5 cm


Market value
$400

Robert Wiseman
$50

Starting bid

Botanical Gardens, Plein air
2024


Oil on prepared panel


20.5 x 15 cm


Market value
$100

Vanessa Yanow
$135

Starting bid

bound ∗ aries 1/5 2023 Broderie à la machine sur coton biologique / Machine embroidery on organic cotton 35 x 23 x 2 cm Valeur marchande / Market value 275 $
Alejandra Zamudio
$150

Starting bid

Nuestra Luz 2022 Encre sur papier / Ink on paper 22 x 28 cm Valeur marchande / Market value 250 $
Z'otz* Collective
$300

Starting bid

Interrupted Ceremony 2023 Techniques mixtes sur papier / Mixed media on paper 35 x 25 cm Valeur marchande / Market value 500 $

