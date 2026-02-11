École secondaire Montessori Orford

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Encan à la criée

Pick-up location

3165 Chem. du Parc, Orford, QC J1X 7N9, Canada

Trois nuits au Gîte R112-Nord pour 2 personnes, déjeuners item
Trois nuits au Gîte R112-Nord pour 2 personnes, déjeuners
$300

Starting bid

Valeur 597$ plus taxes

Savons âmes soeurs (8 savons) item
Savons âmes soeurs (8 savons)
$40

Starting bid

Une nuitée et déjeuners pour deux personnes item
Une nuitée et déjeuners pour deux personnes
$100

Starting bid

Le Roupillon à Tadoussac, l'endroit idéal pour l'observation des baleines.

Une nuit aux Loges item
Une nuit aux Loges
$300

Starting bid

Chalet de ressourcement thermal en forêt

MiFigue - trio d'une valeur de 75$ (1) item
MiFigue - trio d'une valeur de 75$ (1)
$40

Starting bid

Vin l'Intrus, tuque et chèque-cadeau de 15$.

MiFigue - trio d'une valeur de 75$ (2) item
MiFigue - trio d'une valeur de 75$ (2)
$40

Starting bid

Vin l'Intrus, tuque et chèque-cadeau de 15$.

Certificat en acquisition de petits plex Collège MREX item
Certificat en acquisition de petits plex Collège MREX
$1,200

Starting bid

Certificat en acquisition de petits plex | Collège MREX

Couverture cocotte et pomme de pin bleue item
Couverture cocotte et pomme de pin bleue
$100

Starting bid

Couverture crochetée à la main par Ginette Desforges de Cocotte et pomme de pin

Couverture cocotte et pomme de pin rouge item
Couverture cocotte et pomme de pin rouge
$100

Starting bid

Couverture crochetée à la main par Ginette Desforges de Cocotte et pomme de pin

Panier cadeau de produits québécois de chez Casaluca item
Panier cadeau de produits québécois de chez Casaluca
$55

Starting bid

Valeur: 110$ plus taxes

Deux billets pour le Canadien 9 avril item
Deux billets pour le Canadien 9 avril
$450

Starting bid

Jeudi le 9 avril à 19h00 contre le Lightening de Tampa Bay, valeur de 900$

Bracelet Bijouterie Duvar (1) item
Bracelet Bijouterie Duvar (1)
$75

Starting bid

Valeur 140$

Bracelet Bijouterie Duvar (2) item
Bracelet Bijouterie Duvar (2)
$60

Starting bid

Valeur 120$

Chèque-cadeau Deux Tomates (pizzas) (1) item
Chèque-cadeau Deux Tomates (pizzas) (1)
$15

Starting bid

Valeur 30$

Chèque-cadeau Deux Tomates (pizzas) (2) item
Chèque-cadeau Deux Tomates (pizzas) (2)
$15

Starting bid

Valeur 30$

Chèque-cadeau Deux Tomates (pizzas) (3) item
Chèque-cadeau Deux Tomates (pizzas) (3)
$15

Starting bid

Valeur: 30$

Chèque-cadeau Deux Tomates (pizzas) (4) item
Chèque-cadeau Deux Tomates (pizzas) (4)
$15

Starting bid

Valeur 30$

Sielo - Forêt Géante item
Sielo - Forêt Géante
$110

Starting bid

Sérigraphie 3/25 valeur 220$ 24x36

Mandala Dalai Lama
$25

Starting bid

Valeur: 70$

Mandala - Je sais où trouver la paix
$25

Starting bid

Valeur: 70$ plus taxes

Panier LaStation
$30

Starting bid

Valeur 60$

Vin Côte Rôtie
$80

Starting bid

Valeur 160$

Conception et impression 3D” d’iMAGInE3d.PRO
$250

Starting bid

Valeur 500$

Trio miel
$20

Starting bid

Savons
$10

Starting bid

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