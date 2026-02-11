Encan à la criée

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Valeur 597$ plus taxes
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Le Roupillon à Tadoussac, l'endroit idéal pour l'observation des baleines.
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Chalet de ressourcement thermal en forêt
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Vin l'Intrus, tuque et chèque-cadeau de 15$.
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Vin l'Intrus, tuque et chèque-cadeau de 15$.
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Couverture crochetée à la main par Ginette Desforges de Cocotte et pomme de pin
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Couverture crochetée à la main par Ginette Desforges de Cocotte et pomme de pin
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Valeur: 110$ plus taxes
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Jeudi le 9 avril à 19h00 contre le Lightening de Tampa Bay, valeur de 900$
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Valeur 140$
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Valeur 120$
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Valeur 30$
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Valeur 30$
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Valeur: 30$
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Valeur 30$
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Sérigraphie 3/25 valeur 220$ 24x36
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Valeur: 70$
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Valeur: 70$ plus taxes
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Valeur 60$
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Valeur 160$
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Valeur 500$
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