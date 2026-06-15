Encan Céramique à Way's Mills 2026

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Titre de l’oeuvre : Vase émotif
Année : 2024
Médium : céramique
Format (métrique) : 25cm x 20cm x 20cm
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Titre de l’oeuvre : Dessin Bleu
Année : 2022
Médium : Grès, engobe, glaçure, pin, acrylique
Support : Taquet francais en bois
Format (métrique) : 5 x 79 x 60 cm
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Titre de l’oeuvre : le rêveur
Année : 2024
Médium : argile: porcelaine
Format (métrique) :H30cm/L34cm/P18cm
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Titre de l’oeuvre : Légèrement
Année : 2018
Médium : Céramique
Format (métrique) :40 cm x 20 x20
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Titre de l’œuvre : Horizons Variation 16
Année : 2018
Médium : Porcelaine sur cartonné
Support : Encadrement flottant en bois non vernis
Format (métrique) : 40 x 16 x 4 cm
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Médium : Céramique
Format (métrique) : hauteur 45 cm, diamètre 19cm approx.
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