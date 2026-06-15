Centre d'art Rozynski

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Encan Céramique à Way's Mills 2026

Marko Savard item
Marko Savard
$162

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Titre de l’oeuvre : Vase émotif

Année : 2024

Médium : céramique

Format (métrique) : 25cm x 20cm x 20cm

Paul Guidera item
Paul Guidera
$350

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Titre de l’oeuvre : Dessin Bleu

Année : 2022

Médium : Grès, engobe, glaçure, pin, acrylique

Support :  Taquet francais en bois

Format (métrique) : 5 x 79 x 60 cm

Marie-Ange Samon item
Marie-Ange Samon item
Marie-Ange Samon
$250

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Titre de l’oeuvre : le rêveur

Année : 2024

Médium : argile: porcelaine

Format (métrique) :H30cm/L34cm/P18cm

Amélie Pomerleau item
Amélie Pomerleau item
Amélie Pomerleau
$400

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Titre de l’oeuvre : Légèrement

Année : 2018

Médium : Céramique

Format (métrique) :40 cm x 20 x20

Sophie Manessiez item
Sophie Manessiez
$245

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Titre de l’œuvre : Horizons Variation 16

Année : 2018

Médium : Porcelaine sur cartonné

Support : Encadrement flottant en bois non vernis

Format (métrique) : 40 x 16 x 4 cm

Francine Potvin item
Francine Potvin item
Francine Potvin
$175

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Médium : Céramique

Format (métrique) : hauteur 45 cm, diamètre 19cm approx.

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