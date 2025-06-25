Encan découverte Irénée Lemieux

L'érabliere en automne et au printemps
$80

Starting bid

IL8. Aérosol sur masonite, 1977. Étude clair-ombrage. 14x14 pouces

Étude de barques
$200

Starting bid

IL10. Aérosol sur masonite, 1977, 16x12 pouces. Étude de nuances d'ombres bleu. Pièce maîtresse de sa collection.

L'imperceptible cri de la liberté
$120

Starting bid

IL116. Aérosol sur masonite, 1976. Personnage en glissade sur la neige. 16x16 pouces.

Planète rouge
$200

Starting bid

IL162. Huile sur toile non daté. 20X27 pouces avec cadre

Abstrait
$120

Starting bid

IL84. Huile sur toile, 1987. 16x20 pouces. Hommage au style Afremov. Non encadré.

Sans titre
$100

Starting bid

IL83. Huile sur toile 1986. 20x16 pouces. Non encadré.

Sculture personnage
$100

Starting bid

IL289. Pierres de rivière peintes, vernies et collées, 1984. 11.5 x 4.5 x 4.5.

Pot de fleurs orange
$100

Starting bid

IL127. Linogravure avec encadrement, 1984. 17x14 pouces

Cheval dans la neige
$100

Starting bid

IL147. Imprimé et encadré. Série Québec 84. Signé. 10x8 pouces

Champs de fleurs
$120

Starting bid

IL81. Huile sur toile 1988, 24x18 pouces

Quai de Montmagny
$80

Starting bid

Il82. Huile sur toile avec cadre, 1988. 14x18 pouces

Portrait de femme
$80

Starting bid

IL97. Huile sur toile 1987, 12x10 pouces

Autoportrait recto-verso
$200

Starting bid

IL163. Huile sur toile, 1989. 30x24 pouces. Peintures originales peintes l'une à l'envers de l'autre sur la même toile.

Qu'est-ce qu'il y a de plus beau sur le corps d'une femme
$60

Starting bid

IL130. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau sur le corps d'une femme. Huile sur bois, 1997, 16x20 pouces.

2 tableaux oiseaux aquatiques (diptyque)
$120

Starting bid

IL260 (Huard) et IL266(Canards Malard). Collage et huile sur agloméré, non daté, 8x10 pouces chacun.

La cueillette de l'eau d'érable
$50

Starting bid

IL131. Matrice gravée sur linonéum 1992. Représentation traditionnelle de la cueillette de l'eau d'érable, 16x20 pouces.

Philomène et ses élèves (matrice)
$50

Starting bid

IL119. Matrice gravé sur linonéum, non daté. Représentation d'une professeure et de ses élèves de chants. 12x16 pouces.

Philomène et ses élèves
$60

Starting bid

IL118, Linogravure sur carton rehaussé, encadré, 1994. 12x16 pouces

Nature morte aux poires et cerises
$60

Starting bid

IL128. Huile sur toile, 1987 16x12 pouces. Non encadré.

Colibri à gorge rubis
$50

Starting bid

IL257. Collage et peinture sur aggloméré, non daté. 8x10 pouces. De sa série des oiseaux. Non encadré.

Dindon de métal
$100

Starting bid

IL287. Sculpture et soudure représentant un dindon. Années 80. 24x18x25 pouces.

Massif et lourd. Pas de livraison.

Homme et cloture en hiver
$150

Starting bid

IL02. Peinture aérosol sur masonite, rehaussé. 1978, 36x24. Prélude a la série Québec 84, dans le style Jean-Paul Lemieux. Non encadré.

Nature morte
$50

Starting bid

IL61, linogravure sur Isorel 1973, 12x12 pouces. Encadré.

Les arbres
$150

Starting bid

IL112. Peinture a l'huile sur Isorel, 1993. 48x32 pouces. Grand tableau effet trois dimensions recherché. 2 petits accros dans la peinture. Non encadré.

Femmes à la table et à la fenêtre
$50

Starting bid

IL100.Peinture a l'huile sur bois, 1987. 12x10 pouces. Non encadré.

Fleurs orange
$60

Starting bid

IL90. Peinture a l'huile sur toile, 1987. 24x18 pouces. Non encadré.

Arbres rouge
$80

Starting bid

IL86. Peinture a l'huile sur toile. 1988. 20x16 pouces. Non encadré.

2 nus d'hommes (diptyque)
$120

Starting bid

IL135 et IL 137. Linogravure sur carton collé sur bois, 1979 et 1980. 24x20 et 28x22 pouces. Non encadrés.

Oriole de Baltimore
$50

Starting bid

IL259. Collage et peinture sur aggloméré non-daté. Série sur les oiseaux. 10x8 pouces. Non encadré.

Oiseau, inspiration Riopelle
$200

Starting bid

Il159. Huile sur Isorel, 1993. Grand tableau. 32x48 pouces. Effet 3 dimension recherché. Un écail minime dans la peinture, baisse de prix. Non encadré.

Homard et paysage
$40

Starting bid

IL55. Huile sur bois, 1987. 6x12 pouces. Non encadré.

Patineurs de vitesse
$60

Starting bid

IL134. Linogravure sur carton collé sur bois 1982. 18x14 pouces. Non encadré.

Personnage aux lunettes
$50

Starting bid

IL51. Collage et peinture en aérosol sur carton, non daté. 10x8 pouces. Non encadré.

Lancement du javelot
$40

Starting bid

IL152. Linogravure sur carton collé sur bois, 1982. 12x9 pouces. Non encadré.

Critiques acerbes
$50

Starting bid

IL68. Techniques mixtes sur bois, 1997. 14x18 pouces. Non encadré.

Vase personnage
$50

Starting bid

IL34. Vase en céramique peint sur quatre faces, 1979. Environ 10 pouces de haut.

Nature morte peinte
$20

Starting bid

IL21. Bas relief sculpté sur bois et peint, 1982. 9.5x7 pouces. Non encadré.

Petite assiette paysage d'hiver
$30

Starting bid

IL39. Assiette de céramique peinte sur bisque, 2005. Environ 7.5 pouces de diamètre

Portrait verre de vin rouge
$30

Starting bid

IL95. Huile sur canevas. Portrait d'un artiste, 1995. 12x9 pouces. Non encadré.

Matrice violon
$50

Starting bid

IL56. Matrice garvée représentant un violon, non datée. 12x9.5 pouces. Non encadré.

Femme nue dans une assiette
$30

Starting bid

IL49. Collage et peinture en aérosol sur bois, 1982. 12x10 pouces. Non encadré.

