Encan du Café des Habitudes

Café des Habitudes - 1104 Rue Saint-Zotique Est Est, Montreal, Quebec H2S 2H1
Starting bid
L'ARTISTE | Romain Blais
Romain est un illustrateur indépendant œuvrant dans des univers graphiques et éditoriaux. Porté depuis toujours par une culture profonde de l’illustration et de la bande dessinée, il crée des mondes narratifs empreints de sens. Généreux en détails, ses travaux cherchent constamment à produire des images qui captent l’attention et éveillent la curiosité.
L’ŒUVRE | 2025 | Encre de Chine sur papier | 17 3/4" x 14 3/4" avec encadrement bois
Un lieu où les esprits se rejoignent, où le calme installe une forme de philosophie douce. Ici, le partage n’est pas un acte : c’est une ambiance. Une bulle suspendue, un état d’esprit où la création et la pensée fleurissent sans effort, portées par une chaleur discrète.
Plus qu’un café, c’est un espace où l’on respire autrement, un refuge où tout peut recommencer avec sérénité.
L'ARTISTE | Ana Roy
L’artiste Ana Roy s’est lancée comme illustratrice grâce à ses t-shirts Namaste Caliss. Elle adore rassembler les gens en abordant des sujets importants et symboliques pour elle. La vie d’adulte, la quête du bien-être, la santé mentale, la célébration des différences et des connections entre êtres humains inspirent l’illustratrice encore aujourd’hui.
L’ŒUVRE | 2025 | 8x10 po, illustration au posca sur papier artisanal de chez Retailles. Série limitée de 3 copies numérotées. Une seule copie est mise en vente.
L'ARTISTE | Joanna Nisenbaum
Elle découvre la peinture abstraite à 35 ans, sans formation académique ni parcours artistique conventionnel. Ce geste, qu’elle qualifie d’« intuitif et libérateur », s’inscrit dans une continuité de son cheminement entrepreneurial et humain : écouter l’élan intérieur et oser lui donner forme.
Ses œuvres naissent d’un rapport instinctif à la couleur, à la texture et au mouvement.
Cette démarche interroge la puissance du chaos, la vitalité du vivant et les états intérieurs.
L’ŒUVRE | 2025 | Acrylique sur toile seconde main | 30" x 40"
Née d’un geste instinctif, Chaos Coloré explore l’intensité du chaos comme force créatrice.
Plus qu’une oeuvre, c’est une pièce unique qui interroge : que se passe-t-il quand nous laissons émerger les vraies couleurs qui nous habitent ?
L'ARTISTE | Laura Dugalic
Laura est artiste aquarelliste et créatrice d’Atelier By Lau.
Le lien et la collaboration sont au cœur de sa pratique artistique : elle essaie toujours de faire ressentir, à travers ses aquarelles, la poésie du quotidien, l’importance des rencontres, et la force des lieux qui nous rassemblent.
L’architecture occupe une place essentielle dans son travail, car elle raconte des histoires — celles des gens, des passages et des émotions que ces espaces contiennent et révèlent.
L’ŒUVRE | Aquarelle, encre de Chine et fineliner noir sur papier 300 g, pressé à froid, grain fin | 15" x 19" avec encadrement blanc
Cette pièce met en lumière la beauté de l’architecture montréalaise et la richesse des rencontres que l’on fait dans cette ville pleine d’authenticité et de partage.
Je me suis inspirée des ruelles autour du Café des Habitudes — ces passages qui nous mènent tous vers un même lieu de chaleur et d’échange.
L’encre évoque la fusion et la collaboration, tandis que le travail architectural exprime le caractère brut et réel des ruelles de Montréal.
L'ARTISTE | Mariane Simonet
Artiste-entrepreneur multidisciplinaire, Mariane fait de la couleur un langage à part entière. Chaque couleur à ses codes, exprime des concepts mais surtout, fait vivre des émotions.
Fondatrice de CodeCouleur, elle vous invite à explorer votre relation à la couleur à travers ses ateliers et ses créations.
L’ŒUVRE | 2025 | Aquarelle sur papier | 9" x 11" avec encadrement rouge
L'ARTISTE | Rafale
Curieuse de nature, Raphaëlle aime explorer différents médiums, matières et outils — de la musique à l’écriture, en passant par la photographie, le dessin, le collage et l’aquarelle.
Pour elle, l’art est un écosystème vaste et vivant, qui lui permet d’observer et d’interagir avec son environnement, de communiquer ses émotions et de partager sa perception du monde. Son univers pluriel est un espace de liberté, d’intuition et de sensibilité, où chaque création est une invitation à se connecter à soi, aux autres et à la nature.
L’ŒUVRE | 2025 | Pastel gras sur papier |12 3/4" x 16 3/4" avec encadrement bois
En marge du culte de la beauté existe un monde magnifiquement imparfait.
Des fleurs flétries qui portent une histoire.
Des pétales qui quittent le clan pour retrouver la terre.
Des marques du temps qui nous rappellent que le printemps revient toujours.
L'ARTISTE | NoMi
Nolwenn, amoureuse de l'effervescence artistique et culturelle de Montréal, y est établie depuis deux ans et demi. Actuellement en formation d'art thérapie, elle est passionnée depuis toujours par le lien entre la pratique artistique et le soin.
L'art a toujours fait partie de sa vie sous toutes ses formes, mais la peinture est son grand amour : c'est à travers cette pratique qu'elle donne vie à son univers, baigné de nature et d'humanité, où les corps se mélangent aux végétaux en harmonie. Un message doux pour contrer l'éco-anxiété qui la submerge parfois.
L’ŒUVRE | Acrylique sur bois de tilleul, ajouts de peinture dorée, détails au Posca blanc | 8 1/4" x 11"
Sur cette création faite de manière intuitive directement au pinceau, on peut retrouver les éléments qui reviennent souvent dans le travail de NoMi : un corps de femme lové dans les végétaux. Ce corps représente toute la puissance féminine en lien direct avec la nature, retrouvé dans les plantes autour et le support en bois brut.
La peinture bleue, très présente dans son travail, apaise. Les détails en doré révèlent certaines parties. L'ajout de petits points blancs symbolise le moment préféré de l'artiste, un laisser-aller complet de sa créativité, une profonde détente. À chacun.e d'y voir ce qu'iel veut !
L'ARTISTE | Patricia Leduc
Humaine intuitive & artiste professionnelle assumée, Patricia se sert du mouvement conscient et de l’art thérapie comme outils pour actualiser son art. La peinture est son outil d'expression de soi, puisée à même son essence et sa vocation, lui permettant de créer des dizaines de nouvelles murales, des livres à colorier, des illustrations de livre, des tableaux abstraits et plus encore.
Elle souhaite offrir l'opportunité aux autres de ressentir la force de l'instinct, s’ouvrir à la beauté à travers les formes, les textures et les couleurs.
L’ŒUVRE | Acrylique sur toile | 34" x 17"
L’ARTISTE | Mélisande Blanchet
Mélisande est une artiste visuelle basée à Montréal. Inspirée par son amour du vivant, elle transpose ces élans créatifs en collages poétiques porteurs de sens. À travers son travail, elle invite à la curiosité instinctive, à la réinterprétation du monde et à la germination de récits empreints d’espoir face aux bouleversements du monde.
L’ŒUVRE | 2025 | Collage de papiers faits main à partir de retailles de vêtements | 11" x 13" avec encadrement doré
Cette œuvre a été créée à l’Atelier Retailles à partir de papiers faits main issus de retailles de vêtements (à l’exception d’un papier holographique). Sous ses airs naïfs et colorés, elle évoque l’effritement du tissu social au sein de la communauté et rappelle l’urgence de se rassembler, de dialoguer et de retisser ensemble les liens qui nous unissent.
L’ŒUVRE | 2025 | Acrylique sur toile seconde main | 24" x 30"
Cette œuvre explore la vitalité du vivant.
Vivante nous rappelle que la peinture, comme la nature, est faite de cycles, de forces qui se déploient et se transforment.
L’ŒUVRE | 2025 | Acrylique sur toile seconde main | 30" x 30"
Élan vital exprime l’expansion, le jaillissement solaire, le moment où l’intuition devient cet élan vital.
L'ARTISTE | Fransix Desjardins
Fransix est un réalisateur et artiste visuel d’origine acadienne établi à Montréal. À travers son art, il aborde des sujets difficiles tels que l’ostracisation et la marginalité. À travers sa démarche artistique, il intègre le folklore acadien aux problématiques modernes. En 2022, son court-métrage Fishead a été sélectionné au Festival International Fantasia. Aujourd’hui, il est à la veille de terminer son court-métrage d'animation Brûlez-les tous, sur son arrière-grand-mère sorcière.
L’ŒUVRE | 2024 | Acrylique et collage sur carton | 11" x 17"
« Ce doit être un regard doux, triste, patient et j’imagine qu’il ressemble un peu au mien lorsque je cesse de me débattre, que je me laisse entraver par ce grand fleuve invisible qui nous port tous pêle-mêle, vivants et morts, vers la profonde éternité. » - George Bernanos.
L'ARTISTE | Coralie Fafard
Coralie, étudiante au baccalauréat en arts visuels et médiatiques à l'UQAM, a une pratique artistique en peinture, en écriture et en sculpture. Elle peint sur la toile directement posée au mur avant de la tendre sur châssis. La principale préoccupation de ma pratique en peinture est la trace de mon existence, en tant que femme, que je laisse derrière moi. Je crée mes compositions en superposant les couleurs chaudes et les couleurs froides. Mon motif pictural rapproche mon travail à l’abstraction. Des œuvres telles que Transitions me permettent de faire une pause et de regarder où je vais et d'où je viens.
L’ŒUVRE | 2025 | Acrylique sur toile | 28" x 24"
Transitions est une œuvre abstraite, qui aborde le thème du passage du temps et la douceur ou la douleur des changements qui l'accompagne. Ce sont ces moments qui nous font grandir et nous transforment.
L'ARTISTE | Louise Aubard
Elle a appris à dessiner avant d’écrire ou parler, cette forme d’art devient son échappatoire. Depuis toujours elle développe un style réaliste en autodidacte et en essayant plusieurs techniques : mine de plomb, fusain, acrylique, gouache, huile et maintenant stylo. Les animaux sont ses modèles préférés. La précision du réalisme nourrit son perfectionnisme et canalise son stress du quotidien.
L'OEUVRE | 2025 |stylo à bille bleu sur papier Canson | 14 x 17 in
Deux singes qui se font un câlin, ils illustrent l’importance d’être entouré et nous rappellent que cela fait du bien d’être connecté les uns avec les les autres.
