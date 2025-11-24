Encan du Café des Habitudes

L'ARTISTE | Romain Blais

Romain est un illustrateur indépendant œuvrant dans des univers graphiques et éditoriaux. Porté depuis toujours par une culture profonde de l’illustration et de la bande dessinée, il crée des mondes narratifs empreints de sens. Généreux en détails, ses travaux cherchent constamment à produire des images qui captent l’attention et éveillent la curiosité.





L’ŒUVRE | 2025 | Encre de Chine sur papier | 17 3/4" x 14 3/4" avec encadrement bois

Un lieu où les esprits se rejoignent, où le calme installe une forme de philosophie douce. Ici, le partage n’est pas un acte : c’est une ambiance. Une bulle suspendue, un état d’esprit où la création et la pensée fleurissent sans effort, portées par une chaleur discrète.

Plus qu’un café, c’est un espace où l’on respire autrement, un refuge où tout peut recommencer avec sérénité.