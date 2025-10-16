Jeunes Philanthropes Du Québec

Hosted by

Jeunes Philanthropes Du Québec

About this event

Encan - Jungle Chic

Prestige Trio #1 - Bordeaux & Argentina (3 bottles) item
Prestige Trio #1 - Bordeaux & Argentina (3 bottles)
$500

Starting bid

An exclusive lot bringing together three exceptional wines:

  • Malbec Enrique Foster (Argentina) - Intensity and warmth of the Andes. (value $40)
  • Château Larcis Ducasse, Grand Cru Classé de Saint-Émilion - Complexity and refinement of a great Bordeaux. (value $145)
  • Château Malescot St-Exupéry, 3rd Grand Cru Classé from Margaux - Timeless elegance and finesse. (value $95)

👉 Value of: $280

Prestige Trio #2 - Bordeaux & Argentina (3 bottles) item
Prestige Trio #2 - Bordeaux & Argentina (3 bottles)
$40

Starting bid

An exclusive lot bringing together three exceptional wines:

  • Malbec Enrique Foster (Argentina) - Intensity and warmth of the Andes. (value $40)
  • Château Larcis Ducasse, Grand Cru Classé de Saint-Émilion - Complexity and refinement of a great Bordeaux. (value $145)
  • Château Malescot St-Exupéry, 3rd Grand Cru Classé from Margaux - Timeless elegance and finesse. (value $95)

👉 Value of: $280

Séjour de luxe au Lac-Sergent item
Séjour de luxe au Lac-Sergent
$500

Starting bid

Séjour de luxe au Lac-Sergent – Valeur de 1 000 $
Offrez-vous deux nuits dans un superbe chalet de construction 2024, situé directement au bord de l’eau. Ce havre de paix peut accueillir jusqu’à 11 personnes (maximum 8 adultes) et offre une expérience haut de gamme :

🌿 Spa privé avec vue sur le lac
🔥 Foyer extérieur pour des soirées mémorables
🚣‍♂️ 2 kayaks (adultes et enfants) + paddle board inclus
🌅 Couchers de soleil spectaculaires sur le lac

Un décor raffiné, une ambiance calme et un cadre naturel exceptionnel pour un séjour entre amis ou en famille.

Certificat cadeau de 100$ chez POP Underwear #1 item
Certificat cadeau de 100$ chez POP Underwear #1
$50

Starting bid

Certificat cadeau de 100$ chez POP Underwear

Certificat cadeau de 100$ chez POP Underwear #2 item
Certificat cadeau de 100$ chez POP Underwear #2
$50

Starting bid

Certificat cadeau de 100$ chez POP Underwear

Week-end d’aventure au Palissades de Charlevoix item
Week-end d’aventure au Palissades de Charlevoix
$300

Starting bid

Offrez-vous un séjour inoubliable au cœur des montagnes de Charlevoix!

Au programme :
- Expérience de via ferrata en pleine nature, accessible aux débutants comme aux aventuriers aguerris.
- Hébergement de charme pour 2 personnes au Palissandre de Charlevoix, reconnu pour son accueil chaleureux et sa vue imprenable.
- Accès aux sentiers et installations du site pour prolonger le plaisir.

Valeur de 600 $ pour 2 personnes

Forfait VIP Escalade & Détente au Roc Gym #1 item
Forfait VIP Escalade & Détente au Roc Gym #1
$50

Starting bid

Venez vivre une expérience unique où adrénaline et relaxation se rencontrent!


Ce forfait exclusif vous ouvre les portes du centre d’escalade Roc Gym, un lieu emblématique pour les amateurs de défis verticaux et d’ambiance conviviale.


Ce que comprend le forfait :

- Forfait VIP pour 4 personnes (accès complet aux murs d’escalade)

- Équipements inclus pour tous les participants

- Accès à la zone Spa Nature pour une détente bien méritée après l’effort

- 4 bières de microbrasserie offertes au Pub alpin Le Bivouac


Valeur de 200 $ pour 4 personnes

Forfait VIP Escalade & Détente au Roc Gym #2 item
Forfait VIP Escalade & Détente au Roc Gym #2
$50

Starting bid

Venez vivre une expérience unique où adrénaline et relaxation se rencontrent!


Ce forfait exclusif vous ouvre les portes du centre d’escalade Roc Gym, un lieu emblématique pour les amateurs de défis verticaux et d’ambiance conviviale.


Ce que comprend le forfait :

- Forfait VIP pour 4 personnes (accès complet aux murs d’escalade)

- Équipements inclus pour tous les participants

- Accès à la zone Spa Nature pour une détente bien méritée après l’effort

- 4 bières de microbrasserie offertes au Pub alpin Le Bivouac


Valeur de 200 $ pour 4 personnes

4 billets – Grand Mini-Golf de Québec - #1 item
4 billets – Grand Mini-Golf de Québec - #1
$45

Starting bid

Vivez une expérience unique au cœur de Saint-Roch! Parcourez 15 trous de mini-golf intérieurs dans une ambiance festive et accessible à tous — parfaite pour une sortie entre amis, en famille ou entre collègues.


Valeur de 72 $ pour 4 personnes

4 billets – Grand Mini-Golf de Québec - #2 item
4 billets – Grand Mini-Golf de Québec - #2
$45

Starting bid

Vivez une expérience unique au cœur de Saint-Roch! Parcourez 15 trous de mini-golf intérieurs dans une ambiance festive et accessible à tous — parfaite pour une sortie entre amis, en famille ou entre collègues.


Valeur de 72 $ pour 4 personnes

L’œuvre ENSEMBLE item
L’œuvre ENSEMBLE
$500

Starting bid

Profitez d’une œuvre exclusive de l’artiste Sonia Reid.


Valeur : 1500$


