Encan - Jungle Chic

Starting bid
An exclusive lot bringing together three exceptional wines:
👉 Value of: $280
Séjour de luxe au Lac-Sergent – Valeur de 1 000 $
Offrez-vous deux nuits dans un superbe chalet de construction 2024, situé directement au bord de l’eau. Ce havre de paix peut accueillir jusqu’à 11 personnes (maximum 8 adultes) et offre une expérience haut de gamme :
🌿 Spa privé avec vue sur le lac
🔥 Foyer extérieur pour des soirées mémorables
🚣♂️ 2 kayaks (adultes et enfants) + paddle board inclus
🌅 Couchers de soleil spectaculaires sur le lac
Un décor raffiné, une ambiance calme et un cadre naturel exceptionnel pour un séjour entre amis ou en famille.
Certificat cadeau de 100$ chez POP Underwear
Certificat cadeau de 100$ chez POP Underwear
Offrez-vous un séjour inoubliable au cœur des montagnes de Charlevoix!
Au programme :
- Expérience de via ferrata en pleine nature, accessible aux débutants comme aux aventuriers aguerris.
- Hébergement de charme pour 2 personnes au Palissandre de Charlevoix, reconnu pour son accueil chaleureux et sa vue imprenable.
- Accès aux sentiers et installations du site pour prolonger le plaisir.
Valeur de 600 $ pour 2 personnes
Venez vivre une expérience unique où adrénaline et relaxation se rencontrent!
Ce forfait exclusif vous ouvre les portes du centre d’escalade Roc Gym, un lieu emblématique pour les amateurs de défis verticaux et d’ambiance conviviale.
Ce que comprend le forfait :
- Forfait VIP pour 4 personnes (accès complet aux murs d’escalade)
- Équipements inclus pour tous les participants
- Accès à la zone Spa Nature pour une détente bien méritée après l’effort
- 4 bières de microbrasserie offertes au Pub alpin Le Bivouac
Valeur de 200 $ pour 4 personnes
Vivez une expérience unique au cœur de Saint-Roch! Parcourez 15 trous de mini-golf intérieurs dans une ambiance festive et accessible à tous — parfaite pour une sortie entre amis, en famille ou entre collègues.
Valeur de 72 $ pour 4 personnes
Profitez d’une œuvre exclusive de l’artiste Sonia Reid.
Valeur : 1500$
