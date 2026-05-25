ENCAN mouvement R/OSE

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About this event
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💆♀️ OFFREZ-VOUS UN MOMENT DE DÉTENTE ABSOLUE 💆♂️
Prenez une pause bien méritée et laissez le stress du quotidien s’envoler grâce à cette magnifique offre comprenant deux certificats-cadeaux pour un massage thérapeutique de 60 minutes au réputé Centre de massothérapie Le Mesnil, situé dans le secteur de Lebourgneuf à Québec.
✨ Deux massages thérapeutiques de 60 minutes
Que ce soit pour soulager les tensions musculaires, réduire le stress, favoriser la récupération ou simplement vous offrir un moment de bien-être, ces soins professionnels vous procureront une expérience de détente incomparable.
Le Centre de massothérapie Le Mesnil est reconnu pour la qualité de ses soins, son approche personnalisée et son environnement chaleureux propice à la relaxation.
🌿 Un cadeau parfait pour prendre soin de soi ou pour partager un moment de détente avec une personne qui vous est chère.
Laissez des thérapeutes qualifiés prendre soin de vous et profitez d’une heure complète consacrée à votre mieux-être physique et mental.
💖 Parce qu’il n’y a rien de plus précieux que la santé et le bien-être.
📍 Centre de massothérapie Le Mesnil
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👜 ÉLÉGANCE, RAFFINEMENT ET INTEMPORALITÉ 👜
Laissez-vous séduire par ce magnifique sac à main Michael Kors (MK) de la toute dernière collection, présenté dans une superbe teinte fard à joues (blush), à la fois douce, élégante et résolument tendance.
✨ Neuf – Dernière collection Michael Kors
Alliant style, sophistication et fonctionnalité, ce sac est l’accessoire parfait pour compléter toutes vos tenues, qu’il s’agisse d’une sortie entre amis, d’une journée au bureau ou d’une occasion spéciale.
Reconnu mondialement pour son design raffiné et la qualité de ses créations, Michael Kors incarne le luxe accessible et le chic moderne. Cette pièce se distingue par son allure élégante, ses finitions soignées et sa couleur délicate qui s’harmonise facilement avec toutes les garde-robes.
💖 Une véritable pièce de mode qui saura plaire autant aux passionnées de tendances qu’aux amatrices d’accessoires intemporels.
🎁 Valeur de 758,00 $ plus taxes
Offrez-vous un accessoire de prestige ou faites plaisir à une personne spéciale avec ce superbe sac à main signé Michael Kors.
✨ Une occasion exceptionnelle de mettre la main sur une pièce de designer aussi élégante que recherchée.
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🏀 VIVEZ L’INTENSITÉ DU BASKETBALL UNIVERSITAIRE EN FAMILLE ! 🏀
Préparez-vous à vivre une expérience sportive électrisante grâce à ce magnifique forfait familial pour assister à un match de basketball du Rouge et Or de l’Université Laval lors de la saison 2026-2027.
👨👩👧👦 Le forfait comprend :
Dans l’ambiance survoltée du PEPS de l’Université Laval, venez encourager l’une des formations les plus respectées du basketball universitaire canadien. Assistez à des affrontements de haut niveau mettant en vedette des athlètes talentueux qui représentent fièrement les couleurs du Rouge et Or.
🔥 Énergie, passion, esprit d’équipe et émotions fortes seront au rendez-vous dans une atmosphère familiale où petits et grands pourront partager ensemble des souvenirs mémorables.
Que vous soyez déjà amateur de basketball ou simplement à la recherche d’une activité divertissante à vivre en famille, cette sortie sportive est l’occasion parfaite de découvrir l’excellence du sport universitaire québécois.
📍 Rouge et Or Basketball – Université Laval
🏀 Saison 2026-2027
👨👩👧👦 Forfait famille : 2 adultes et 2 enfants de 12 ans et moins
✨ Une expérience dynamique et rassembleuse qui plaira à toute la famille !
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🛥️ UNE EXPÉRIENCE VIP EXCLUSIVE SUR LE FLEUVE SAINT-LAURENT 🛥️
INFINIMO, entreprise spécialisée en prêts hypothécaires privés, vous offre une occasion exceptionnelle de vivre une expérience de luxe unique à bord d’un yacht privé en compagnie de deux investisseurs immobiliers réputés du Québec.
✨ Croisière privée tout inclus pour 6 personnes
🍽️ Nourriture incluse
🥂 Boissons incluses
⚓ Départ dans la région de Québec
D’une valeur de 3 000 $, cette expérience exclusive vous permettra de naviguer sur le majestueux fleuve Saint-Laurent dans un cadre intime et prestigieux, tout en profitant de discussions enrichissantes avec deux entrepreneurs et investisseurs immobiliers reconnus :
⭐ M. Jean-François Picard
⭐ M. Jean-Sébastien Blais
Que vous soyez passionné d’immobilier, entrepreneur, investisseur ou simplement à la recherche d’une expérience mémorable, cette croisière vous offre l’occasion de réseauter avec des leaders du milieu tout en profitant d’un moment de détente exceptionnel.
Admirez les plus beaux panoramas de Québec depuis l’eau, savourez une cuisine de qualité, profitez de boissons incluses et laissez-vous porter par une ambiance conviviale, inspirante et haut de gamme.
🌊 Une expérience unique alliant luxe, réseautage et découverte.
🎁 Valeur totale : 3 000 $
Une occasion rare de vivre une journée privilégiée en compagnie de deux figures influentes du monde des affaires et de l’investissement immobilier québécois.
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🥃 UNE EXPÉRIENCE DE DÉGUSTATION D’EXCEPTION POUR LES AMATEURS DE SPIRITUEUX 🥃
Offrez-vous un véritable voyage à travers les saveurs du monde avec cette magnifique collection de grands rhums présentée dans un élégant coffret découverte.
✨ Coffret dégustation haut de gamme
✨ 6 bouteilles de 100 ml
✨ Sélection de rhums de prestige
Conçu pour les passionnés comme pour les curieux, ce coffret permet de découvrir une variété de rhums soigneusement sélectionnés, chacun possédant son caractère unique, ses arômes raffinés et son histoire.
Des notes boisées aux accents épicés, en passant par des saveurs riches et complexes, cette expérience de dégustation vous invite à explorer l’univers fascinant des grands rhums dans le confort de votre foyer.
🥂 Parfait pour recevoir vos invités, célébrer une occasion spéciale ou simplement partager un moment convivial entre amis et en famille.
Présenté dans un superbe coffret, cet ensemble constitue également un cadeau idéal pour tout amateur de spiritueux recherchant qualité, découverte et raffinement.
🎁 Une expérience gustative mémorable qui transformera chacune de vos dégustations en un moment de pur plaisir.
✨ Le cadeau parfait pour les épicuriens et les amateurs de découvertes haut de gamme.
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🍷 UN GRAND CRU D’EXCEPTION AU CŒUR DE LA VALLÉE DU RHÔNE 🍷
Les amateurs de grands vins seront séduits par cette bouteille prestigieuse de Château de Nalys Châteauneuf-du-Pape Rouge 2016, un vin de renommée internationale provenant de l’une des appellations les plus emblématiques de France.
⭐ Vin 5 étoiles
📍 Appellation Châteauneuf-du-Pape – Vallée du Rhône, France
🍇 Millésime 2016
Réputé pour son élégance, sa profondeur et sa remarquable complexité aromatique, ce grand cru offre un équilibre exceptionnel entre puissance et finesse. Ses arômes riches de fruits noirs, d'épices, de garrigue provençale et ses notes subtilement boisées en font une expérience de dégustation mémorable.
🍷 Un vin de garde exceptionnel
Déjà remarquable aujourd’hui, ce millésime 2016 possède également un potentiel de vieillissement impressionnant. Conservé dans de bonnes conditions, il pourra continuer à évoluer harmonieusement pendant encore 10 à 15 ans, développant davantage sa complexité et sa richesse.
✨ Que ce soit pour enrichir une cave de collection, célébrer une occasion spéciale ou offrir un cadeau prestigieux à un amateur de grands vins, cette bouteille représente un choix d’une qualité exceptionnelle.
🏆 Un vin d’exception issu d’un terroir légendaire, reconnu parmi les plus grands de France et apprécié par les connaisseurs du monde entier.
🍇 Château de Nalys Châteauneuf-du-Pape Rouge 201
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🌊 VIVEZ UNE EXPÉRIENCE HORS DU COMMUN SUR L’EAU ! 🌊
Êtes-vous prêt à découvrir l’une des disciplines nautiques les plus spectaculaires et innovantes du moment ?
La dynamique Kassandra Fradette vous offre une initiation privée au FOIL à Montréal, une expérience unique qui vous donnera littéralement l’impression de voler au-dessus de l’eau.
🏄♀️ Initiation privée pour une ou deux personnes
🌊 Encadrement personnalisé
📍 Région de Montréal
Le foil, souvent décrit comme du « surf sans vagues », utilise une aile immergée sous la planche qui permet de s’élever au-dessus de l’eau, procurant une sensation de glisse incomparable, fluide et silencieuse.
Que vous soyez amateur de sensations fortes, passionné de sports nautiques ou simplement curieux de découvrir une nouvelle activité, cette initiation est l’occasion parfaite de vivre une aventure mémorable dans un environnement sécuritaire et adapté à votre niveau.
✨ En compagnie de Kassandra Fradette, profitez d’un accompagnement personnalisé qui vous permettra d’apprendre les bases du foil tout en vivant une expérience exclusive et privilégiée.
🌟 Une activité originale à partager seul ou à deux, dans un cadre exceptionnel où plaisir, dépassement de soi et découvertes sont au rendez-vous.
💙 Une occasion unique de vous initier à un sport en pleine croissance et de créer des souvenirs inoubliables sur l’eau.
🏄♂️ Prenez votre envol et découvrez les sensations incroyables du foil !
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🥂🌹 CHAMPAGNE ROSÉ D’EXCEPTION 🌹🥂
Laissez-vous séduire par ce magnifique champagne rosé, une cuvée à la personnalité spontanée, radieuse et résolument romantique.
Dès le premier regard, sa robe lumineuse captive l’attention. En bouche, il révèle un fruit éclatant et généreux qui s’exprime avec fraîcheur et finesse, offrant une expérience de dégustation à la fois séduisante et mémorable.
Ses arômes délicats de fruits rouges, sa texture soyeuse et sa maturité élégante créent un équilibre remarquable entre vivacité, raffinement et profondeur.
✨ Parfait pour :
🥂 Célébrer les grandes occasions
💝 Un moment romantique à deux
🎉 Les réceptions et événements festifs
🍾 Offrir un cadeau prestigieux
Chaque bulle invite à la célébration et transforme l’instant en un souvenir précieux.
🌹 Fruité et raffiné
✨ Élégant et lumineux
🥂 Délicatement pétillant
💫 Inoubliable
Un champagne rosé qui incarne l’élégance, la passion et l’art de célébrer les plus beaux moments de la vie.
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🥃✨ COFFRET DÉCOUVERTE EL DORADO – COLLECTION DE RHUMS HAUT DE GAMME ✨🥃
Offrez-vous une expérience de dégustation exceptionnelle avec ce magnifique coffret cadeau El Dorado, spécialement conçu pour les amateurs de rhums de prestige.
Ce coffret réunit trois expressions emblématiques de la célèbre maison El Dorado, reconnue mondialement pour la qualité exceptionnelle de ses rhums vieillis :
🥃 El Dorado 12 ans
🥃 El Dorado 15 ans
🥃 El Dorado 21 ans
Présentés dans un élégant format de 3 bouteilles de 375 ml, ces rhums permettent de découvrir l'évolution des arômes et la richesse du vieillissement à travers différentes maturations.
Au fil de la dégustation, vous explorerez un univers de saveurs complexes où se mêlent harmonieusement des notes de caramel, de vanille, de fruits confits, d'épices douces, de cacao et de bois noble.
✨ Une expérience idéale pour :
🥃 Les passionnés de spiritueux haut de gamme
🎁 Les amateurs de découvertes et de dégustations
🍂 Les soirées entre connaisseurs
🏆 Les collectionneurs de produits d'exception
Chaque bouteille raconte une histoire de patience, de savoir-faire et de tradition, offrant une dégustation riche en nuances et en caractère.
🎁 Présenté dans un superbe coffret cadeau, cet ensemble constitue une attention prestigieuse pour tout amateur de rhum ou une occasion parfaite de s'initier à l'une des marques les plus respectées au monde.
🌟 Une véritable invitation au voyage au cœur de l'excellence des rhums El Dorado.
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🍸🌸 GIN ROSÉ BARRISTER 🌸🍸
Ajoutez une touche de fraîcheur et d'élégance à vos réceptions avec le délicieux Gin Rosé Barrister, une création raffinée qui séduit autant par sa couleur délicate que par ses saveurs fruitées et équilibrées.
Distillé avec soin à partir d'un savoureux mélange de fraises, de zeste de citron et de baies de genièvre, ce gin rosé dévoile un profil aromatique frais, gourmand et parfaitement harmonieux.
À la dégustation, les notes fruitées des fraises s'unissent à la vivacité des agrumes et au caractère classique du genièvre pour créer une expérience aussi rafraîchissante qu'élégante.
✨ Parfait pour :
🍹 Cocktails estivaux
☀️ Terrasses entre amis
🥂 Apéritifs festifs
🎉 Réceptions et célébrations
Servi sur glace, avec un tonic de qualité ou intégré à vos créations cocktails préférées, le Gin Rosé Barrister apportera une touche sophistiquée et colorée à toutes vos occasions.
🌸 Fruité
🍓 Délicatement parfumé
🍋 Rafraîchissant
✨ Élégant
Un incontournable pour les amateurs de spiritueux raffinés et les passionnés de cocktails d'été.
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🏨✨ ESCAPADE DE RÊVE POUR DEUX AU ROYAL WILLIAM ✨🏨
Offrez-vous une parenthèse de détente et de confort grâce à cette magnifique nuitée pour deux personnes dans l'une des chambres élégantes du prestigieux Hôtel Royal William.
Profitez d'un séjour dans une chambre spacieuse et raffinée comprenant :
🛏️ Un confortable lit King
🍽️ Une cuisinette pratique et entièrement équipée
🚗 Le stationnement inclus
🥐 Le petit-déjeuner inclus
💰 Les taxes incluses
🤝 Le pourboire inclus
Que ce soit pour une escapade romantique, une célébration spéciale ou simplement pour vous offrir un moment de repos bien mérité, cette expérience vous permettra de profiter d'un séjour sans souci dans un environnement chaleureux et accueillant.
✨ Prenez le temps de ralentir, de vous ressourcer et de savourer chaque instant dans le confort d'un établissement reconnu pour son hospitalité et la qualité de son service.
💝 Une occasion parfaite de créer de beaux souvenirs à deux dans un cadre élégant et reposant.
🌟 Tout est inclus pour vous permettre de profiter pleinement de votre séjour dès votre arrivée.
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🍷🌸 VIN ROSÉ DE NOUVELLE-ZÉLANDE 🌸🍷
Offrez à vos invités une expérience de dégustation raffinée avec ce superbe vin rosé néo-zélandais, reconnu à travers le monde pour sa fraîcheur exceptionnelle et son profil aromatique généreusement fruité.
Équilibré, élégant et facile à apprécier, ce rosé séduit par ses délicates notes de fruits rouges, sa vivacité en bouche et sa finale rafraîchissante qui en font un choix incontournable pour toutes les occasions.
✨ Idéal pour :
🥂 Cocktails et réceptions
🍽️ Repas entre amis ou en famille
☀️ Terrasses estivales
🎉 Célébrations et événements spéciaux
Sa personnalité fraîche et accessible en fait une véritable valeur sûre qui plaira autant aux amateurs de vin qu'aux dégustateurs occasionnels.
🍓 Fruité
🌿 Rafraîchissant
🍷 Élégant
✨ Polyvalent
Un rosé de qualité qui apportera une touche de fraîcheur et de convivialité à vos plus beaux moments de partage.
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🍾🌸 PROSECCO ROSÉ D’ITALIE 🌸🍾
Laissez-vous séduire par l’élégance et la fraîcheur de ce magnifique Prosecco Rosé d’Italie, présenté dans une bouteille aussi raffinée que son contenu.
Élaboré dans la plus pure tradition italienne, ce vin mousseux rosé dévoile de délicates notes de fraises fraîches et de framboises, offrant un équilibre parfait entre fraîcheur, finesse et gourmandise.
Ses bulles délicates et sa robe rosée lumineuse en font le compagnon idéal pour célébrer les petits comme les grands moments de la vie.
✨ Parfait pour :
🥂 Cocktails et réceptions
🍓 Apéritifs entre amis
🎉 Fêtes et célébrations
💝 Cadeaux raffinés
Servi bien frais, il apportera une touche d'élégance et de festivité à toutes vos occasions spéciales.
🍾 Une bouteille aussi belle à regarder qu'agréable à déguster.
Un véritable plaisir pétillant venu d’Italie qui saura charmer vos invités dès la première gorgée.
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👟✨ CARTE-CADEAU DE 150 $ CHEZ CHAUSSURES POP LEBOURGNEUF ✨👟
Faites-vous plaisir ou gâtez un proche grâce à cette carte-cadeau d'une valeur de 150 $, échangeable chez Chaussures Pop Lebourgneuf.
Que vous soyez à la recherche de chaussures confortables pour le quotidien, d'une paire élégante pour une occasion spéciale ou encore des plus grandes marques pour toute la famille, cette carte-cadeau vous permettra de choisir parmi une vaste sélection de produits adaptés à tous les styles et à tous les âges.
👠 Chaussures pour femmes
👞 Chaussures pour hommes
👟 Chaussures sport et plein air
🧒 Chaussures pour enfants
👜 Accessoires mode et produits complémentaires
Reconnue pour la qualité de son service à la clientèle et son vaste choix de marques populaires, Chaussures Pop Lebourgneuf est une destination incontournable pour trouver confort, style et qualité sous un même toit.
🎟️ Carte-cadeau : 150 $
🎁 Une excellente idée-cadeau qui vous permettra de choisir exactement ce qui vous plaît parmi un vaste éventail de chaussures et d'accessoires.
✨ Offrez-vous le plaisir de magasiner tout en profitant d'une expérience de magasinage reconnue et appréciée des Québécois depuis plusieurs générations.
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⚽📖 LIVRE AUTOGRAPHIÉ PAR HASSOUN CAMARA 📖⚽
Découvrez un ouvrage inspirant signé par l'une des personnalités sportives les plus appréciées du Québec : Hassoun Camara.
À travers son livre Saisir sa chance, dédicacé personnellement par l'auteur, Hassoun Camara partage son parcours exceptionnel, ses défis, ses réussites et les leçons qui l'ont guidé tout au long de sa carrière. Un témoignage authentique qui met en lumière l'importance de la persévérance, de la résilience et du courage nécessaire pour transformer les obstacles en opportunités.
Ancien joueur vedette de l'Impact de Montréal et figure emblématique du soccer québécois, Hassoun Camara a marqué l'histoire du club tant par son talent sur le terrain que par son leadership exemplaire.
Originaire de France et de descendance sénégalaise, il a évolué au sein de prestigieuses organisations européennes avant de rejoindre l'Impact de Montréal en 2011. Il a ensuite participé à la transition historique du club vers la MLS, disputant plus de 130 matchs et contribuant notamment à la conquête du Championnat canadien.
Après sa retraite sportive en 2017, Hassoun Camara a poursuivi son parcours avec succès dans les médias, devenant analyste pour plusieurs grands réseaux, dont TVA Sports, Radio-Canada et Apple TV. Il a également couvert les Jeux olympiques de Tokyo, Pékin et Paris.
En juin 2025, il a été nommé directeur des communications stratégiques du CF Montréal, et en août 2025, il a reçu l'un des plus grands honneurs de sa carrière en étant intronisé au Mur de la renommée du CF Montréal au Stade Saputo.
Aujourd'hui entrepreneur, auteur et conférencier recherché, Hassoun Camara partage son expertise auprès des entreprises et des organisations à travers des conférences portant sur :
✔️ La persévérance
✔️ La résilience
✔️ Le leadership
✔️ La diversité et l'inclusion en entreprise
✔️ Le dépassement de soi
🌟 Un livre inspirant, signé par un leader respecté, qui rappelle que les plus belles réussites commencent souvent lorsqu'on ose saisir sa chance.
🎁 Un cadeau unique pour les passionnés de sport, les entrepreneurs et toutes les personnes en quête d'inspiration.
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✨👑 UNE PAIRE DE BILLETS POUR LE PRESTIGIEUX BAL « LES CHRONIQUES DES JEUNES PHILANTHROPES » 👑✨
Les Jeunes Philanthropes du Québec vous offrent une occasion exceptionnelle de participer à l'un des événements philanthropiques les plus élégants et attendus de l'année : Les Chroniques des Jeunes Philanthropes.
🎟️ Valeur : 520 $
Le 18 septembre 2026 à 18 h, plongez dans un univers inspiré du raffinement et du charme de l'époque Regency lors d'un bal grandiose présenté au magnifique Domaine Cataraqui, l'un des joyaux patrimoniaux de la ville de Québec.
📍 Domaine Cataraqui
2141, chemin Saint-Louis
Québec (Québec) G1T 1P9
Considéré comme le rendez-vous philanthropique le plus attendu de la saison, cet événement unique s'inspire de l'univers enchanteur de la célèbre série Bridgerton et promet une soirée où élégance, prestige et engagement social se rencontrent dans un cadre exceptionnel.
Sous les lustres étincelants et dans l'atmosphère majestueuse du Domaine Cataraqui, les invités seront conviés à vivre une expérience immersive où se mêlent réseautage, conversations inspirantes, gastronomie, philanthropie et célébration.
✨ Une soirée où le charme d'une autre époque rencontre les leaders, entrepreneurs et philanthropes d'aujourd'hui.
Que vous soyez amateur d'événements distingués, passionné de philanthropie ou simplement à la recherche d'une expérience hors du commun, ce bal promet des souvenirs mémorables dans un décor digne des plus grandes réceptions.
📅 Date : 18 septembre 2026
🕕 Heure : 18 h 00
📍 Lieu : Domaine Cataraqui, Québec
🎟️ Prix : Une paire de billets
💰 Valeur : 520 $
🌟 Une expérience prestigieuse, élégante et inoubliable vous attend.
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📚✨ LUC POIRIER VOUS OFFRE UNE COLLECTION INSPIRANTE DE TROIS LIVRES ✨📚
À la recherche d'un cadeau unique, motivant et riche en enseignements ? Découvrez cette collection exceptionnelle regroupant les trois ouvrages de Luc Poirier, l'un des entrepreneurs et promoteurs immobiliers les plus connus du Québec.
À travers son parcours remarquable, Luc Poirier partage avec générosité les leçons, les défis et les succès qui l'ont mené d'un départ modeste à la réalisation d'une carrière entrepreneuriale exceptionnelle.
📖 Voir grand : leçons d'affaires, de vie et de liberté
(Coécrit avec Marc Fisher)
Dans ce livre inspirant, Luc Poirier raconte son impressionnant parcours, de l'aide sociale jusqu'à la réussite en affaires et en immobilier. Un témoignage authentique qui démontre qu'avec de la détermination, de la vision et du travail, il est possible de transformer sa vie et d'atteindre ses objectifs les plus ambitieux.
📖 Courage, vision, passion : conseils de deux générations
(Coécrit avec Jacques Lépine)
Un ouvrage incontournable pour les passionnés d'investissement et d'immobilier. À travers leurs expériences respectives, les auteurs partagent des conseils concrets, des stratégies éprouvées et des réflexions inspirantes sur la réussite, le leadership et l'entrepreneuriat.
📖 Raconte-moi – Luc Poirier
(Écrit avec François Perreault)
Publié en 2025, ce livre propose une version accessible et adaptée de l'histoire de Luc Poirier destinée aux adolescents et aux jeunes adultes. Une lecture inspirante qui encourage la persévérance, la confiance en soi et le dépassement de ses limites.
🌟 Que vous soyez entrepreneur, investisseur, étudiant ou simplement à la recherche d'inspiration, cette collection saura vous motiver à voir plus grand et à croire en votre potentiel.
🎁 Un ensemble de livres exceptionnel qui constitue un cadeau inspirant pour toute personne souhaitant apprendre, grandir et réaliser ses ambitions.
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🎶✨ 2 BILLETS POUR LE SPECTACLE SINATRA SYMPHONIQUE AU GRAND THÉÂTRE DE QUÉBEC ✨🎶
Offrez-vous une soirée inoubliable en compagnie de l'une des plus grandes voix de la chanson québécoise grâce à cette paire de billets pour la représentation supplémentaire de Sinatra Symphonique, présentée le 29 août 2026 au prestigieux Grand Théâtre de Québec.
🎟️ Valeur : 250 $
Cette production grandiose rend hommage à l'immense héritage musical de Frank Sinatra dans un univers élégant, raffiné et résolument spectaculaire. Plongez dans l'ambiance glamour du Manhattan des grandes années alors que les plus célèbres chansons de « The Voice » reprennent vie dans des arrangements symphoniques d'une qualité exceptionnelle.
Sous la direction musicale du talentueux Francis Choinière, les musiciens de l'Orchestre FILMharmonique accompagnent le célèbre ténor québécois Marc Hervieux, entouré d'invités spéciaux qui ajoutent une touche unique à cette expérience musicale.
🌟 Artiste principal : Marc Hervieux
🌟 Artistes invités : Mia Tinayre et Sam Champagne
Au programme, plusieurs des plus grands classiques ayant traversé les générations :
🎵 Fly Me to the Moon
🎵 My Way
🎵 New York, New York
🎵 Strangers in the Night
🎵 Et plusieurs autres incontournables du légendaire Frank Sinatra.
Entre élégance, émotion et puissance orchestrale, Sinatra Symphonique promet une soirée exceptionnelle qui séduira autant les amateurs de musique classique que les passionnés des grands standards américains.
✨ Une expérience musicale unique où la magie de Sinatra rencontre toute la richesse d'un orchestre symphonique.
📅 Date : 29 août 2026
📍 Lieu : Grand Théâtre de Québec
🎟️ Prix : 2 billets pour la représentation supplémentaire
💰 Valeur : 250 $
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📖✨ MARC DUMAINE VOUS OFFRE UNE EXPÉRIENCE UNIQUE DE CROISSANCE PERSONNELLE ✨📖
Marc Dumaine vous offre un exemplaire dédicacé de son livre Oser être : Accepter nos failles pour laisser entrer la lumière, accompagné d'une rencontre téléphonique privée de 30 minutes avec lui afin d'échanger sur les enseignements du livre, votre parcours personnel et les pistes de réflexion qu'il propose.
Dans cet ouvrage profondément humain et inspirant, Marc Dumaine nous invite à regarder nos vulnérabilités sous un nouvel angle. Plutôt que de chercher à cacher nos imperfections, il nous encourage à les accueillir avec bienveillance afin de révéler notre véritable force intérieure. Un livre puissant qui nous rappelle que c'est souvent à travers nos failles que la lumière peut entrer.
Marc Dumaine est un entrepreneur québécois, conférencier et coach professionnel reconnu comme l'un des experts les plus influents en développement personnel et en potentiel humain au Québec.
🎓 Détenteur d'un MBA en stratégie des affaires de HEC Montréal
🚀 Fondateur d'Asana Coaching, l'un des plus importants centres de formation, de mentorat et de coaching de la province
🎤 Plus de 1 000 conférences présentées partout au Canada
🧠 Plus de 10 000 heures de coaching auprès de dirigeants, entrepreneurs, artistes, athlètes professionnels et organisations
Au fil des années, il a accompagné des milliers de personnes dans leur quête d'épanouissement personnel et professionnel. Il a également agi à titre de coach de mindset dans des projets d'envergure, notamment à l'émission Star Académie.
✔️ Leadership conscient et savoir-être
✔️ Intelligence émotionnelle en entreprise
✔️ Gestion du stress et de la pression
✔️ Optimisation de la performance
✔️ Développement du plein potentiel humain
Cette offre exceptionnelle combine à la fois la richesse d'un livre inspirant et l'opportunité rare d'échanger directement avec son auteur.
💫 Un cadeau unique, exclusif et profondément humain qui pourrait transformer votre façon de voir vos défis, vos forces et votre potentiel.
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🎤 ALEXANDRE BARRETTE VOUS OFFRE UNE PAIRE DE BILLETS POUR SON NOUVEAU SPECTACLE « OUVERT » ! 🎤
Préparez-vous à vivre une soirée mémorable en compagnie de l’un des humoristes les plus appréciés du Québec !
Alexandre Barrette vous offre une paire de billets pour assister à son tout nouveau spectacle OUVERT, présenté en supplémentaire le 30 octobre 2026 à 20 h à la prestigieuse Salle Albert-Rousseau de Québec.
Avec son humour intelligent, son sens de l’observation aiguisé et son talent unique pour raconter les situations du quotidien, Alexandre Barrette livre un spectacle authentique, spontané et irrésistiblement drôle. Dans OUVERT, il partage avec son public des réflexions, anecdotes et confidences qui sauront vous faire rire du début à la fin.
✨ Une occasion parfaite de décrocher du quotidien et de passer une soirée remplie de bonne humeur !
📅 Date : 30 octobre 2026
🕗 Heure : 20 h 00
📍 Lieu : Salle Albert-Rousseau, Québec
🎟️ Prix : Une paire de billets
Rires garantis ! Une expérience humoristique à ne pas manquer avec l’un des maîtres de l’humour québécois.
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