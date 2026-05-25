ENCAN mouvement R/OSE

💆‍♀️ OFFREZ-VOUS UN MOMENT DE DÉTENTE ABSOLUE 💆‍♂️

Prenez une pause bien méritée et laissez le stress du quotidien s’envoler grâce à cette magnifique offre comprenant deux certificats-cadeaux pour un massage thérapeutique de 60 minutes au réputé Centre de massothérapie Le Mesnil, situé dans le secteur de Lebourgneuf à Québec.

✨ Deux massages thérapeutiques de 60 minutes

Que ce soit pour soulager les tensions musculaires, réduire le stress, favoriser la récupération ou simplement vous offrir un moment de bien-être, ces soins professionnels vous procureront une expérience de détente incomparable.

Le Centre de massothérapie Le Mesnil est reconnu pour la qualité de ses soins, son approche personnalisée et son environnement chaleureux propice à la relaxation.

🌿 Un cadeau parfait pour prendre soin de soi ou pour partager un moment de détente avec une personne qui vous est chère.

Laissez des thérapeutes qualifiés prendre soin de vous et profitez d’une heure complète consacrée à votre mieux-être physique et mental.

💖 Parce qu’il n’y a rien de plus précieux que la santé et le bien-être.

📍 Centre de massothérapie Le Mesnil