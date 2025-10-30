Encan silencieux CCITM - LAMRAC - BAM

Hosted by
Certificat-cadeau pour 2 personnes comprenant: une nuitée dans un loft à l'Espace 4 Saisons, l'accès à toutes les installations de l'hôtel (piscine, bain tourbillon, salle de divertissement, gym et espaces communs). Réservation obligatoire. Valide du dimanche au vendredi. Certaines conditions peuvent s'appliquer. - Valeur de 279,00$ - Gracieuseté de Pal +.
Offrez-vous une découverte de soi unique ! Ce profil Dynamix comprend un test psychométrique complet, un portrait personnalisé de votre style de communication et une séance de coaching d'une heure pour mieux comprendre votre mode de communication, dans le but d'accroître votre impact et votre influence au quotidien. - Valeur de 350,00$ - Gracieuseté de 3P2 Coaching.
Certificat-cadeau pour une journée de ski (pour 2 personnes) - Valeur de 190,00$ - Gracieuseté de Owl's Head.
Certificat-cadeau de 100,00$ - Gracieuseté de Les Trois Bouleaux.
Forfait ''Expérience Nordic'' pour 2 personnes : L’Expérience Nordic vous donne accès à toutes nos installations de grande qualité permettant ainsi de profiter de manière optimale des bienfaits reliés à la pratique de la thermothérapie. Vous retrouverez donc sur le site deux grands bains californiens à remous, deux saunas finlandais, une crypte vapeur à l’eucalyptus, une banya russe, deux cascades nordiques, trois aires de détente avec foyer, un accès à la rivière, en plus de nos terrasses extérieures. - Valeur de 148,00$ - Gracieuseté de Spa Nordic Station.
Forfait familial pour 2 enfants et 2 adultes à l'hôtel le Chéribourg. Valeur de 250,00$ - Gracieuseté de l'Hôtel le Chéribourg.
Oxygéner votre potentiel en entreprise
Grâce à nos méthodes interactives, améliorez quotidiennement vos capacités de travail
Conférence et pratiques bien-être en entreprise. Préservez le capital santé, physique et mental de vos collaborateurs avec une pause d’inspiration facile à mettre en œuvre. Un programme de prévention santé et nouvelles habitudes au travail.
Durée 1 heure.
Valeur de 500,00$ - Gracieuseté de Marie-Andrée Viens.
1 oeuvre intitulée "Dans le vent" de l'artiste France Lessard native de Sutton - Tous les morceaux de verres « seaglass » et les cailloux ont été trouvés à Wells dans le Maine. Les morceaux de bois flotté « driftwood » ont été amassés à Parson’s Beach à Kennebunkport, Maine lors de promenades sur la plage. Chaque tableau est unique car tous les morceaux sont différents. - Valeur de 90,00$ - Gracieuseté de l'artiste France Lessard.
1 oeuvre intitulée "Tall birds" de l'artiste France Lessard native de Sutton - Tous les morceaux de verres « seaglass » et les cailloux ont été trouvés à Wells dans le Maine. Les morceaux de bois flotté « driftwood » ont été amassés à Parson’s Beach à Kennebunkport, Maine lors de promenades sur la plage. Chaque tableau est unique car tous les morceaux sont différents. - Valeur de 150,00$ - Gracieuseté de l'artiste France Lessard.
2 Laissez-passer pour l'expérience "Accords parfaits" : Dégustez 6 de nos vins et mousseux accompagnés de mises en bouche parfaitement agencées. Une expérience délicieuse où chaque accord révèle l’harmonie parfaite des saveurs. Donne aussi accès au centre d'interprétation. Verre de dégustation gravé au nom du vignoble inclu.
DURÉE: Environ 1H
HORAIRE: Selon les disponibilités de réservation. - Valeur de 78,00$ - Gracieuseté de Le Cep d'Argent.
1 Certificat-cadeau de 80 $ pour La Taverne du Gamer - Gracieuseté de Kathryne Rodrigue de La Kathe Volante.
Panier cadeau du Quartier des Marinas incluant :
• 2 serviettes Solem aux couleurs de l'hôtel
• 1 sac de plage
• 2 bières l'Accostage, brassées par Le Boq Sherbrooke pour l'hôtel
• 1 casquette ''Ancre''
• 250$ de certificat-cadeau pour un séjour à l'hôtel
Valeur de 550$ - Gracieuseté du Quartier des Marinas.
1 Certificat-cadeau de 100,00$ - Gracieuseté de Roland Michon Chef Traiteur.
Location de salle : Offerte en location 3 saisons par année, automne, hiver et printemps, avec une dimension de 1203 pi², cette salle bien fenestrée, aux pieds des arbres, saura assurément vous plaire.
Pouvant accueillir jusqu’à 70 personnes, la salle éducative est très appréciée pour sa polyvalence.
Idéal pour la clientèle à mobilité réduite, sur le même niveau que les salles de toilettes et accessible par un appareil élévateur, cet espace accueillera vos évènements avec brio.
Équipement offert
(sans frais)
• Écran mural 85 pouces avec barre de son (branchement HDMI)
• 70 chaises
• 16 tables rectangulaires de 6 places
• 8 tables rondes de 8 places
• Comptoir, évier et réfrigérateur
Valeur de 500,00$ - Gracieuseté de LAMRAC.
Titre : Duo de sculptures
Format : 7 pouces x 2 pouces
Médium : Sculpture de bois
Valeur estimée : inconnu
Détails :
Sculptures en bois de style abstrait représentant des oiseaux.
Artiste inconnu probablement du Québec.
Valeur inconnue - Gracieuseté de LAMRAC.
Titre : Papillon
Format : 10 ¼ x 10 1/4
Médium : Reproduction de dessin au laser 2 de 10 Détails :
Dessin de papillon encadrement par Studio RC de Magog (2205)
Artiste inconnu
Valeur estimée : 100$ - Gracieuseté de LAMRAC.
Titre : CatWalk (encadré)
Format : 12 3/1 x 16 3/4
Médium : Crayon et plume/encre
Détails :
Artiste : François Dubeau
L'exploration artistique de François Dubeau est une quête de simplicité, d’essentiel. Sa main explore le mouvement brut et infini, une ligne aléatoire servant de point de départ à chacun de ses dessins. La maîtrise de ses outils lui permet de concilier authenticité et simplicité d'une manière véritablement unique et originale. Valeur estimée : 125$ - Gracieuseté de LAMRAC.
Titre : Cheveux volumineux
Format : 8 x 10 édition ouverte sur papier
Médium : Crayon et plume/encre
Détails :
Artiste : François Dubeau
L'exploration artistique de François Dubeau est une quête de simplicité, d’essentiel. Sa main explore le mouvement brut et infini, une ligne aléatoire servant de point de départ à chacun de ses dessins. La maîtrise de ses outils lui permet de concilier authenticité et simplicité d'une manière véritablement unique et originale.
Valeur estimée : 55$ - Gracieuseté de LAMRAC.
Titre : La longue tresse
Format : 8 x 10 édition ouverte sur papier
Médium : Crayon et plume/encre
Détails :
Artiste : François Dubeau
L'exploration artistique de François Dubeau est une quête de simplicité, d’essentiel. Sa main explore le mouvement brut et infini, une ligne aléatoire servant de point de départ à chacun de ses dessins. La maîtrise de ses outils lui permet de concilier authenticité et simplicité d'une manière véritablement unique et originale.
Valeur estimée : 55$ - Gracieuseté de LAMRAC.
Titre : CatWalk
Format : 8 x 10 édition ouverte sur papier
Médium : Crayon et plume/encre
Détails :
Artiste : François Dubeau
L'exploration artistique de François Dubeau est une quête de simplicité, d’essentiel. Sa main explore le mouvement brut et infini, une ligne aléatoire servant de point de départ à chacun de ses dessins. La maîtrise de ses outils lui permet de concilier authenticité et simplicité d'une manière véritablement unique et originale.
Valeur estimée : 55$ - Gracieuseté de LAMRAC.
Titre : Pôv’tite Bibite
Format : 16 ¼ x 20 1/4
Médium : dessin et art textile/fibre (1972)
Détails :
Artiste : France Gauvreau, Elle est répertoriée comme membre professionnelle du Regroupement des artistes en arts visuels et médiatiques (RAAV), section « arts de la fibre, dessin. Elle a été impliquée dans l’exposition “Œuvres sur papier” (1985) tenue à la Galerie de l'UQAM, à Montréal, dans une section étudiants-baccalauréat.
Valeur estimée : 300$ - Gracieuseté de LAMRAC.
Titre : Je regrette…. C’est privé
Format : 14 x 18
Médium : huile sur toile
Détails :
Artiste : Nicole Hébert Pelletier
Œuvre originale
Valeur estimée : 475$ - Gracieuseté de LAMRAC.
Titre : Ce soir d’automne
Format : 22x 30
Médium : peinture acrylique (1979)
Détails :
Artiste : Monique Mercier (1934-2023)
Valeur estimée : 2000$ - Gracieuseté de LAMRAC.
Titre : Moulin numéro 6
Format : 17 ¾ x 14 3/4
Médium : reproduction 1 de 10 (2018)
Détails :
Artiste : Gohir
Inspiré de Little Water Mill de 1904
Valeur estimée : 200$ - Gracieuseté de LAMRAC.
Titre : Feu du pouvoir
Format : 12 ½ x 8 1/4
Médium : gravure originale (1986)
Détails :
Artiste : Aline Carreau (1931-2021), ses œuvres font parti de la collection Lavallin du Musée d’art contemporaine de Montréal. Art Contemporain Québécois.
Valeur estimée : 500$ - Gracieuseté de LAMRAC.
Titre : Hommage au temps (reproduction 1 sur 26)
Format : 33 ¼ x 26
Médium : impression giclées ou lithographie (reproduction)
Détails :
Artiste : Louise Cléroux
Œuvre de 1982
Valeur estimée : 500$ - Gracieuseté de LAMRAC.
Titre : Les sœurs (reproduction)
Format : 29 ½ x 24
Médium : Sérigraphie (1976)
Détails :
Artiste inconnu
Valeur estimée : 300$ - Gracieuseté de LAMRAC.
Signée
Format : 22 3/3 x 30 3/4
Médium : Lithographie abstraite
Détails :
Artiste : Kate Millett, féministe et millitante, auteure
Valeur estimée : 10,000$ - Gracieuseté de LAMRAC.
TITRE : Inconnu
FORMAT : 22 po. x 28 po.
MÉDIUM : Huile sur toile
DÉTAILS : Dominique Bisson dessine depuis son enfance, cette passion l'amène à compléter ses études en Arts. Elle a participé à de nombreuses expositions de groupe ainsi qu’en solo et a remporté de nombreux prix.
Elle a commencé sa carrière comme peintre animalier, qui joint ses deux passions soient la peinture et son amour pour les animaux. Aujourd'hui elle décrit son style de Nouveau Réaliste, qui consiste à ramener la beauté à l'Art tout en explorant différentes techniques. Au-delà de la représentation fidèle, elle crée une atmosphère plus personnelle et émotive par la complicité ombre/lumière. La douceur et le calme qui baignent ses toiles, nous envahit d'une sensation de paix et de sérénité.
VALEUR ESTIMÉE : 1600$ - Gracieuseté de LAMRAC.
TITRE : Lévitation du poisson
FORMAT : 2 panneaux de 19 po. x 30 po.
MÉDIUM : Impression sur tissu écologique
DÉTAILS : Véronique Boisvert, dans son œuvre Lévitation du poisson, explore potentiellement une métaphore entre le poisson, un symbole lié à des notions de liberté, d’élévation spirituelle ou à des transformations naturelles et le terme lévitation qui suggère un état de suspension ou de flottement, comme si le poisson défiait la gravité ou un environnement naturel, un peu à la manière de l'eau qui soutient les êtres vivants.
L’œuvre sur tissu imprimés amène une certaine fragilité. Une faune aquatique prend vie, se déplace pour nous remplir de questionnements sur l’abondance et la disparition.
VALEUR ESTIMÉE : 500$ - Gracieuseté de LAMRAC.
TITRE : Je passe mon chemin
FORMAT : 32 po. x 48 po.
MÉDIUM : Techniques mixtes, matériaux récupérés
DÉTAILS : BiBo est une artiste multidisciplinaire magogoise, reconnue pour ses œuvres qui allient souvent la peinture, le dessin et les installations. Son travail explore diverses thématiques, souvent en lien avec les relations humaines, la nature et de ses métamorphoses. Passionnée par l’écologie, c’est grâce à son enseignement que l’artiste observe, étudie le phénomène l’adaptabilité et/ou résistance de l’humain dans son environnement et surtout face à sa créativité. La nature, sa MUSE, l’inspire, la guide à faire des choix en cohérence avec ses valeurs environnementales afin de limiter son empreinte écologique.
VALEUR ESTIMÉE : 1600$ - Gracieuseté de LAMRAC.
TITRE : Rencontre insolite
FORMAT : 36 po. x 36 po.
MÉDIUM : Acrylique sur toile galerie
DÉTAILS : Pour Rudzinski, l’art s’offre en héritage : sa mère et ses fils le sont. Elle a fait des études en art à l’Université de Sherbrooke et poursuit sa formation avec des artistes reconnus. Elle présente ses tableaux de personnages ou animaux peints à l’acrylique ou à la cire froide et l’huile dans plusieurs expositions que ce soit dans sa région d’adoption, l’Estrie, ou ailleurs au Québec. Elle fait également partie de plusieurs associations d’artistes et cela lui permet de rejoindre des amateurs d’art.
Rencontre insolite est une représentation de style expressionniste de la vache Highland. Bien qu’elle soit d’origine écossaise on la retrouve en rencontre insolite en Estrie au hasard des promenades. Elle se caractérise par ses poils longs et une paire de longues cornes dressées en l’air.
VALEUR ESTIMÉE : 650$ - Gracieuseté de LAMRAC.
Titre : estampe de reproduction numérotée (1981)
Format : 30 ½ x 24 1/2
Médium : estampe de reproduction numérotée (1981)
Détails :
Artiste : Édouard Lachapelle (peintre, sérigraphie, collagraphie et linogravure) est un peintre-graveur formé en histoire de l'art à l'Université de Montréal. A exposé au Canada, aux États-Unis, en France et en Amérique du Sud notamment. Ses oeuvres font partie de différentes collections telles que La fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, l'Institut de Recherches cliniques de Montréal, Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, l'Université de Montréal, le Musée national des Beaux-Arts de Québec, Musée d’art naïf de Paris (collection Max Fourny). Plusieurs textes et documentaires sont consacrés à Lachapelle. Références: Roundstone Council for the Arts; LeBourthis; Collection numérique d'estampes de la Bibliot
Œuvre acheté à la Galerie Rodrigue Lemay à Ottawa
Valeur estimée : 500$ - Gracieuseté de LAMRAC.
Titre : Home for the Holidays
Authentique pièce de la collection Thomas Kinkade numéro B0085 (2006)
Valeur de 175,00 $ - Gracieuseté de LAMRAC.
Titre : Village Christmas Illuminated Wreath (couronne de Noel)
Authentique pièce de la collection Thomas Kinkade numéro 14-00113-001
Valeur de 225,00 $ - Gracieuseté de LAMRAC.
Titre : Welcome Wreath
Authentique pièce de la collection Thomas Kinkade représentant les 50 états, numéro : A1482
Valeur de 225,00 $ - Gracieuseté de LAMRAC.
Titre : Christmas at Grandma’s
Authentique pièce de la collection Thomas Kinkade numéro A0644
Valeur de 150,00 $ - Gracieuseté de LAMRAC.
Un tournage sur place et la création d'un reel d'environ 45 secondes qui sera publié sur les réseaux sociaux en collaboration avec la chambre de commerce (pour plus de visibilité). D'une valeur de 500,00$ - Gracieuseté de Obrigado Création.
Location gratuite de la grande salle multifonctionnelle pour une journée entre 8h et 16h30.
Location gratuite de la salle multifonctionnelle pour une journée (8h30 à 16h30). La salle comprend 494 pi.ca. et a une capacité de 24 personnes assises (avec tables) ou 40 personnes assises (chaises seulement). Les équipement compris et/ou disponibles sont les suivants :
- Écran 75’’
- Câble HDMI
- Tableau blanc 59’’
- Tables blanches : 12
- Chaises blanches : 40
Réservation obligatoire. Valeur de 220,00 $ - Gracieuseté de Magog Technopole.
Offrez un panier d'épicerie pour une famille - 325$
Description : Merci de permettre à une famille de 4 de manger à leur faim !
Offrez des collations pour 1 an à un enfant - 150$
Description : Merci de permettre à un enfant de grandir et de s'épanouir pendant l'année scolaire !
Offrez un Départ Canon - 50$
Description : Merci d'assurer le développement d'un enfant en lui offrant une épicerie nutritive !
Parrainer une famille pendant 1 an - 3 900$
Description : Merci d'offrir une épicerie sur une base régulière à une famille de 4 pendant 1 an !
