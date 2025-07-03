<p>Silent auction of MAISON DE LA FAMILLE DE ST-FRANCOIS</p>

1125 Mnt du Moulin, Laval, QC H7A 2A2, Canada

LEGACY outdoor play module box no 1 item
LEGACY outdoor play module box no 1
CA$100

Parts for DIY outdoor play module from Playstar brand. Wood must be purchased separately.
LEGACY outdoor play module box no 2
CA$100

Parts for DIY outdoor play module from Playstar brand. Wood must be purchased separately.
LEGACY outdoor play module box no 3
CA$100

Parts for DIY outdoor play module from Playstar brand. Wood must be purchased separately.
TRAINER outdoor play module
CA$60

Parts for DIY outdoor play module from Playstar brand. Wood must be purchased separately.
RIDGELINE outdoor play module box no 1
CA$100

Parts for DIY outdoor play module from Playstar brand. Wood must be purchased separately.
RIDGELINE outdoor play module box no 2
CA$100

Parts for DIY play module from Playstar brand. Wood must be purchased separately.
CLIFFHANGER outdoor play module (Copy) (Copy)
CA$150

Parts for DIY play module from Playstar brand. Wood must be purchased separately.
HORIZON outdoor play module box no 1
CA$45

Parts for DIY play module from Playstar brand. Wood must be purchased separately.
HORIZON outdoor play module box no 2
CA$45

Parts for DIY play module from Playstar brand. Wood must be purchased separately.
Gray wall ladder, item no 1 item
Gray wall ladder, item no 1
CA$20

Wall ladder gray, article no 2 item
Wall ladder gray, article no 2
CA$20

Wall ladder gray, article no 3 item
Wall ladder gray, article no 3
CA$20

Handrail, article no 1 item
Handrail, article no 1
CA$60

Handrail article no 2 item
Handrail article no 2
CA$60

Handrail, article no3 item
Handrail, article no3
CA$60

yellow straight slide 48", item no 1 item
yellow straight slide 48", item no 1
CA$40

yellow straight slide 48", item no 2 item
yellow straight slide 48", item no 2
CA$40

green wavy slide 48", item no 1 item
green wavy slide 48", item no 1
CA$90

green wavy slide 48", item no 2 item
green wavy slide 48", item no 2
CA$90

green wavy slide 48", item no 3 item
green wavy slide 48", item no 3
CA$90

green wavy slide 48", article no 4 item
green wavy slide 48", article no 4
CA$90

green wavy slide 96" item
green wavy slide 96"
CA$145

spiral tube slide item
spiral tube slide
CA$200

green tunnel item
green tunnel
CA$90

red Air Rider swing, box no 1 item
red Air Rider swing, box no 1
CA$45

red Air Rider swing, box no 2 item
red Air Rider swing, box no 2
CA$45

yellow swing, article no 1 item
yellow swing, article no 1
CA$20

yellow swing, article no 2 item
yellow swing, article no 2
CA$20

yellow swing, article no 3 item
yellow swing, article no 3
CA$20

yellow swing, article no 4 item
yellow swing, article no 4
CA$20

trapeze bar, article no 1 item
trapeze bar, article no 1
CA$20

trapeze bar, article no 2 item
trapeze bar, article no 2
CA$20

trapeze bar, article no 3 item
trapeze bar, article no 3
CA$20

trapeze bar, article no 4 item
trapeze bar, article no 4
CA$20

trapeze bar, article no 5 item
trapeze bar, article no 5
CA$20

climbing holds, article no 1 item
climbing holds, article no 1
CA$20

4 holds per pack
climbing holds, article no 2 item
climbing holds, article no 2
CA$20

4 holds per pack
climbing holds, article no 3 item
climbing holds, article no 3
CA$20

4 holds per pack
climbing holds, article no 4 item
climbing holds, article no 4
CA$20

4 holds per pack
climbing holds, article no 5 item
climbing holds, article no 5
CA$20

4 holds per pack
climbing holds, article no 6 item
climbing holds, article no 6
CA$20

4 holds per bag
climbing holds, article no 7 item
climbing holds, article no 7
CA$20

4 holds per bag
climbing holds, article no 8 item
climbing holds, article no 8
CA$20

4 holds per bag
climbing holds, article no 9 item
climbing holds, article no 9
CA$20

4 holds per bag

