Encan Silencieux Fondation Vivere

Message de l’artiste : « La capacité de se remettre d’une blessure n’est pas fonction de sa profondeur, mais de notre incroyable faculté à accepter que le chemin devait être ainsi. Foncez à l’intérieur de vous ! »
Message de l’artiste : « La capacité de se remettre d’une blessure n’est pas fonction de sa profondeur, mais de notre incroyable faculté à accepter que le chemin devait être ainsi. Foncez à l’intérieur de vous ! »
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