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Encan Silencieux Fondation Vivere

Pick-up location

Thetford Mines, QC, Canada

ŒUVRE SCAR-ART ABSTRAIT item
ŒUVRE SCAR-ART ABSTRAIT item
ŒUVRE SCAR-ART ABSTRAIT
$500

Starting bid

Artiste : Mélissa Pomerleau (POMERLO)
Valeur : 2 500 $

Détails de l’œuvre

  • Titre : SCAR-ART ABSTRAIT
  • Dimensions : 40’’ x 40’’
  • Médium : Acrylique et résine
  • Message de l’artiste :
    « La capacité de se remettre d’une blessure n’est pas fonction de sa profondeur, mais de notre incroyable faculté à accepter que le chemin devait être ainsi. Foncez à l’intérieur de vous ! »

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