Encan silencieux / Silent Auction - LSL U19 AA

111 Bd de l'Île, Pincourt, QC J7W 9B3, Canada

2 Billets/Tickets Canadiens vs Chicago Blackhawks item
2 Billets/Tickets Canadiens vs Chicago Blackhawks
CA$450

14 avril, 19:00 - Section 109 EE Stationnement inclus April 14, 7pm - Section 109 EE Parking included
Club de Golf Arundel - 2 x Golf en duo / 2 x Golf Twosomes item
Club de Golf Arundel - 2 x Golf en duo / 2 x Golf Twosomes
CA$150

Valeur / Value: $300 pour 4 personnes Google review : 4.5 Voiturettes incluses / Cart included Valable tous les jours de la semaine. Valid 7 days a week.
Valises / Lugages SWISSBRAND item
Valises / Lugages SWISSBRAND
CA$140

Valeur / Value : $275 Cardiff collection: 1 x 20" & 1 x 28"
Panier cadeau gourmet / Kitchen Gift basket item
Panier cadeau gourmet / Kitchen Gift basket
CA$50

Valeur / Value : $125 Chemin de table / Table runner Bouteille de vin rouge / Red wine bottle Ouvre bouteille électrique / Electric wine opener Set de plateau de services Acacia / Acacia serving platter Contenant à fines herbes / Herbs storage container 2 serviettes à main / 2 hand towels
Bauer PWHL Montreal Victoire Adult Ultimate Hoodie item
Bauer PWHL Montreal Victoire Adult Ultimate Hoodie
CA$50

Valeur / Value: $100 Grandeur / Size: Medium

