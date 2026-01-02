Encan silencieux / Silent auction

Deux (2) planches à pagaie gonflables (stand-up paddleboards) (modèle de plancher ou produit retourné) offertes au Centre Espoir de Gatineau par un donateur anonyme.

Les deux planches ont été gonflées et ne présentent aucun problème.

L’acheteur gagnant doit toutefois être informé que la valve de l’une des deux planches a dû être resserrée en raison d’une légère fuite d’air.

Au moment de la rédaction de cette description, la planche n’a présenté aucune fuite après avoir été gonflée pendant deux heures.

Il est recommandé de faire preuve de prudence lors du raccordement ou du retrait du tuyau de gonflage, car c’est à ce moment que la valve pourrait se desserrer et causer une fuite d’air.

À part ce détail, les deux planches ont passé le test avec succès.

Valeur au détail : 400 $ chacune, soit 800 $ pour les deux.









Two (2) Inflatable stand-up paddleboards, floor model or a returned product which were donated to CEG by an anonymous donor. Both paddleboards were inflated and have no issues with them.





The successful bidder should be aware that the valves on one of two paddleboards in this package needed to be tightened because of a slight air leak. At the time of this writing, this paddleboard did not leak for the 2 hours it was inflated. Be careful when connecting the hose to inflate the paddleboard and removing it because this is when the valve can be unscrewed and cause the air leak. Otherwise, both paddleboards passed the test.

Retail value is $400 each. $800.00 for both