Encan silencieux - SOIRÉE HERITAGE | hommage à Oliver Jones

Mise de départ : 5 000 $





Partition originale

Remember Chris – Oliver Jones





Composée et interprétée par le légendaire pianiste montréalais Oliver Jones, Remember Chris est une pièce profondément émotive, écrite en hommage à Oscar Peterson, son ami d’enfance, mentor et source d’inspiration. À travers cette composition, Jones exprime toute la gratitude et le respect qu’il porte à celui qui a ouvert la voie à tant de musiciens noirs au Canada.

Le morceau se distingue par son mélange de douceur mélancolique et d’élégance harmonique, où chaque note semble porter un souvenir, une conversation ou un éclat de rire partagé. Les nuances du jeu de Jones révèlent une maîtrise exceptionnelle du phrasé jazz et une sensibilité rare, transformant le piano en instrument de mémoire.

Remember Chris n’est pas seulement une composition hommage : c’est un moment de recueillement musical, une déclaration d’amour à la fraternité, à l’amitié et à l’héritage du jazz canadien.