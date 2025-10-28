Encan silencieux - SOIRÉE HERITAGE | hommage à Oliver Jones

Offered by
Mise de départ : 5 000 $
Partition originale
Remember Chris – Oliver Jones
Composée et interprétée par le légendaire pianiste montréalais Oliver Jones, Remember Chris est une pièce profondément émotive, écrite en hommage à Oscar Peterson, son ami d’enfance, mentor et source d’inspiration. À travers cette composition, Jones exprime toute la gratitude et le respect qu’il porte à celui qui a ouvert la voie à tant de musiciens noirs au Canada.
Le morceau se distingue par son mélange de douceur mélancolique et d’élégance harmonique, où chaque note semble porter un souvenir, une conversation ou un éclat de rire partagé. Les nuances du jeu de Jones révèlent une maîtrise exceptionnelle du phrasé jazz et une sensibilité rare, transformant le piano en instrument de mémoire.
Remember Chris n’est pas seulement une composition hommage : c’est un moment de recueillement musical, une déclaration d’amour à la fraternité, à l’amitié et à l’héritage du jazz canadien.
Mise de départ : 500 $
Photo collector signé par Oliver Jones dimension 10 x 10 pouces
Né le 11 septembre 1934 dans le quartier de la Petite‑Bourgogne à Montréal, Oliver Jones manifeste un talent exceptionnel très tôt.
Dès l’âge de cinq ans, il joue comme organiste à l’église Union United.
À neuf ans, il monte sur scène dans des clubs de Montréal, débutant sa carrière professionnelle dans l’effervescence de la vie nocturne jazz locale.
Formé ensuite par Daisy Peterson Sweeney (la sœur de Oscar Peterson), il combine un solide bagage classique et une énergie jazz vivace. Dès ses jeunes années, il incarne le passage d’un enfant prodige à une figure montante du jazz montréalais
Mise de départ : 500 $
Photo collector signé par Oliver Jones dimension 10 x 10 pouces
Dans les années 1980, Oliver Jones s’associe à Charlie Biddle, contrebassiste et promoteur incontournable de la scène jazz montréalaise. Le club « Biddle’s Jazz & Ribs », fondé par Biddle, devient le terrain de jeu quotidien de Jones, qui y est pianiste résident de 1981 à 1986.
Cet environnement stimulant permet à Jones de s’affirmer et de gravir les échelons du jazz canadien. Ensemble, ils enregistrent notamment des albums live et bâtissent une complicité musicale, incarnant la vitalité de Montréal comme capitale du jazz.
Mise de départ : 500 $
Photo collector signée Oliver Jones
dimension 10 x 10 pouces
Sur une scène vaste, baignée de lumière chaude, Oliver Jones est assis devant un grand piano à queue noir. Le décor est sobre : fond sombre, quelques projecteurs dirigés vers lui, public en attente. Il porte un costume sombre, légèrement brillant, et sa posture trahit concentration et élégance : les mains posées prêtes à glisser sur les touches. Ce moment intime, où l’artiste seul communique par le piano, souligne sa maîtrise, son élégance et la dimension solennelle de sa musique dans le cadre prestigieux du festival.
Mise de départ : 500 $
Photo collector signé Oliver jones
dimension 10 x 10 pouces
Sur cette photo captée lors du Festival international de jazz de Montréal, on distingue Oliver Jones et Oscar Peterson.
Côte à côte dans une atmosphère de complicité : Jones, l’élève devenu maître, partageant la scène avec Peterson, son mentor et modèle.
Mise de départ : 150 $
Album signé Oliver jones
Titre Second Time Around — Oliver Jones (2008)
Dans Second Time Around, Oliver Jones, maître incontesté du piano jazz canadien, livre un album empreint d’élégance et de virtuosité. Entouré d’Éric Lagacé à la contrebasse et de Jim Doxas à la batterie, il propose un répertoire mêlant compositions originales et standards revisités, où s’entrelacent swing, blues et ballades romantiques.
L’album, salué par la critique, a remporté en 2009 le Prix Juno du meilleur album de jazz traditionnel de l’année, confirmant le statut de Jones comme figure emblématique du jazz au Canada.
À travers des pièces comme When I Fall in Love, Simple Blues ou Remembering Chris, Second Time Around témoigne d’une profonde sensibilité musicale et d’une maîtrise technique exceptionnelle, héritée d’une vie entière dédiée à l’art du piano et à la transmission du jazz.
Format: CD
Mise de départ : 100 $
CD signé Oliver Jones
Avec A Celebration in Time, le pianiste Oliver Jones, la chanteuse Ranee Lee et le Montreal Jubilation Gospel Choir unissent leurs voix et leurs talents pour un hommage vibrant aux racines du jazz et du gospel. Cet album, à la croisée du sacré et du swing, célèbre la richesse de la tradition afro-américaine tout en y insufflant une chaleur profondément montréalaise.
Des pièces comme This Little Light of Mine, Precious Lord et Just a Closer Walk with Thee rayonnent d’énergie, de ferveur et d’émotion. Oliver Jones y déploie son jeu à la fois spirituel et précis, tandis que la voix puissante de Ranee Lee s’élève en parfaite harmonie avec le chœur.
Véritable célébration du temps, de la foi et de la musique, cet enregistrement incarne l’âme collective du jazz canadien et la communion entre générations d’artistes.
Format : CD
Mise de départ : 100 $
CD signé Oliver jones
Pleased to Meet You — Oliver Jones & Hank Jones (2009)
Dans Pleased to Meet You, deux légendes du piano jazz, Oliver Jones et Hank Jones, unissent leur talent pour offrir un dialogue musical d’une rare élégance. Enregistré à Montréal, cet album célèbre la rencontre de deux générations et de deux styles, portés par une profonde admiration mutuelle et un respect absolu de la tradition du jazz.
À travers des interprétations raffinées de standards comme Billie’s Bounce, Bossa for Two et Lonely Moments, les deux pianistes se répondent avec complicité, fluidité et une virtuosité empreinte de douceur.
Ce projet exceptionnel, empreint d’humanité et de maîtrise, illustre l’esprit de transmission cher à Oliver Jones : celui d’un jazz intemporel où la technique laisse place à la conversation, à l’écoute et au pur plaisir de jouer ensemble.
Format CD
Mise de départ : 100 $
Album signé Oliver jones
Just for my Lady | Oliver Jones - Josée Aidans
Enregistré à l’automne 2012, Just for my Lady témoigne d’abord du formidable rapport qui s’est développé au fil des ans entre Jones et ses collaborateurs de longue date, le vétéran contrebassiste Éric Lagacé et l’extraordinaire batteur Jim Doxas, véritable étoile montante au firmament du jazz d’ici. Sur les morceaux au rythme enlevé (« Josée’s Blues ») comme sur les ballades mélancoliques (« When Summer Comes »), le trio fait preuve d’une époustouflante synergie qui puise à même le profond respect, l’affection sincère et la confiance inébranlable que chaque membre du groupe ressent manifestement pour les autres.
La présence imposante d’un invité de marque, Josée Aidans au violon, constitue un bel apport au swing et à l’élégance déjà remarquable. Avec une qualité d’émotion qui rappelle le panache d’un Stéphane Grappelli (particulièrement dans la relecture de « Windmills of Your Mind » de Michel Legrand), Aidains s’intègre sans effort au groupe, comme s’il en avait toujours fait partie, et fait néanmoins entendre une voix distincte qui invite gentiment les autres à se dépasser.
Format CD
